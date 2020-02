A Ferrari Hamilton megszerzése helyett Vettel megtartására hajt

Mattia Binotto kijelentette, a Ferrarinál jelenleg nem számolnak Lewis Hamiltonnal. A maranellóiak csapatfőnöke elmondta, az istállónál elsősorban Sebastian Vettellel terveznek.

A Ferrarinál úgy gondolkodnak, hogy meghosszabbítják Sebastian Vettel év végén lejáró szerződését. Erről Mattia Binotto csapatfőnök beszélt, aki azzal egészítette ki mondandóját, hogy Lewis Hamiltonnal egyelőre nem számolnak. A négyszeres világbajnok magabiztos a jövőjével kapcsolatban.

Tavaly decemberben a Ferrari 2024-ig meghosszabbította Charles Leclerc szerződését, ami azt sugallja, hogy Maranellóban hosszú távon a monacói pilótára építenének. Az viszont egyelőre még nem dőlt el, hogy jövőre is Vettel lesz-e a 22 éves versenyző csapattársa. A négyszeres világbajnoknak az idei év végén jár le a szerződése, Binotto pedig már korábban is leszögezte, hogy elsőként a négyszeres világbajnokkal fognak tárgyalni. Ezt most is megerősítette.

„Momentán Seb az elsőszámú választásunk – nyilatkozta az autóbemutató utáni sajtótájékoztatón a svájci szakember. – Jelenleg is tárgyalunk vele, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Ebben a pillanatban természetesen őt preferáljuk."

A tavalyi év végén kiderült, Hamilton többször is találkozott a Ferrari elnökével, John Elkann-nal. Ennek kapcsán felmerült, hogy jövőre a brit versenyző esetleg riválisa helyére érkezhet.

A 2020-as Ferrari bemutatása

Vettel már a hatodik szezonját kezdi meg a Scuderiánál. Az elmúlt fél évtizedben 14 futamot tudott megnyerni, amivel feljött a házi örökranglista 3. helyére Michael Schumacher és Niki Lauda mögé. Az előző két idényben azonban rengeteget hibázott, és tavaly csupán egy versenyen tudott diadalmaskodni.

A német pilóta úgy véli, nincs oka az aggodalomra, hiszen korábban is előfordult, hogy az év hasonló szakaszában még nem rendelkezett érvényes kontraktussal a következő idényre.

Nem stresszelek ezen, de persze szeretnék bizonyítani magamnak

– fogalmazott. – Három évvel ezelőtt egészen augusztusig nem volt szerződésem. Szigorúan nézve ez azt jelenti, hogy fél évvel az idény befejezése előtt nem voltam a [következő évi] mezőny tagja.”

Vettel szavait némileg árnyalja, hogy a 2017-es állapothoz képest a Ferrari helyzete jelentősen megváltozott mind a vezetés, mind a pilótafelállás terén. Míg három éve még Kimi Räikkönen volt a csapattársa, akit minden évben meg tudott verni,

addig Leclerc már az első Ferrariban töltött idényében fel tudta venni a tempót, és nem sokkal, de megelőzte a pontversenyben.

A négyszeres világbajnok hozzátette, mindenképpen meg kell vizsgálnia, hogy milyen lehetőségei vannak a jövőben, ugyanakkor erre még rengeteg ideje van. Ami biztos, hogy az életkora még nem lehet akadály.

„Elég fiatalnak érzem magam ahhoz, hogy folytassam – jelentette ki a 32 éves versenyző. – Az imént Lewist említették, aki nálam is idősebb, egyszóval a kor nem lehet probléma.”

Az biztos, hogy Vettelt az idei szezonban még a Ferrari színeiben láthatjuk. A német versenyző az erősorrendet illetően óvatosan fogalmazott. Utóbbiról először február 19-én kezdődő előszezoni teszteken kaphatunk némi képet. A nyitónapon a négyszeres világbajnok fogja vezetni a Ferrarit.