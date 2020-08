Valójában még nőhet is a Mercedes fölénye az új motorszabály miatt

Többek között Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke is arra számít, hogy a következő versenytől bevezetni tervezett új motorszabály csökkenti a Mercedes fölényét, a címvédő istállónál azonban pont ennek ellenkezőjét tartják elképzelhetőnek.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) az augusztus végi Belga Nagydíjtó kezdve be akarja tiltani, hogy a pilóták az időmérőn és a versenyen változtassanak a motorüzemmódon. Mindez azt is jelentené, hogy a csapatok (amelyiknek egyáltalán van ilyen) a továbbiakban nem használhatnák az időmérő edzésen bevetett "parti üzemmódot", azaz nem hívhatnának le extra teljesítményt a motorból a Q2-es és főként a Q3-as gyorskörökre, mivel ebben az üzemmódban kellene teljesíteniük a teljes edzést és a versenyt is, amit az erőforrás nem bírna ki. Mindezzel első ránézésre a Mercedes veszítheti a legtöbbet, Toto Wolff, a címvédő istálló csapatfőnöke azonban elképzelhetőnek tartja, hogy a futamon valójában még nőne is a fölényük.

Miután a Ferrari utóbbi két évben mutatott motorfölénye az FIA téli vizsgálata után semmivé foszlott, visszaállt a hibrid-korszak korábbi részében tapasztalt Mercedes-dominancia a motorok terén. A címvédő elmondása szerint ráadásul az idei évre jókorát léptek előre a maranellóiak tavalyi motorja miatt, az késztette ugyanis őket arra, hogy éjt nappallá téve dolgozzanak az erőforráson.

Nagyjából egy másodperces időmérős fölényükből azonban jócskán veszíthetnek, ha a Belga Nagydíjtól érvénybe lép az új szabály, a Q3-ban nem használhatják ugyanis az általános vélekedés szerint mindenkinél jobb időmérős motorüzemmódjukat.

Christian Horner, a Red Bull Racing csapatfőnöke emiatt úgy érzi, hogy jót fog tenni az új szabály, mivel a mezőny többi része közelebb kerülhet a Mercedeshez.

Biztatónak tartjuk a motorokkal kapcsolatos technikai direktívát, mert ez szorosabbá tenné a versenyeket. Ez minden csapatra hatással lesz, a kérdés csak az, hogy mennyire. Ezeket az időmérős motorüzemmódokat évek óta fejlesztik. Ez olyasmi lesz, mint amit a kipufogó esetében tettek, hogy ugyanazt a vezérlést kellett használnunk az egész hétvégén. A mostani is hasonló metódus, aminek szerintem van értelme a Forma-1-ben – nyilatkozta Horner, majd hozzátette, hogy a gyártók így pénzt is spórolhatnak. – Elkerülhetetlen, hogy ezeknek a különböző üzemmódoknak hatalmas összeget emésszen fel a fejlesztése. Szerintem a módosítás a gyártókra nézve is egészséges, valamint bármi, ami jobb és szorosabb versenyeket eredményez, pozitív a Forma-1-nek."

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke azonban időmérős fölényük várható csökkenése ellenére úgy érzi, hogy a versenyeken valójában nőhet az előnyük. Mindezt arra alapozza, hogy az időmérős teljesítmény minél magasabb szinten tartása érdekében a futamon is magasabb motorüzemmódra válthatnak

„A Forma-1-ben mindig is az volt a helyzet, hogy a vezető, vagy állítólagosan legjobb csapat visszahúzása olyasmi, ami jó a sportnak – mondta Wolff. – Mi kihívásként tekintünk erre. Jó időmérős motorüzemmódunk van, amivel képesek vagyunk több erőt lehívni a motorból az utolsó edzésszakaszban. Amennyiben ez többé nem lesz lehetséges, mert ugyanazt az üzemmódot kell használjuk, mint a teljes versenyen, az nem jelent hátrányt a számunkra, hanem úgy gondoljuk, hogy ezzel ellentétben nő a teljesítményünk a versenyeken. Ez nagyszerű kihívás nekünk, amibe bele is vágunk, amint bevezetik a szabályt."