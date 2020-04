Ecclestone: Szerintem 8 futamot sem fognak tudni rendezni

Amennyiben nem sikerül legalább nyolc futamot megrendezni az idei Forma-1-es szezonban, világbajnokot sem lehet avatni. Bernie Ecclestone, a sportág korábbi ügyvezetője szerint inkább el kellene engedni ezt az évet.

Jelen állás szerint június 14-én, a Kanadai Nagydíjjal veheti kezdetét az idei Forma-1-es világbajnoki szezon, a legtöbben viszont úgy készülnek, hogy akár augusztusig is elnyúlhat a kényszerszünet. Bernie Ecclestone, az F1 korábbi ügyvezető igazgatója a pesszimisták közé tartozik, szerinte nemhogy a Liberty Media által minimális célként kitűzött 15, de még a világbajnoki címek kiosztásához kellő 8 versenyt sem fogják tudni megrendezni. Az F1 már azt is kilátásba helyezte, hogy a következő naptári évre is átnyúlhat az idény, Ecclestone szerint azonban hagyni kellene az egészet.

Azzal együtt, hogy a sportágnak és a csapatoknak is akkora szüksége van a versenyekre, mint egy falat kenyérre, egyelőre senki sem tudja megmondani, hogy mikor indulhat el a koronavírus-járvány miatt megcsonkított szezon. Nyolc futam kell ahhoz, hogy világbajnokot hirdethessenek, de a bevételek szempontjából minél több versenyre lenne szükség.

Bernie Ecclestone szerint azonban nem szabad erőlködni, és el kellene engedni az idei szezont. Hagynunk kellene az idei évet, és remélhetőleg jövőre újrakezdeni, mivel nem látom, hogy lehetséges lesz megrendezni elegendő versenyt ahhoz, hogy világbajnokságnak lehessen hívni a sorozatot – nyilatkozta a BBC Radio Five Live-nak. – Ha jól emlékszem, ehhez nyolc futam kell, én viszont nem látom, hogy ennyi összejöhet. Nehéz a helyzet."

A zárt kapus, tehát nézők nélkül rendezett versenyek ötlete Ecclestone szerint kivitelezhető lenne, azonban rizikós, mivel ha sikerül is róla megállapodni a szervezőkkel, az Európában és a világon érvényben levő utazási korlátozások feloldásáig ebben az esetben is fennáll a veszélye, hogy egy vagy több csapat nem tud elutazni az adott helyszínre. Ross Brawn, az F1 sportért felelős igazgatója még az Ausztrál Nagydíj előtt kijelentette, hogy ilyen esetben az a futam nem számítana bele a világbajnokságba.