Drákói szigort és költséges tesztelést hozhat a Forma-1 idénykezdete

Christian Horner, a Forma-1-es Red Bull-istálló csapatfőnöke arra készül, hogy az idei szezon első futama semmiben sem fog hasonlítani egy normális versenyhétvégéhez, olyan szigorú óvintézkedések lesznek érvényben. Az F1 vezetése eközben tömeges tesztelést tervez, ami nem lesz olcsó mulatság.

Minden jel szerint július 5-én, az Osztrák Nagydíjjal kezdetét veszi az idei Forma-1-es szezon, Christian Horner szerint azonban a versenyek – legalábbis a kezdeti időszakban – egyáltalán nem hasonlítanak majd a megszokott F1-es nagydíjhétvégékhez. A Red Bull csapatfőnöke úgy készül, hogy drákói szigorral fognak szembesülni a versenyhelyszíneken, ahol nagy számban fogják szűrni és koronavírusra tesztelni a résztvevőket, noha ez jelentős többletköltséget jelent majd a jogtulajdonosnak.

Noha még a július eleji Osztrák Nagydíjjal kapcsolatos intézkedések is kidolgozás alatt vannak, a verseny pedig továbbra sem kapott zöld utat, egyre valószínűbbnek tűnik, hogy itt kezdődhet az idei szezon. Mindez persze csak nagyon szigorú óvintézkedések mellett lesz lehetséges. „ Természetesen a szűrés, tesztelés és a bevezetett korlátozások meglehetősen drákóiak lesznek, de ha ez kell ahhoz, hogy újrainduljon a sportág, akkor mindez példaként szolgálhat más pályáknak" – nyilatkozta Horner az Autosportnak.

„Szerintem amikor majd elkezdődik a szezon, kis csoportokat fogunk kialakítani, csapatonként valószínűleg kevesebb, mint 80 fővel. Ezeknek a csoportoknak ugyanabban a hotelban kell majd lakni, együtt kell utazni, és nem érintkezhetnek más csapatokkal. Úgyhogy elég szigorú korlátozások lesznek. Biztos vagyok benne, hogy rengeteget fogják szűrni és tesztelni az embereket, és a helyi közösséggel sem fogunk érintkezni. Semmilyen szempontból nem fog hasonlítani egy megszokott Forma-1-es hétvégére."

A tervek szerint a résztvevőknek már az országba lépéskor be kell mutatniuk egy két hetesnél nem régebbi koronavírus-tesztet, de a nagydíj alatt is tesztelhetik őket.

Tekintve, hogy a létszámcsökkentéssel együtt is több mint 1000 fő lehet ott a Red Bull Ringen, amely ezután országról országra fog utazni, ez egyáltalán nem lesz olcsó a jogtulajdonos Liberty Mediának.

„A Forma-1 be fog vezetni valamilyen tesztelési rendszert. Ez szükségszerű, de nem lesz egyszerű és olcsó. A Forma-1 ugyanakkor szükségét érzi, hogy a paddockban mindenkiről világosan lehessen tudni, hogy nem koronavírusos" – nyilatkozta Stuart Pringle, a silverstone-i pálya igazgatója.

A Guardian úgy tudja, hogy az F1 a tesztek elvégzésére és az ehhez szükséges berendezések beszerzésére magáncégeket tervez bevonni.

Elképzelhetetlen, hogy egyáltalán ne versenyezzenek

Az F1 célja, hogy a csonka idényben is legalább 15-18 futamot meg tudjanak rendezni. Noha ahhoz, hogy világbajnokot lehessen hirdetni, már 8 verseny is elég, az Auto Motor und Sportnak névtelenül nyilatkozó csapatfőnök kijelentette, utóbbi forgatókönyv egyáltalán nem lenne kedvező. „

Nyolc futammal pénzt veszítenénk, mivel az utazási és a logisztikai költségek meghaladnák a bevételt."

Noha egyelőre még semmi sincs kőbe vésve, az optimista forgatókönyv szerint augusztus végéig akár 10 futamot is le lehetne bonyolítani, amennyiben több helyszín is nyitott a dupla futam rendezésére. Akárhogy is lesz, Christian Horner azt az egyet kizártnak tartja, hogy teljes egészében elmaradjon a 2020-as idény. „Versenycsapat vagyunk, szükségünk van egy bajnokságra, amelyben versenyezhetünk. Elképzelhetetlen, hogy ne versenyezzünk az idén, úgy gondolom, hogy nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy ne rendezzék meg az idei szezont. Látható, hogy egyre jobban formálódik az idény, az elmúlt hetekben zajlik az újraindulás forgatókönyvének elkészítése. Szerintem olyan nem lesz, hogy egyáltalán ne versenyezzünk az idén."