A Ferrari tárgyal Vettellel, átalakították a fejlesztési tervet

A koronavírus miatt leállt a Ferrari, de a csapatot nem bénította meg a helyzet, készülnek az átalakított szezonra és zajlanak a tárgyalások Sebastian Vettel szerződéshosszabbításáról is.

Hétfőtől önkéntesen, csütörtöktől pedig az előrehozott nyári szünet miatt formálisan is leállt a Ferrari F1-es csapata, miután a koronavírus teljesen felborította az idei Forma-1-es szezont. Az élet viszont nem állt meg a Scuderiánál, Mattia Binotto az F1.com-nak elmondta, a gyárbezárás előtt különböző forgatókönyvek szerint átalakították a fejlesztési terveiket, de elismerte, várni kell, hogy letisztuljon a helyzet. Addig is, támogatják az F1 és az FIA döntéseit a „kényes időszakban.”

A műszaki fejlesztések mellett a Ferrari egyik legfontosabb feladata, hogy rendezze a pilótapáros ügyét. Charles Leclerc-rel már tavaly decemberben szerződést hosszabbítottak, Sebastian Vettellel azonban még nem, bár a Scuderia menedzsmentje kinyilvánította, hogy szeretnék megtartani a négyszeres világbajnokot. Binotto megerősítette, hogy elkezdődtek a tárgyalások.

Fontos, hogy gyorsan rendezzük ezt, nem akarjuk a szezon végére hagyni. Neki és nekünk is fontos, hogy a lehető leggyorsabban tisztán lássunk. Az egyeztetések folynak, remélhetőleg hamarosan lezárulnak.”

Binotto hozzátette, Vettel „tudja, hogy jól kell szerepelnie, ez kulcsfontosságú időszak a pályafutásában, mert bármit is tesz a szezon elején, az lényeges lesz a hosszabbítása kapcsán. Ez rajta múlik, úgyhogy szerintem nagyon motivált. Tavaly Charles teljesítménye meglepte őt, de már nem ez a helyzet, tudja, hogy hol a mérce, és mit kell tennie.”

A svájci szakember úgy véli, az idei autó a barcelonai tapasztalatok alapján jobban passzol Vettelhez, de rámutatott, a legjobb pilóták képesek alkalmazkodni az autóikhoz, és a legtöbbet kihozni belőle, ettől függetlenül a csapat szerepét is kiemelte, hogy segítsék a pilótáikat.

A csapatfőnök hozzátette, tisztázták a pilóták közötti tavalyi nézeteltéréseket és mindkét versenyzőtől jó teljesítményt vár a 2020-as versenyeken.

„Charles nagyon jól felkészült a tél során, ezt a teszteken is bizonyította, ahogy Sebastian is. Charles tudja, hogy egy élcsapatnál a második évben több nehézség is felmerülhet, de ő egy nagyon gyorsan tanuló fiú, és meggyőződésem, hogy a lehető legjobban kezeli majd a nyomást.”