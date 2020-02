Vagány részletekkel teli a McLaren új F1-es autója

A McLaren bemutatta 2020-as autóját, az MCL35-ös konstrukciót. A wokingiak ezzel a kocsival szeretnék megőrizni a tavaly megszerzett 4. helyüket.

A McLaren leleplezte Carlos Sainz és Lando Norris idei Forma-1-es autóját. A wokingiak a Ferrarihoz hasonlóan élőben közvetítették a ceremóniát, melynek keretében főhadiszállásukon bemutatták az MCL35-ös modellt. Egy ideig biztosan ez lesz az utolsó F1-es McLaren, amit Renault-motor hajt, mivel 2021-től visszatérnek a Mercedes ügyfelei közé.

Hosszú évek mélyrepülése után a McLaren tavaly a középmezőny elejére ugrott. A wokingi istálló magabiztosan szerezte meg a konstruktőri világbajnokság 4. helyét, Sainz pedig az egyéni pontverseny 6. pozíciójában végzett. A csapat az idei évben szeretné megtartani helyét a középmezőny élén.

Ennek a kihívásnak ismét Sainz-cal és Norrisszal vágnak neki, miután a csapat tavaly elsőként szavazott további bizalmat jelenlegi versenyzőinek. A spanyol pilóta egyértelműen a középmezőny legkiegyensúlyozottabb teljesítményét nyújtotta, de a sokszor rendkívül balszerencsés csapattársára sem lehetett panasz.

A 2020-as lesz az első szezon, ami Andreas Seidl csapatfőnök irányítása alatt kezdődik. A tavalyi Monacói Nagydíjon munkába álló szakember vezetésével jelentősen javultak az eredmények, a csapat öt és fél év után először ért el dobogós helyezést.

A McLaren MCL35 mozgóképen

„Tavaly elértük a célunkat, kemény csatában megszereztük a konstruktőri világbajnokság 4. helyét. A pályán mutatott lendületünk és a csapat megújult energiája révén a partnereink családját és a globális rajongótáborunkat is megnövelte. Várjuk már, hogy nagy csatába induljunk az idei szezon során. Nagyon élvezzük, hogy ismét versenyezhetünk majd, de összeszedettek maradunk és félelmet nem ismerve emeljük a McLarent egyre magasabbra" – nyilatkozta Zak Brown, a McLaren Racing ügyvezetője.

Az elmúlt évben a McLaren jelentősen átalakította szervezeti struktúráját. Seidl érkezése mellett többek között James Key is csatlakozott a csapathoz, hogy technikai igazgatóként irányítása alá vegye az autó tervezését és fejlesztését.

Legutóbb Fernando Alonso egykori mérnöke, Andrea Stella kapott új feladatot a csapatnál. Az olasz szakember korábban a teljesítményigazgató szerepét töltötte be, de nemrég versenyigazgatói pozícióba lépett elő. Emellett az átszervezések távozókkal is jártak, tavaly például Pat Fry mérnökigazgató elhagyta az istállót, később pedig a Renault-hoz csatlakozott.

Ez egy látványosan továbbfejlesztett autó

A McLaren tavaly megkezdett felzárkózásának újabb lépése az MCL35-ös, ezt a szavak mellett az autó megjelenése is sugallja. A karosszérián számos apró részlet árulkodik arról, hogy nagyon sokat dolgoztak az aerodinamikán, különösen az autó körüli légáramlatokat alaposan befolyásoló első szárny, valamint az oldalszekrények előtti bargeboardok körül.

Az orrkúp alatt a Red Bulléhoz hasonló légterelő jelent meg, de extrémebb formában, a hátsó szárny a Ferrariét idézően extrém, a tükör láthatóan itt is túlmutat az eredeti rendeltetésén és rengeteg, alaposan kidolgozott elemből áll az oldalsó légterelő-rengeteg is. A kiadott képeken kevésbé látszik, de a közvetítésben kompaktnak tűnt az autó hátulja is, ami azt is sugallja, hogy a Renault-motort hatékonyan sikerült beépíteni az MCL35-ösbe.