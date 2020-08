Most Leclerc-t hozta ki a sodrából a Ferrari ügyetlensége

Pont nélkül távozik a Ferrari a Belga Nagydíjról, pedig Sebastian Vettel és Charles Leclerc is célba ért, de az olasz istálló autója nem tudta tartani a lépést az ellenfelekkel, még az Alfa Romeóval sem.

A viszontagságos edzések után a Ferrari a Belga Nagydíj során sem tudott kitörni a mezőny alsóházából, az SF1000-es nem volt elég gyors, az ellenfeleik folyamatosan lehagyták Sebastian Vettelt és Charles Leclerc-t az egyenesekben, ráadásul ismét gondok akadtak a bokszfal és a pilóták kommunikációja terén.

Leclerc látványos rajttal 5 helyet javított az első kör során, de utána egyre hátrébb csúszott, majd a biztonsági autó beküldésekor ugyan gyorsan kapcsoltak, és döntöttek a kerékcsere mellett, a szerelők nem készültek fel időben, ezért a lassú bokszkiállás miatt a tavalyi futam győztese visszaesett a sorrendben.

Mindkét kerékcseréje során újra kellett tölteni levegővel az autó pneumatikus rendszerét is, ami további időkiesést okozott, a fiatal pilóta ezt először franciául káromkodva nyugtázta, majd számon kérte a mérnökét, de nem kapott magyarázatot a verseny során.

„Hihetetlenül bosszantó ez, nagyon nehéz hétvégénk volt, és a verseny sem volt könnyebb – mondta Leclerc a Sky Sportsnak. – Mindkét bokszkiállás során problémáink adódtak, ezek miatt elég sok időt és pozíciót is vesztettem. Aztán próbáltam felzárkózni, de még DRS-sel is rendkívül nehezünkre esett az előzés. Valamit ki kell találnunk, mert ez így nagyon nehéz.”

Leclerc problémáira majdnem Vettel is ráfázott, neki az utolsó pillanatban szóltak, hogy mégse menjen be az adott körben kereket cserélni, mert elhúzódott Leclerc kiállása. A német pilóta a futam után azt mondta, számítottak Spában a visszaesésre, mert ezen a pályán fontos a motorerő, azon viszont csodálkozott, hogy még az Alfa Romeóval és a Haasszal is meggyűlt a bajuk.

Vettel többször is hangsúlyozta, hogy nyugalomra és összetartásra van szükség a Ferraritól, de figyelmeztetett, hogy a következő két olaszországi versenyen sem várható csoda a csapattól.