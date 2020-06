Nagy árat fizetnek az F1-es csapatok az idei hibákért

A járványhelyzet miatti óvintézkedések következményeként jelentősen megnő az F1-es autók javításához szükséges idő, ami nagy bajt is okozhat műszaki probléma vagy baleset esetén.

Sok változást hoz a Forma-1-ben a koronavírus, ezek egy részét szabályokba foglalták, de akad sok áttételes következmény is, ezekkel a csapatok is csak most ismerkednek. A Mercedes, a Renault és a Racing Point zártkörű pályanapokon adott tesztelési lehetőséget a pilótáinak, de legalább olyan fontos az is, hogy a személyzet is hozzászokjon a megváltozott munkakörülményekhez.

Ezek között az egyik legfontosabb a távolságtartás: az óvintézkedések miatt a hétköznapi életben is tapasztaltakhoz hasonlóan a szerelők nem mehetnek egymás közvetlen közelébe, vagy csak maszkban és bizonyos esetben arcpajzzsal felszerelkezve tehetik ezt. Eddig viszont egymással szorosan együttműködve dolgoztak nagyobb javítások elvégzésén.

Andrew Green, a Racing Point technikai igazgatója az Auto Motor und Sportnak elmondta, sok új eljárást már a gyárban elkezdtek gyakorolni, ezért a tesztelést nem érezte nagy versenyelőnynek. Így is megtapasztalták már, hogy bizonyos feladatok ellátásához a korábbinál sokkal több időre lesz szükségük.

Gyanítom, hogy körülbelül kétszer annyi ideig fog tartani egy motorcsere a garázsban

– vélte. – Alapvetően, mindenféle munkához több idő kell majd az autón. Minél közelebb jutunk a jármű belsejéhez, annál tovább fog tartani a szerelés és a javítás. Akár kétszer annyi ideig is” – árulta el. Ez azt jelenti, hogy az eddigi 2,5-3 órás motorcsere most 5-6 órát is igénybe vehet, vagyis egy délelőtti hiba kivonja a forgalomból a pilótát a második szabadedzésre vagy az időmérőre.

Green figyelmeztetett arra is, hogy „a pilótáinknak tisztában kell lennie azzal, hogy egy balesetnek a garázsban hosszantartó következményei lesznek.” Hozzátette, arra számít, hogy minden csapat eltérő munkamódszereket fog alkalmazni annak függvényében, hogy milyen erőforrással dolgoznak, és folyamatosan finomítják majd az eljárásokat a tapasztalatok függvényében.

Az előszezoni teszteken nagyon megbízhatóan szerepelt a mezőny, de minden nagyobb gyártónál akadt műszaki probléma.

A Mercedes tőlük szokatlanul sokszor lerobbant, de úgy hírlik, a műszaki hibák okát már az idénynyitó eredeti, márciusi időpontjára kijavították, és az erőforrásoknak egyébként is átlagosan hét versenyhétvégét ki kellene bírniuk, így a csapatoknak elsősorban a balesetektől kell tartaniuk az első néhány forduló során.