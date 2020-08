Räikkönen egész hétvégén szerencsétlenkedő csapatával veszekedett

Kimi Räikkönen nem kímélte az Alfa Romeót a Brit Nagydíj során, miután az istálló több amatőr hibát is elkövetett, amivel kihozta a sodrából a 2007-es világbajnokot.

Kimi Räikkönennek finoman szólva sem úgy sikerült a Brit Nagydíj versenyhétvégéje, ahogyan azt tervezte, habár ez az eddigi összes idei versenyhétvégéről elmondható, lévén az Alfa Romeo a vártnál sokkal gyengébben szerepel: négy futamból még egyszer sem sikerült kiverekednie magát a Q1-ből az időmérőn, két pontjával pedig csak a Haast és a Williamst előzi a konstruktőri pontversenyben.

Az első silverstone-i hétvégén azonban nem csak az autó tempójának hiánya, hanem csapatának teszetoszasága is bosszanthatta a 2007-es világbajnokot, aki több ízben is lehordta az övéit a csapatrádióban. Az első, a közvetítésben is szereplő dorgálása a harmadik szabadedzésen történt. A finnt időmérő-szimulációs körében saját csapattársa tartotta fel kissé az utolsó szektorban, mire Räikkönen a következőt mondta a rádión: „ba.....eg, nem tudjuk a saját autónkat eltüntetni az útból az utolsó kanyarban. Ez egyszerűen ki.....tt hülyeség."

A harmadik szabadedzésen Giovinazzi feltartása után vette elő a csapatát a finn

Az időmérőn aztán mindkét Alfa Romeo kiesett a Q1-ben, a verseny előtt tehát egyáltalán nem voltak pozitívak az előjelek, Räikkönen végül pedig másfél órányi küszködés után az utolsó helyen zárt, ráadásul a futamot befejezők közül ő volt az egyetlen, aki körhátrányba került Lewis Hamiltonnal szemben.

A finn pilótának amellett, hogy a tapadás hiányával szenvedett, ismét meg kellett küzdenie csapatával is,

akik a Danyiil Kvjat balesetekor beküldött Safety Car során megint csak nem álltak a helyzet magaslatán. Amikor Räikkönen a Hangar-egyenesben haladva közeledett a bokszbejárat felé, mérnöke arra utasította, hogy jöjjön be kerékcserére, mire ő visszakérdezett, hogy biztosak-e ebben a döntésben. Mérnöke megerősítette, hogy igen, ám amikor a hetes rajtszámú Alfa éppen behúzott a bokszbejáratba, meggondolta magát, és inkább kint tartotta volna Räikkönent.

Zavar az erőben Räikkönen kerékcseréje előtt

Ekkor azonban már túl késő volt, amit a finn üvöltve adott mérnöke tudtára, majd hozzátette, „nem létezik, hogy az volt a helyes döntés, hogy bejöttem." Erre mérnöke megnyugtatta, hogy minden rendben. És ha mindez nem lett volna elég, az egyik szerelő valamiért úgy gondolta, hogy jó ötlet belépni az érkező autó útjába pont akkor, amikor Räikkönen már csak méterekre volt a kerékcsere helyétől. A finn a bokszból kifelé hajtva újabb káromkodás kíséretében meg is jegyezte, hogy mi a "frászkarika" történt (a csapat ugyanis a kiállást is elrontotta), valamint közölte, „hogy ez a fickó megint kilépett elém." Egy dolog tehát, hogy az Alfa Romeo tempója az idén nem teszi lehetővé a pilótáknak, hogy önerőből a pontszerző helyezésekért küzdjenek, de a csapat is mindent megtesz azért, hogy ne legyen eredményes.