Wolff: Soha nem volt ennyire átpolitizált a Forma-1, mióta itt vagyok

Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke kendőzetlen őszinteséggel beszélt az elmúlt hónapokban tapasztalt negatívumokról, valamint félreérthetetlen üzenetet küldött az őt kritizálóknak.

Noha versenyek nincsenek, a színfalak mögött az utóbbi hónapokban is zajlott az élet a Forma-1-ben. A koronavírus-járvány gazdasági hatásaira és az elmaradó versenyek okozta bevételkiesésre reagálva egy sor szabályváltozást kellett megtárgyalni és elfogadni a csapatoknak, mindez pedig a kiszivárgott hírek szerint korántsem ment zökkenőmentesen.

A végül elfogadott 145 millió dolláros költségplafont hosszas viták előzték meg, a Ferrari és a Red Bull nem akart 150 millió alá menni, a kisebb istállók viszont a 100 millió körüli összeget szorgalmazták. Érdekes ívet írt le Toto Wolff Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója szerint. A Mercedes csapatfőnöke alighanem honfitársának címezve nyilatkozott nem túl hízelgően az utóbbi hónapok történéseiről.

A Mercedes feltűnően csendes volt a költségplafonról és egyéb szabályváltozásokról tartott egyeztetési időszakban, az ESPN-nek nyilatkozva Wolff azonban most kis betekintést nyújtott abba, hogy valójában mekkora csatározások is folytak a háttérben. A Williams révén 2009 óta vagyok a sportágban, de még soha nem láttam ennyi opportunizmust és manipulációt – jelentette ki felesége, Susie Wolff társaságában a Mercedes csapatfőnöke. – Vannak olyan oldalai a sportnak, amelyeket megkérdőjelezek, és időnként maga a sport is háttérbe szorul ahelyett, hogy a legfontosabb lenne. Sokat tanultam különböző emberekről, és bár tudom, hogy a Forma-1 nagyon átpolitizált környezet, ahol mindenki előnyhöz próbál jutni, azt mondanám, hogy az utóbbi hat hónap a legátpolitizáltabb olyan időszak volt a Forma-1-ben, aminek én is a részese voltam."

Wolff alighanem Helmut Markóra célozgatott, a Red Bull tanácsadója ugyanis nyíltan kritizálta őt a sajtóban.

Marko szerint Wolff kész volt elfogadni a 100 millió dolláros plafont, hirtelen azonban meggondolta magát, és elkezdte a 145 milliós összeget támogatni. Ezen kívül a tanácsadó szerint honfitársa a pilótákra vonatkozó fizetési limit bevezetése kapcsán is 180 fokos fordulatot vett, hiszen korábban már 2021-től bevezette volna ezt a korlátozást, később viszont már a 2025-ös dátumot kezdte preferálni.