Ferrari: Jelenleg a Mercedes és a Red Bull is gyorsabb nálunk

Nem úgy alakul eddig a 2020-as szezon a Ferrarinak, ahogy a vörösök remélték, Mattia Binotto csapatfőnök a barcelonai tesztelés harmadik napján elismerte: jelenleg a Mercedestől és a Red Bulltól is le vannak maradva.

Eddig csak a köridők alapján lehetett megsaccolni, hogy a Ferrari nem kezdte valami nagy formában a 2020-as F1-es tesztszezont, de mint tudjuk, a teszteken az időeredményekből nem sok értelme van kiindulni, miután sem az üzemanyagszintet, sem a motorüzemmódot, sem a csapatok adott programját nem ismerjük.

Mattia Binotto, a Scuderia csapatfőnöke azonban most elárulta, hogy valóban lassabbak a Mercedesnél, sőt, még a Red Bullnál is, és valószínűleg nem ők lesznek a szezonnyitó Ausztrál Nagydíj esélyesei. A Barcelonában tartózkodó újságírók szerint eléggé gyászos hangulatban zajló sajtótájékoztatón Binotto már azt pedzegette, hogy a hosszú szezon lehetőséget adhat nekik a felzárkózásra.

A figyelmeztető jelek már az első tesztnapon megérkeztek, Lewis Hamilton 1:16.976-os körrel zárt az élen, Charles Leclerc pedig úgy is 1,3 másodperccel lassabb volt nála, hogy eggyel lágyabb keveréken autózta a leggyorsabb körét. A második napon sem lett rózsásabb a helyzet, mert bár Vettel mindkét Mercedest megelőzte, C4-es keveréken is csak 2 tizedet vert a legjobb körét a legkeményebb, C1-es gumin elérő Hamiltonra, majd a harmadik napon is a vert mezőnyben végzett, jóllehet, ő nem körözött C3-asnál lágyabb keveréken.

A Ferrariról három napja olyan információk keringenek, hogy nem járatják csúcsra a motort.

A sajtótájékoztatóján Binotto is megerősítette, hogy nem hajszolták a teljesítményt és az autót sem optimalizálták a minél gyorsabb körhöz, ám ezt vélhetően a riválisok sem tették.

Még ha az időeredményekből tényleg nem is lehet ilyenkor kiindulni, ha azok alapján alkotunk összképet, a svájci szakember szerint most akkor sem járnánk messze a valóságtól, legalábbis ami az élmezőny egymáshoz képesti erőviszonyait illeti. „Megnézve az időkülönbségeket és az általunk vélt üzemanyagmennyiséget – amit soha nem lehet pontosan megmondani a különböző motorüzemmódok és más dolgok miatt – szerintem nem vagyunk olyan gyorsak, mint ők” – jelentette ki Binotto. Nem vagyok olyan optimista, mint tavaly, úgy gondolom, hogy a többiek jelenleg gyorsabbak nálunk. Nagyon nehéz megítélni, hogy mennyivel, a következő napokban kielemezzük az adatokat. Jelenleg azonban nem gondolom, hogy vagyunk annyira gyorsak, mint ők."

Binottótól megkérdezték, hogy az idei Ferrari Mercedes-verő autó lesz-e, mire kissé baljóslatúan azt mondta, az első futamon még talán nem. „Szerintem ezt nagyon korai eldönteni. Szerintem a Ferrari [Mercedes-verő] lesz, ha a teljes szezont nézzük. Hogy már Ausztráliában az lesz-e? Talán nem. A Mercedes és a Red Bull egyértelműen nagyon gyors ezeken az első tesztnapokon, ugyanakkor a valós teljesítményre csak Ausztráliában derül fény, és az is csak a szezon elejére vonatkozik, 22 futam nagyon sok, bármi megváltozhat."

Tovább fokozhatja a vörösök drukkereinek aggodalmát, hogy Binotto megerősítette, nem fognak átfogó fejlesztési csomagot bevetni a második teszthétre, először a jelenlegi csomaguk optimalizálására koncentrálnak, ami nem fog nagyban eltérni attól, amit majd Melbourne-be visznek. „Vannak-e aggodalmaink? Egyértelműen igen, mivel nem vagyunk olyan gyorsak, mint szeretnénk. Ahhoz azonban még túl korán van, hogy meghatározzuk és megértsük, hogy mik a gyengeségek. Ez a három nap nagyon fontos nekünk, mert legalább elég adatot gyűjtöttünk a tisztább képhez és jobb megértéshez. Ami ennél is fontosabb lesz, hogy a megfelelő irányba fejlesszük az autót. Nagyon hosszú lesz a szezon akár 22 futammal, úgyhogy végülis lesz idő felzárkózni."