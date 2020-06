Részletesebb adatokkal lesz könnyebben érthető az F1-es közvetítés

Gépi adatfeldolgozás segítségével új grafikák jelennek meg az F1 tévés közvetítésében az idei futamok során. Érthetőbb lesz, miben különböznek az autók és a pilóták.

Új grafikákkal teszi érthetőbbé a közvetítéseket a Forma-1 jogtulajdonosa az Amazon Web Services segítségével. A folyamat már tavaly elindult, de vegyes fogadtatásban részesült, ennek ellenére további információra lehet majd számítani az autók és a pilóták teljesítményeivel kapcsolatban.

Az idénynyitó Osztrák Nagydíjtól az „autóteljesítmény index” (Car Performance Score) jelenik majd meg, ez a motorerő, a mechanikai tapadás, a leszorítóerő és a légellenállás alapján osztályozza az autókat a lassú- és gyors kanyarok, az egyenesfutás és a vezethetőség mérőszámait figyelembe véve.

Augusztusban, a második silverstone-i futamtól jön a „pilóták tempóösszehasonlítója” (Ultimate Driver Speed Comparison), ami a jelenlegi versenyzőket hasonlítja a korábbiakhoz, 1983-ig visszamenőleg, a Belga Nagydíjtól pedig látható lesz, hogyan szerepelnek a pilóták egymáshoz viszonyítva lassú (125 km/h-ig) és gyors (175 km/h-tól) kanyarokban.

A szezon második felétől a grafikákat generáló rendszer osztályozni fogja a pilótákat, az autó és a csapat fejlődését, a teljes szezon során nyújtott teljesítményt,

valamint előrejelzéseket is készít az időmérő, valamint a verseny lehetséges végeredményére vonatkozóan. Ezek a szempontok nagyon leegyszerűsítik a bonyolult összhangot az önmagukban is hihetetlenül összetett F1-es autók és a pilóták között, de abban segíthetnek, hogy az autók jellegzetességeiről adatokkal alátámasztva is lehessen beszélni.

Ez különösen akkor lesz érdekes, amikor a pilóták emlegetni kezdik, hogy jó-e az autó balansza, mert a grafikákból kiderülhet, hogy az autójuk egyébként alul- vagy túlkormányzott-e, és a beállítások módosításai is láthatóbbá válhatnak, mert az indexeket a rendszer minden körben újraszámolja. További részleteket a fenti videóban láthat.