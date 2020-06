A Red Bull lehet az F1-es költségplafon bevezetésének nyertese

A Red Bull jöhet ki a legjobban a Forma-1-ben életbe lépő költségplafonból a McLaren ügyvezető igazgatója szerint, aki úgy kalkulál, hogy az új szabálynak köszönhetően négy-öt istálló is képes lesz harcba szállni a világbajnoki címért.

A Forma-1 a következő évtől bevezeti a költségplafont, amelynek eredetileg 175 millió dollárosra tervezett határértékét utólag 145 milliósra csökkentették úgy, hogy 2022-ben és 2023-ban további 5-5 millió dollárral megy lejjebb, azaz a végleges összeg 135 millió lesz.

Zak Brown, a McLaren ügyvezető igazgatója úgy véli, hogy ezzel azt fogják elérni, hogy négy-öt csapat lesz versenyben a világbajnoki címért, futamot pedig akár nyolc-kilenc istálló is nyerhet. Az amerikai üzletember szerint a meghozott intézkedések mindenkinek jók, de a Red Bull nyerhet rajtuk a legtöbbet.

Brown szerint a költségplafon lejjebb vitele azt eredményezi, hogy míga 175 milliós összeget csak négy csapat, a Ferrari, a Mercedes, a Red Bull és a McLaren tudta volna kitölteni, a csökkentett keret maximumát már az Aston Martin és az Alpha Tauri is képes lesz elérni.

„A jövőben a csapatok több mint fele hasonló költségvetéssel fog versenyezni, ez pedig változatosságot ígér – nyilatkozta az Auto Motor und Sportnak. – Abban a tekintetben nem lesz változás, hogy kik lesznek a legtöbbször a világbajnokok, ez négy-öt csapat között fog eldőlni, de el tudok képzelni olyat, mint ami az IndyCarban van. Ott a bajnokságot mindig a Penske, az Andretti vagy a Ganassi versenyzője nyeri, de futamot a többiek is nyerhetnek, a Rahal, a Dale Coyne, vagy mi, az új csapatunkkal. Remélem, hogy a jövőben a McLaren is azon négy-öt csapat között lesz, amelyik világbajnokságot nyerhet. Eközben pedig lesz nyolc-kilenc csapat, amelyik az első lehet egy káoszfutamon, ha közbeszól az időjárás vagy egy rajtbaleset."

Az ügyvezető úgy gondolja, hogy több jó megoldás is létezik arra, hogy egy istálló miként alkalmazkodik a költségplafonhoz, szerinte azonban a legjobb helyzetben a Red Bull lehet fiókcsapata, az Alpha Tauri miatt.

„Szerintem mindenki meg fogja találni azt a megoldást, ami neki a legjobb. Mind egyediek vagyunk, más forrásokkal és struktúrával. Vegyük a Red Bullt. Ők az egyedüliek, akiknek van testvércsapata. Ha én lennék Helmut Marko, azon gondolkodnék, hogy a költségplafon utolsó fázisában miként tudnék elosztani 270 millió dollárt a két csapatom között. Itt a lehetőség a Red Bullnak, hogy két csapata legyen azonos eséllyel és felszereléssel, aminek eredményeként négy futamgyőzelemre képes autójuk lehet. Ha az ő helyükben lennék, én ezt tenném. A Mercedes és a Racing Point két különböző autót fog tervezni, de mindketten maximálisan profitálni fognak a másikból. Mi pedig egyedül állunk, tiszta lappal kezdünk és építjük a saját autónkat, miközben a Racing Pointnak segíteni fog a Mercedes."