A Racing Point aligha másolhatta le segítség nélkül a Mercedes fékhűtőit

Marcin Budkowski, a Renault F1-es csapatának ügyvezető igazgatója elmagyarázta, hogy miért óvták meg a Racing Point nagyban a Mercedes tavalyi autójáról másolt versenygépét. A szakember tisztában van vele, hogy nem tilos a riválisok alkatrészeinek másolása, a riválisuk azonban szerinte ezt olyan esetben is megtette, amihez elengedhetetlen volt a Mercedestől kapott segítség.

Alighanem senkit sem lepett meg, hogy a Stájer Nagydíj után a Renault megóvta a Racing Point idei autójának szabályosságát, a silverstone-i gárda ugyanis már a februári tesztek során felhördülést keltett a középmezőny csapatai körében azzal, hogy a tavalyi Mercedesre megszólalásig hasonlító autóval állt ki.

Önmagában ez azonban még nem tilos, a Forma-1-ben alapvetően bevett szokás más csapatok bevált megoldásainak lemásolása, a vádak szerint a Racing Point azonban olyan alkatrészeiben is megegyezik a világbajnok W10-essel, amelyeket minden csapatnak saját magának kell gyártania. De mire alapozta óvását a Renault?

A franciák az RP20-as első és hátsó fékhűtőit kifogásolták, mondván azokat a csapat a tavalyi Mercedesről másolta. Noha ezek az alkatrészek az idei szezontól a listázott elemek közé tartoznak, azaz mindenkinek magának kell terveznie azokat, a Racing Point fékhűtői a Renault szerint mégis megegyeznek a 2019-es Ezüstnyílon használtakkal. Alapvetően azt állítjuk, hogy a Racing Pointon használt fékhűtőket tulajdonképpen a Mercedes tervezte, azaz egy másik résztvevő, ami megsérti a sportszabályzatot, pontosabban annak hatodik függelékét. Emiatt óvtunk" – nyilatkozta az Autosportnak Marcin Budkowski, a Renault F1-es csapatának ügyvezető igazgatója.

A lengyel szakember kifejtette, hogy a fékhűtők hatással vannak a teljesítményre, mivel aerodinamikailag érzékeny alkatrésznek számítanak, valamint a gumik hőmérsékletének kontrollálásában is nagy a szerepük. Budkowski azt is elmondta, hogy apróbb módosítások elképzelhetők, hogy vannak a Racing Point által használt fékhűtökön, nagyrészt azonban megegyeznek a tavalyi Mercedesével.

A silverstone-i gárda eddig sem tagadta, hogy a tavalyi Mercedest másolta le fotók alapján, ez azon alkatrészek esetében sem tilos, amelyek saját tervezésűek kell, hogy legyenek. A fékhűtők esetében sem jelentene problémát önmagában az, hogy kívülről megegyeznek a W10-es fékhűtőivel,

a Renault azonban feltehetően a birtokába jutott információk alapján úgy gondolja, hogy a vizsgálat a belső, igen bonyolult, emiatt véletlenszerűen nagyon kis eséllyel megegyező kialakításban is azonosságot fog találni,

ami viszont csak akkor lehetséges, ha a Racing Point a tavalyi Mercedes tervei alapján dolgozott. Nyilvánvaló a hasonlóság a kialakításban, de van külső és belső kialakítás. Elfogadjuk, hogy a külsőt le lehet másolni képek alapján, a belsőt azonban szerintünk nem lehet – magyarázta Budkowski. – Nem tudjuk, hogy utóbbinál mekkora a hasonlóság, ezt az FIA tiszte lesz eldönteni."

Fontos azt is hangsúlyozni, hogy a fékhűtők tavaly még nem számítottak listázott alkatrésznek, így a tervek átadása (ami a Renault szerint megtörtént) tavaly nem számított illegálisnak, a Racing Point a tavalyi autóján egy az egyben használhatta volna a Mercedes fékhűtőit, az idei autón ez azonban már tilos.

Miután az óvást az FIA befogadta, majd lefoglalta a Racing Point autóinak fékhűtőit és a W10-es tavalyi fékhűtőinek beszolgáltatására kötelezte a Mercedest, a szövetség szakembereire alapos vizsgálat vár, amely során a Racing Pontnak kell bizonyítania, hogy nem szegte meg a szabályokat, a Renault-nak innentől kezdve tehát annyi a dolga, hogy várja az ítéletet. Ha az FIA arra a megállapításra jut, hogy a dizájn azonos, vagy olyan mértékben megegyezik, hogy az nem lehet a véletlen műve, büntetést szabhat ki a Racing Pointra.

Hova vezethet mindez?

Noha egyelőre csak a fékhűtőkről van szó, ha bebizonyosodik, hogy a Racing Point szabályt szegett, az FIA további vizsgálatokat is kezdeményezhet. „Erős a gyanúnk, ha nem a meggyőződésünk, hogy ezek az alkatrészek egy másik csapattól származnak. Hogy ez így van-e más alkatrészekkel is, azt az FIA-nak kell eldöntenie. Ha úgy találják, hogy a fékhűtők megegyezőek, vagy a Mercedes tavalyi dizájnjára alapulnak, akkor reményeim szerint más alkatrészeket is elkezdenek leellenőrizni, már ha eddig nem tették meg" – mondta Budkowski.