Augusztus végére csúszhat a Magyar Nagydíj, jönnek a betétfutamok is

Két ausztriai, majd két silverstone-i futammal rajtolhat a 2020-as F1-es szezon a betétfutamokon szereplő csapatoknak kiadott tájékoztatás szerint. Az előzetes tervekkel ellentétben mégis lehet Német Nagydíj, a hungaroringi verseny augusztus végére csúszhat.

Beigazolódhat a bennfentes versenymérnök értesülése, úgy tűnik, valóban a betétfutamokkal együtt indulhat el a Forma-1 idei szezonja. Az Autosport úgy tudja, hétfőn az F2 és az F3 csapatai megkapták a módosított, előzetes versenynaptárt. Ebben is az szerepel, hogy Ausztriában, július 4-én lesz az első futam, ami azt jelenti, hogy a Forma-1-es mezőny 5-én futja a szezonnyitót.

Egy héttel később még egy fordulót terveznek a Red Bull Ringen, majd egy szabad hétvége után a mezőny az Egyesült Királyságba utazik, és Spielberghez hasonlóan Silverstone-ban is két versenyt rendeznek, legalábbis az F1-esek számára, hiszen az alsóbb kategóriákban szombaton és vasárnap is tartanak egy-egy viadalt. Egyelőre azonban kérdéses, hogy a Brit Nagydíjat egyáltalán megrendezik-e, csupán annyi biztos, hogy nézők nem lesznek a helyszínen. Ha az F1-nek végül nem sikerül megegyeznie a helyi kormánnyal, akkor a Sportmotores.com értesülései szerint Silverstone helyére a portugáliai Portimão ugorhat be, ahol még soha nem volt F1-es futam, de 2008 végén és 2009 elején már tesztelt ott a mezőny.

A fenti információk alapján a második silverstone-i (vagy portimãói) futam után egy héttel Barcelona vagy Hockenheim következik.

Utóbbi azért lenne érdekes, mert az eredeti versenynaptárba be sem került, de az F1 nyitott arra, hogy új helyszínekkel tárgyaljon.

Ha az értesülések igaznak bizonyulnak, a hungaroringi esemény három hetet csúszik, és az F1-es futamot augusztus 2-a helyett 23-án tartanák meg. A Magyar Nagydíj időpontjának esetleges változása ügyében a GPhírek megkérdezte a Hungaroringet, a pálya álláspontja egyelőre az, hogy

képlékeny a helyzet, több lehetséges dátum is felvetődött, de még nincs végső megállapodás a naptárral kapcsolatban.

Silverstone-hoz hasonlóan a Hungaroring is csak zárt kapuk mögött fogadná a mezőnyt, mint ahogyan Spa-Francorchamps is. A Belga Nagydíj időpontja több lehetőség is felmerült, hiszen az Autosport birtokába jutott előzetes versenynaptár szerint a Magyar Nagydíj után egy héttel fogják megrendezni, de más források azt állítják, hogy csak a szeptember 6-i Olasz Nagydíj után lesz.

Ez utóbbi nem valószínű, legalábbis, ha 20-án és 27-én a mezőny valóban Bakuba, illetve Szocsiba látogat (ezeken a versenyeken a Forma-3-asok nem lesznek ott). Utána az alsóbb kategóriákban hosszú szünet következik, ezalatt feltehetőleg az F1 mezőnye az eredeti versenynaptár szerint Japánban, az Egyesült Államokban, Mexikóban, valamint Brazíliában versenyezne, de erről egyelőre nem érkezett megerősítés.

Ha igazak az értesülések, akkor az utolsó két futam december első két hétvégéjén, Bahreinben és Abu-Dzabiban lesz, de a szigetország esetében egy második forduló lehetősége is felvetődött.

Az eredeti elképzelések szerint a Forma-3-asok számára már szeptemberben véget érne a bajnokság, a késői befejezés pedig azt jelenti, hogy a pontversenybe nem számító, novemberi Makaói Nagydíj nem az idény utolsó eseménye lesz.

Az F1 betétfutamainak nem hivatalos, előzetes versenynaptára a 2020-as szezonra 2020. július 4-5. Red Bull Ring 2020. július 11-12. Red Bull Ring 2020. július 25-26. Silverstone 2020. augusztus 1-2. Silverstone 2020. augusztus 8-9. Hockenheim vagy Barcelona 2020. augusztus 21-22. Hungaroring 2020. augusztus 29-30. Spa 2020. szeptember 5-6. Monza 2020. szeptember 19-20. Baku (csak F2) 2020. szeptember 26-27. Szocsi (csak F2) 2020. december 5-6. Bahrein 2020. december 12-13. Yas Marina

Előkerült egy másik változat is

A Hungaroring álláspontját támasztja alá az is, hogy csütörtökön délután egy másik, kifejezetten az F1-re vonatkozó tervezet is előkerült, e szerint a Magyar Nagydíj augusztus 9-re esne, elmaradna a Holland Nagydíj, a Kanadai Nagydíj és a Szingapúri Nagydíj is.