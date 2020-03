Két hétre leáll a Ferrari, Leclerc szörfözni ment

Hétfőtől két hétre leáll a termelés a Ferrari gyáraiban, a McLaren hazatérő munkatársait sem engedik be a wokingi központba. A csapatfőnök a karanténba helyezett dolgozók mellett maradt.

Leáll a termelés a Ferrari gyáraiban, miután ellátási problémák merültek fel a beszállítók körében, jelentette az olasz ANSA hírügynökség. A szünet március 16-án, hétfőn kezdődik, minden dolgozóra érvényes, kivéve a rotációs rendszerben dolgozókra és azokra, akik okoseszközökkel el tudják végezni a feladataikat.

A döntés érinti a Scuderia Ferrarit is, néhány órával azután jelentették be, hogy hasonló elhatározásra jutott a Lamborghini, a Ducati, a Pagani, a Dallara, valamint az utcai Ferrarikat és a versenyautókat is ellátó, normális esetben négy gyárat üzemeltető Brembo is. Lombardia és Emilia-Romagna a koronavírus által legsúlyosabban fertőzött olasz területek között van.

„Amikor ilyen idők járnak, köszönettel tartozunk először is a Ferrari dolgozóinak az elmúlt nappok során tanúsított kivételes elköteleződésükért, kötődésükért és szenvedélyükért, ami megkülönbözteti a márkánkat a többitől – mondta Louis Camilleri, a Ferrari vezérigazgatója. – A beszállítóinkkal együtt ők biztosítják az üzletünk folytonosságát.”

Pontosan az ő tiszteletükre, valamint ők és családjaik védelmében hoztuk meg ezt a döntést.”

Miután a McLaren egyik szerelőjénél diagnosztizálták a koronavírust Melbourne-ben, a hírek szerint a Ferrari rögtön a versenyhétvége lefújását kezdte támogatni, később közleményben is megerősítették, hogy helyeslik a döntést. Sebastian Vettel rögtön el is repült Ausztráliából, Charles Leclerc viszont feltehetőleg a térségben maradt és ismerkedni kezdett a szörfözéssel.

A hétvégén a Ferrari versenyprogramjai még nem álltak le, az USA Nagydíj helyszínén, a Circuit of the Americas aszfaltcsíkján pályanapot tartottak privát Ferrari-tulajdonosok részére, itt felvonultak F1-es autók is, kezdve Michael Schumacher F1-2000-esétől egészen Fernando Alonso 2013-as Ferrari F138-asáig.

A gyártó közleménye szerint az ügyfélprogramot legközelebb Monzában, 2020. április 29-30-án rendeznék meg.

A Ferrarihoz hasonlóan a McLarennél is szigorú előírásokat kell betartani, de egyelőre csak a Melbourne-ből visszatérő munkatársak nem léphetnek be a wokingi McLaren Technology Centerbe a következő 15 nap során. Melbourne-ben összesen 15 csapattagot különítettek el, az egyiküknél kimutatták a vírusfertőzést is. Andreas Seidl csapatfőnök szombat estig munkatársaival maradt.

„Egész éjszaka intéztük a csapat ügyeit, én pedig szombat estig Melbourne-ben maradok a munkatársaim mellett – mondta Seidl az F1-insider.com-nak. – Azonnal lépnünk kellett, és úgy döntöttünk, hogy visszaléptetjük a csapatot. Számunkra nem volt más lehetőség, ilyen esetben az embereink biztonsága az elsőszámú prioritás” – magyarázta a csütörtöki eseményeket.