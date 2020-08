Vettel ismét kritizálta a Ferrarit, Leclerc a biztonsági öv miatt esett ki

A Spanyol Nagydíjat a hetedik helyen záró Sebastian Vettel ezúttal sem volt megelégedve azzal, ahogyan a csapata kezelte a stratégiáját, noha most nem hordta le annyira őket, mint legutóbb. A Ferrari eközben Charles Leclerc eseténél sem állt a helyzet magaslatán: nem tudták újra bekötni a monacói pilóta biztonsági övét, aki inkább feladta a versenyt.

Ismét csak az egyik autóval sikerült pontot szereznie a Ferrarinak, ezúttal azonban nem az elmúlt versenyeken erőn felül teljesítő Charles Leclerc, hanem az utóbbi időben küszködő Sebastian Vettel végzett az első tízben, miközben csapattársa feladta a versenyt. A négyszeres világbajnok ezúttal is kisebb szóváltásba keveredett a mérnökével a rádióban, majd a múltkorinál finomabban, de most is megjegyezte, hogy csapata nem állt a helyzet magaslatán a stratégiával.

Vettel a 11. helyről a közepes, Leclerc pedig a 9. helyről a lágy abroncsokon kezdte a versenyt. Az eltérő keverékek ellenére mindketten a 29. körben álltak ki kerékcserére, ami a monacói esetében egy kiállásos stratégiát jelentett, Vettelnél viszont nem tűnt valószínűnek, hogy a lágy gumikon 37 kört megtéve el tud jutni a célig.

Menet közben a gumikopást figyelve azonban mégis átálltak vele egy kiállásra, mindezt azonban egy kisebb közjáték előzte meg. Vettel hiába kérdezte többször is, hogy milyen tempót autózzon a lágy keverékkel, a csapata nem adott neki választ, majd arra utasították, hogy nyugodtan odaléphet a gázra.

Három körrel később mérnöke azonban megkérdezte tőle, hogy mit szólna hozzá, ha mégis a végéig elmennének, mire Vettel ingerülten reagált, hogy korábban pont ezt szerette volna tudni.

A verseny utáni interjúk során elmondta, hogy az utolsó öt körre vált nagyon kritikussá a helyzete, így az a három kör, amíg nem vigyázott a gumikra, semmiképp sem tett jót neki.

„Nem volt semmi veszítenivalónk a tizenegyedik helyről, így megpróbáltunk eltolt taktikával menni. Elkezdtük utolérni az előttünk levőket, akik aztán kiálltak a második kerékcseréjükre. Nem siettem azzal, hogy elkapjam őket, helyette óvtam az abroncsokat. Aztán viszont a csapat azt mondta, hogy nyomjam, utána azonban azt, hogy menjek el a végéig. Pontosabban megkérdezték, hogy el tudok-e menni. Erre mondtam, hogy ezt három körrel hamarabb is kérdezhettétek volna, mivel korábban többször kérdeztem, hogy mi a cél, hány kört akarunk megtenni, hogy vigyázhassak a gumikra" – magyarázta el a helyzetet Vettel a Sky Sportsnak.

A négyszeres világbajnok végül kört kapott Hamiltontól, így számára csak 65 körös volt a verseny, a nagy gumikopás miatt azonban mindenképp jól jött neki az az elveszített egy kör. „Megpróbáltuk megcsinálni, az utolsó öt kör azonban már nagyon nehéz volt, úgyhogy segített, hogy leköröztek. Persze nem mindig ez a helyzet, de ma ez volt. Kockázattunk, mert nem volt veszítenivalónk, de a futam előtt nem az volt a terv, hogy közel 40 kört teszünk meg a lágy gumikon."

A 70. Évforduló Nagydíjával ellentétben Vettel ezúttal a csapatrádióban is beszélgetett mérnökével a leintés után és elmondta, hogy jó döntés volt végigmenni a lágyakon, noha semmi nem maradt a gumijából. Ami a teljes hétvégét illeti, továbbra is úgy érzi, hogy nem oldódtak meg a gondjai. Vegyesek az érzéseim, még mindig egyszer fent, egyszer lent. Egyes edzéseken jobban érzem magam, mint másokon. Az első etap elég gyenge volt, a másodikban azonban sokkal jobban kontroll alatt tartottam az autót, úgyhogy továbbra is van min dolgoznunk az én oldalamon."

Leclerc az öv miatt esett ki

Sokáig úgy tűnt, hogy Vettel előtt végezhet, verseny utáni tweetjében pedig a top ötöt is elérhetőnek tartotta, Charles Leclerc azonban be sem fejezte a futamot, miután a 37. körben megpördült a célegyenes előtti sikánban. A monacói pilóta Ferrarijában egyszer csak leállt a motor, ezért volt a megforgás. Ezután csapat instrukciójára újraindította azt, eközben azonban kissé meggondolatlan módon meglazította a biztonsági övét, ezért mindenképpen ki kellett állnia a bokszba, noha mérnöke erősködött, hogy ezt ne tegye.

„Részünkről minden rendben, megpróbálhatsz továbbmenni" – jött az üzenet, miközben arra is próbálták rávenni a pilótát, hogy kapcsolja már ki a rádióját, hogy csak akkor hallják őt, amikor megnyomja a kormányon levő gombot. A fejetlenség közepette Leclerc azonban ezt nem tette meg. Hamarosan az is kiderült, hogy miért szeretett volna az autó elindulása után mindenképp a bokszba hajtani.

Egy teljes kör megtétele után (miközben megkérdezte, hogy hanyadik helyen áll) a célegyenesbe érve a következőket mondta: „Srácok, ki kell állnom a bokszba! Amikor újraindítottam az autót, meglazítottam a biztonsági övet, úgyhogy a féktávon most elég sokat mozgok az ülésben. Engem nem zavar, de eléggé biztos vagyok benne, hogy senki nem örülne neki, ha így mennék tovább."

Mérnöke erre aztán azonnal a bokszba rendelte a versenytempóval közlekedő pilótát, aki a megforgása után akár egyből is behajthatott volna oda.

A kálváriának ezzel azonban nem volt vége, mérnöke ugyanis Leclerc üzenetei ellenére nem értette meg, hogy új csattal készüljenek, ezért az újracsatoláshoz a pilótafülkébe behajoló szerelők széttárták a kezüket, mivel csat nélkül nem tudták végrehajtani a műveletet.

Erre Leclerc idegesen rádiózott a mérnökének: „Mondtam, hogy készüljetek egy másik csattal, mert az előző elrepült nincs meg. Ezt mondtam korábban. Kapcsoljam le a motort?"

„Igen, kapcsold le!" – jött a válasz. Leclerc tehát a motor leállása után folytatni tudta volna a versenyt, az öv miatt azonban már olyan sok időt veszített, hogy ennek nem látták értelmét, és inkább feladták a futamot.