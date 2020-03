Csapatokat veszíthet el a Forma-1 a koronavírus miatt

Több Forma-1-es istállót pénzügyileg nagyon nehéz helyzetbe hoz a koronavírus-járvány, Frédéric Vasseur, az Alfa Romeo Racing csapatfőnöke szerint pedig amennyiben nem találnak ki gyorsan valamit, akár többen is lehúzhatják a rolót az év végén.

A koronavírus-járvány az emberek egészsége mellett a világ gazdaságára is katasztrofális hatással van, ls természetesen a Forma-1-et sem kíméli. A sportág részvényeinek zuhanása jól tükrözi a helyzetet, Frédéric Vasseur, az Alfa Romeo Racing csapatfőnöke a Canal+-nak adott videointerjúban pedig előrevetítette, hogy nem ez lesz a legnagyobb probléma, és felvázolta, hogy milyen gondokat okozhat a csapatoknak a megcsonkított és összesűrített 2020-as szezon.

A francia szakember tisztában van vele, hogy jelenleg fontosabb dolgok is vannak a világban az autóversenyzésnél, ugyanakkor mivel a Forma-1 is sok embernek ad munkát, egyáltalán nem mellékes, hogy túlélik-e a csapatok a jelenlegi, 2008-as gazdasági válsághoz hasonló krízishelyzetet. Vassuer szerint ha nem lépnek időben, lesznek, akik kiszállnak az F1-ből.

„Ez a helyzet mindenkire hatással van, ezért ez a megfelelő idő arra, hogy változtassunk a dolgokon. Ez a Forma-1 elmúlt tíz évének legnagyobb krízise, a fél szezont elhalasztották, ilyen korábban soha nem fordult elő. Pénzügyileg mindez elképesztően keményen fogja érinteni a csapatokat. Most kell reagálnunk" – jelentette ki a csapatfőnök az interjúban. Minden egyes futam elhalasztásával nő az esély arra, hogy csökken a versenyek száma az idén, hiszen bármennyi nagydíjat nem fognak tudni bepótolni. Vasseur szerint egyelőre teljesen képlékeny, hogy ez miként hat a csapatok bevételeire, a 18 versenyt szerinte már most is csak bajosan tudnák teljesítei.

Az mindenesetre borítékolható, hogy nem fognak annyi pénzdíjat kapni az év végén, mint normális esetben.

Éppen ezért még most kell kitalálni, hogy miként szorítsák le drasztikusan a költségeket, különben hasonló helyzet állhat elő, mint 2008-ban és 2009-ben, amikor előbb a Honda, majd a BMW és a Toyota dobta be a törülközőt. „Minél több futamot veszítünk el, annál drasztikusabb intézkedéseket kell hoznunk a mostani és a következő idényre" – mondta.

Vasseur úgy érzi, a jelenlegi helyzetben is megeshet, hogy valaki nem folytatja, a Haasnál például igencsak rezeg a léc, de a Williams sincs túl rózsás anyagi helyzetben. A francia egy kicsit a topcsapatoknak is odaszúrt. „A 2008-as válság idején három gyártó szállt ki a Forma-1-ből. Az idén is veszíthetünk el csapatot. Ha nem leszünk képesek reagálni, megoldást javasolni, akkor nehéz lesz túljutni ezen. Mindenkinek rá kell ébrednie, hogy ugyanabban a hajóban evezünk, egyesek a kormányoznak, mások eveznek. A nagycsapatok nincsenek mindig tisztában ezzel. Nem kell három hónapot várni olyan döntésekre, amelyeket most azonnal kell meghozni. Ha nem hozzuk meg, sok csapatnak nem lesz biztosított a túlélése. Ez a rendszer igazsága."

Egy fontos döntést már meglépett az F1 a költségek csökkentésének érdekében, a 2021-re tervezett szabályváltozást 2022-re halasztották, valamint több területen is korlátozni fogják a fejlesztéseket a következő szezonra, hogy a csapatok minél kevesebbet tudjanak elkölteni az autóikra. Emellett a költségplafont is be fogják vezetni jövőre, jelenleg arról is zajlanak egyeztetések, hogy ez az eredetileg tervezettnél szigorúbb lesz.

Annak is lehetnek anyagi vonzatai, ha az F1 túl sok versenyt szeretne az idén megrendezni viszonylag rövid idő alatt. Ez elméletben jó a csapatoknak, hiszen a sportág bevételei nem zuhannak akkorát, a gyakorlatban viszont pluszköltséget jelent nekik. „Amennyiben hat hónap alatt teljesítünk annyi versenyt, amennyit kilenc hónap alatt teljesítettünk volna, az sokkal többe fog kerülni nekünk” – jelentette ki Vassuer. Több szerelőre van szükség, hogy válthassák egymást, ha zsinórban lesz öt futam. Rengeteg alkatrészt kell felhalmozni, egyes elemek elkészítése 5-6 hetet vesz igénybe. Egy ilyen sorozat első futamára a következő öt-hat futamra elegendő alkatrésszel kellene megérkezni. Ha nincs törés, akkor szerencsések vagyunk, de akkor is tíz első szárnnyal a hónunk alatt kell elutazzunk."

Még mielőtt valaki azzal vádolná az Alfa Romeo csapatfőnökét, hogy érzéketlen a jelenleg a világban zajló eseményekkel kapcsolatban, igyekezett leszögezni, hogy tudja, „nem a Forma-1 a világ közepe, elvégre nem ez a leghasznosabb dolog a társadalom számára. Ma más dolgok miatt kell aggódni. Ha megnézzük a koronavírus okozta pusztítás mértékét, a problémákat, amelyeket előidéz, beleértve az egészségügyben dolgozókat és az elképesztő mennyiségű munkát, amit végeznek, szerintem csöndben kell lennünk és alázatosnak maradnunk."

„Nem azt mondom, hogy ne akarjunk a lehető leghamarabb újra versenyezni, mindent meg kell tennünk ezért, de néha nem árt egy kis alázatosság. Tisztában kell lennünk azzal, hogy mi a mi dolgunk, és mi történik körülöttünk. Legalább egy kis tisztességnek kell lennie bennünk. Amikor ennyien betegek, közülük sokan nagyon rossz állapotban vannak, talán nincs itt az ideje autókkal menni körbe-körbe. Tudnunk kell, hogy hol a helyünk. Eljön az ideje, amikor újra szolgáltathatjuk a show-t, és meg is fogjuk tenni. Addig azonban nyugodtnak kell maradnunk és tisztességet kell mutatnunk."