Az F1 elnöke válaszolt Hamilton éles kritikájára

Lewis Hamilton bírálta a Forma-1 jogtulajdonosát, mielőtt több órás huzavona eredményeként végül lemondták a vasárnapra tervezett Ausztrál Nagydíjat. Az F1 elnöke reagált a hatszoros világbajnok kritikájára.

A koronavírus fenyegetése és a növekvő felháborodás elsöpörte a vasárnapra tervezett Ausztrál Nagydíj teljes programját, néhány órával az első szabadedzés előtt jelentették be, hogy nem tartják meg az idénynyitót és a betétfutamok is elmaradnak. A döntés előzménye, hogy csütörtökön a McLaren egyik brit szerelőjénél kimutatták a fertőzést, a 14 munkatársát pedig karanténba helyezték.

A pilóták szokásos, csütörtöki sajtótájékoztatóit még a fejlemény előtt tartották, de többen már ekkor is bírálták a Forma-1 jogtulajdonosát, hogy más sporteseményekkel ellentétben nem fújták le a melbourne-i hétvégét. Különösen éles kritikát intézett Lewis Hamilton, aki sokkolónak nevezte, hogy akkor még a rendezvény megtartását tervezték, majd az írott sajtónak még élesebben fogalmazott.

„A pénz beszél – jelentette ki. – Nem hinném, hogy szégyellni kellene a véleményemet. Tény, hogy itt vagyunk, és mindenkit arra ösztönzök, hogy legyen olyan óvatos, amennyire csak lehet, amikor megfogja a kilincseket vagy más felületeket, remélem, mindenkinek van kézfertőtlenítője is” – mondta a brit pilóta még csütörtökön, Melbourne-ben.

Hamilton szavait gyorsan felkapta elsősorban a brit sajtó, többen is méltatták a Mercedes versenyzőjét, mert vállalta a véleményét és felszólalt a sokak által felelőtlennek tartott ügymenet miatt.

Chase Carey, az F1 elnök-vezérigazgatója a nyilatkozat idején nem volt Melbourne-ben, Hanoiban tárgyalt a később szintén elhalasztott Vietnámi Nagydíj ügyében, majd pénteken megérkezett az Ausztrál Nagydíj helyszínére, ahol az utolsó pillanatban bejelentette az idénynyitó elhalasztását, és reagált Hamilton bírálatára is.

„Gyanítom, hogy ha a pénz beszélne, akkor nem hoztuk volna meg a mai döntést – utalt a melbourne-i futam leállítására. – Úgy gondolom, sok különböző eszközzel kezeltük ezt a helyzetet, és utólag már másként festenek a dolgok.”

„Az események folyamatosan zajlottak, a helyzet is változott. A [hosszú] előkészítési idő miatt még akkoriban hoztuk meg a döntést, hogy eljövünk ide, amikor nagy eseményeket egyébként is tartanak itt. Akkoriban még más volt a helyzet a világon, de napról napra és bizonyos szempontból óráról órára is változott. Figyeltük a helyzet alakulását és meghoztuk a megfelelő döntést.”

Hamilton: Ez a helyes döntés

A Mercedes pilótája a verseny lefújása után a Twitteren azt írta, „sajnos, ez a helyes döntés.” Kijelentette, mindenki szeretne versenyezni, de úgy vélte, az egészséget és a biztonságot előtérbe kell helyezni.

„A valóság az, hogy nagyon súlyos a helyzet, minden nap emberek halnak meg, sokan betegednek meg, és ha nem is fertőződnek meg, akkor is befolyásolják őket a pénzügyi vagy érzelmi hatások. Senki sem tudja igazán, hogy mekkora is [a baj], amivel szembenézünk, de mindannyiunknak elővigyázatossági lépéseket kell tennünk, hogy a lehető legtöbb embert biztonságban tudjuk.”

„Tudom, hogy elkeserítő [a verseny lemondása], mivel a sport összekovácsol minket a nehéz időkben, de ez a helyes döntés. Mindenki hallgasson a tanácsokra, vigyázzatok magatokra! Remélem, hogy hamarosan ismét versenyezhetünk, de addig is gondoskodjatok magatokról!”