Nagy meglepetés: Vettel az év végén elhagyja a Ferrarit

Nem tudott megállapodásra jutni a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel és a Ferrari, az F1-es mezőny második legsikeresebb pilótája az év végén elhagyja a sportág leghíresebb csapatát.

Hat közös év után elválnak Sebastian Vettel és a Ferrari útjai, erősítette meg a csapat kedden. A négyszeres világbajnok szerződése az év végén lejár az olasz istállóval, az elmúlt hetek során folytatott tárgyalások során nem sikerült megállapodásra jutni, így Charles Leclerc jövőre új csapattársat kap.

Vettel 2015-től a Ferrari versenyzője, az volt az álma, hogy gyerekkori hőse, Michael Schumacher nyomán ő is világbajnoki címre vezeti a Scuderiát, az első évében rögtön három futamgyőzelmet is szerzett a jóval esélyesebb Mercedesek mellett, 2017-ben és 2018-ban pedig az egyéni világbajnokság 2. helyezettje lett Lewis Hamilton mögött.

Mindkét vereségben közrejátszottak a Ferrari műszaki és taktikai hibái is, azonban Vettel az elmúlt évek során rendszeresen elkövetett súlyos vezetői hibákat is: gyakran megpördült, balesetekbe keveredett, és többször is elvesztette a hidegvérét, ráadásul az első közös szezonjuk során kikapott fiatal csapattársától is.

Leclerc szerződését a Ferrari tavaly decemberben 2024 végéig meghosszabbította, a csapat ezzel egyértelműen jelezte, hogy vele számolnak a következő évekre,

és Vettelt nyomás alá helyezték a szerződéshosszabbítás feltételei, valamint az eredmények terén is. Felmerült, hogy a Scuderia akár Hamiltont is megpróbálhatja elcsábítani a Mercedestől, a hatszoros világbajnok azonban a márciusra tervezett eredeti szezonkezdet előtt azt mondta, kitartana a márka mellett, és Mattia Binotto csapatfőnök is kijelentette, hogy Vettellel próbál megállapodni.

A német pilóta az egyeztetések során szűkszavúan nyilatkozott, de utalt arra, hogy nem a pénz motiválja az új szerződése kapcsán, és megjegyezte azt is, hogy eddig hároméves szerződéseket kötött a Forma-1-ben. Sajtóhírek szerint a Ferrari az eddigieknél jóval alacsonyabb összegű, és csak egy-kétéves szerződést ajánlott, ezeket az értesüléseket azonban nem erősítették meg.

Vettel 32 éves, 2007 óta az F1-es mezőny tagja, a rutinosabb pilóták táborát erősíti, de egyáltalán nem öreg.

A Ferrari egyelőre nem nevezte meg Vettel utódját, de a legvalószínűbb, hogy Daniel Ricciardo vagy Carlos Sainz érkezik a helyére, ebben az esetben a német pilóta a Renault-nál vagy a McLaren-Mercedesnél folytathatná a pályafutását. Elméletileg lehet üresedés a Mercedesnél és a Red Bullnál is, de a német pilótának élcsapatnál várhatóan nem jut hely 2021-re.