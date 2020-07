A Renault megerősítette, Alonso 2021-től visszatér az F1-be

Hivatalosan is megerősítették a napokban már nyílt titokként kezelt értesülést, Fernando Alonso a 2021-es szezontól harmadszor is a Renault pilótája lesz a Forma-1-ben.

A 2021-es szezontól ismét a Forma-1 mezőnyét erősíti Fernando Alonso, jelentette be régi-új csapata, a Renault. A kétszeres F1-es világbajnok 2003 és 2006 között, valamint 2008-ban és 2009-ben már versenyzett az enstone-i istállónál, amit akkoriban még Flavio Briatore irányított.

Alonso a pályafutása során rajthoz állt a McLaren és a Renault színeiben is, de 2017 végén elhagyta a világbajnokság mezőnyét, mert 2013 óta nem jutott győzelemre esélyes autóhoz. Eddig kétszer próbált szerencsét az Indianapolis 500-on és a Daytonai 24 órás versenyen, utóbbi egyszer meg is nyerte, kétszer győzött a Le Mans-i 24 órás versenyen, és megnyerte a sportautó-világbajnokságot is.

A spanyol pilóta eddig 314 nagydíjon indult, először a 2003-as Magyar Nagydíjon győzött az F1-ben, ezzel akkoriban a legfiatalabb volt, azóta Max Verstappen, Sebastian Vettel és Charles Leclerc is megelőzte. Eddig összesen 32 győzelmet, 97 dobogós helyet és 22 pole pozíciót szerzett, a győzelmek tekintetében minden idők 6. legsikeresebb versenyzője.

„A Renault a családom, a legszebb emlékeim a Forma-1-ben a két világbajnoki címemhez kötődnek, de most előre tekintünk. Hatalmas büszkeség és elsöprő érzelem visszatérni a csapathoz, ami megadta nekem a lehetőséget, hogy megkezdjem a pályafutásomat, és ami most újra esélyt ad, hogy visszatérjek a legmagasabb szintre.”

„A céljaim és az elveim összhangban vannak a csapat projektjével. Az előző télen mutatott fejlődésük hitelességet ad a 2022-es szezonra vonatkozó célkitűzéseknek, és minden versenytapasztalatomat meg fogom osztani a mérnököktől a szerelőkön át a csapattársaimig. A csapat rendelkezik az akarattal és az eszközökkel is, hogy visszatérjen a dobogóra, ahogy én is" – nyilatkozta Alonso.

Csapattársa a Renault színeiben idén visszatérő francia tehetség, Esteban Ocon lesz, miután az ausztrál Daniel Ricciardo elhagyja a csapatot, és Alonso korábbi munkahelyénél, a McLarennél folytatja a pályafutását.

Alonso korábbi renault-s időszakaihoz képest lényeges eltérés, hogy a csapatfőnök nem Flavio Briatore, hanem Cyril Abiteboul, a technikai igazgató már nem Pat Symonds, hanem Marcin Budkowski, de a gárdát erősíti a McLarentől leigazolt Pat Fry, akivel Alonso a Ferrarinál és a wokingi istállónál is együtt dolgozott. Rajtuk kívül viszont még mindig sokan dolgoznak Enstone-ban, akiket Alonso már jól ismer.

„Fernando Alonso szerződtetése része a Groupe Renault terveinek és az F1 iránti elkötelezettségének, hogy visszatérjünk a mezőny élére – mondta Abiteboul. – A jelenléte a csapatban félelmetes erősítés sportszakmai fronton, és a márkának is, amihez nagyon kötődik. Kézenfekvő választássá tette őt a csapattal és a szurkolókkal való szoros összeköttetése, valamint a korábbi sikerei.”

„A tapasztalata és az elszántsága lehetővé teszi a számunkra, hogy kihozzuk egymásból a legjobbat, és a csapatot a modern Forma-1 elvárásainak megfelelő kiválóssággá fejlesszük. A csapatunk nagyon gyorsan fejlődött, de ő a versenyzés és a győzelem kultúráját is elhozza magával, hogy együtt küzdjük le az akadályokat. Esteban oldalán az lesz a küldetése, hogy segítsen Renault DP World F1 Teamnek a lehető legjobb formába kerülni a 2022-es szezonra.”