A Mercedes hibái egyre jobban zavarják a Williamst

A Williams tesztprogramját tőle független problémák, motorhibák akadályozzák. A Mercedes még nem jött rá mindegyik okára, miközben az istálló már a harmadik motort szerelte be az autójába.

Kiemelkedően megbízhatóan futnak az idei teszteken az autók, amiben a motorgyártóknak is jelentős a szerepe. Ettől persze akadnak meghibásodások, a Ferrarinál és a Hondánál is volt kisebb gikszer, de a legtöbbel egyelőre a Mercedes szembesült: egyik ügyfele, a Williams a negyedik napon már a harmadik erőforrást szerelte be.

Ez azért kellemetlen, mert egy szezonban pontosan ennyit lehet büntetés nélkül használni. „Kissé frusztrálók a motorproblémák. Ez már a harmadik volt, amivel nyilván sok időt vesztettünk, ez szerencsétlenség – nyilatkozta az istállót irányító Claire Williams. – Előfordul ilyen a tesztelésen, bár legalább nem a mi autónk hibájából történt.”

Hozzátette, hogy a Williams az akadályok adta kereteken belül nagyjából teljesítette az ütemtervet, bár természetesen jobban örülne, ha több adatot gyűjtöttek volna. „Pénteken volt egy szenzorhibánk, az természetesen miattunk történt. Attól körülbelül egy fél órát vesztettünk. A mi oldalunkon ennyi probléma merült fel.”

Szerdán az olajrendszer csődölt be az autóban. A múlt pénteki hiba okát még keresi a Mercedes, míg a csütörtöki feltehetően az MGU-H meghibásodásából eredt. A gyártó szóvivője az Autosportnak azt mondta, a legutóbbi lefagyás pontos okára a bázison derítenek fényt. „A Williams szerdai gondját más okozta, mint az előző hetiket. Az első vizsgálatok az olajnyomással mutattak ki problémát. Az erőforrást visszavisszük Brixworth-be, ahol alaposabban átnézhetjük” – közölte.

A visszajelzések alapján a csapat idén várhatóan nem lóg ki annyira a mezőnyből, mint 2019-ben, noha a lemaradása akkorára rúgott, hogy így sem lesz könnyű elmozdulnia az utolsó helyekről. George Russell érzi a javulást, ugyanakkor az újonc Nicholas Latifi, aki eddig tesztpilótaként gyűjtött tapasztalatokat, felhívta rá a figyelmet, hogy nincs kolbászból a kerítés.

„Vannak határozottan pozitív jelek, de negatívumok is az autóval, amiket megpróbálunk elhárítani. Fogalmazzunk úgy, hogy bizonyos jellemzők megmaradtak tavalyról, tehát nem oldottunk meg minden problémát” – mondta.