Újratervezte F1-es autóját az 1000. nagydíjára készülő Ferrari

Szakított a hagyományokkal a Scuderia Ferrari, ezúttal nem a maranellói gyár közelében leplezték le az aktuális F1-es autójukat. Az idei modell újabb kísérlet a világbajnoki cím megszerzésére.

A Ferrari bemutatójával kezdődött meg igazán az idei előszezon a Forma-1-ben, mivel a nagy múltú istálló az első, ami leleplezte a 2020-as autóját a Reggio Emiliában található Romolo Valli színházban. Legalábbis, annak első változatát, mert a február 19-én kezdődő tesztelés előtt várhatóan zajlanak még a fejlesztések, így lehetséges, hogy a második teszthétre máris megújul az idei autó.

A Scuderia tavaly egy kifejezetten hosszú tengelytávú, gyors pályákra és magas csúcssebességekre optimalizált autóval próbálkozott, de Charles Leclerc és Sebastian Vettel összesen mindössze három futamgyőzelmet tudott összehozni, így az idei szezonra, az aktuális szabályrendszer utolsó évére ismét egy új koncepcióval rukkoltak elő.

A cél továbbra sem lehet más, hogy megszerezzék a 2008 óta folyamatosan elmaradó világbajnoki címeket, és véget vessenek a győzelmi aszálynak, ami az elmúlt 10 év során jellemezte az olasz istállót. Az idén a felső vezetés és a pilótapáros is lényegében változatlan maradt (bár az Alfa Romeótól visszatért Simone Resta), nyugalom viszont ettől még nem várható a Ferrarinál.

„Nyilvánvalóan nagyon eltökéltek vagyunk a végső célunk érdekében, ami nem más, mint a győzelem. Hiszem, hogy rendelkezünk tehetséggel és elszántsággal, hogy felnőjünk az elvárásokhoz. A sajátjainkhoz és az Önökéhez is. A felelősség nagy terhekkel is jár, de ezt pozitívan kezeljük, mert összekovácsol minket, és inspirál is, hogy még jobbak legyünk. Bizton állíthatom, hogy mi többet várunk magunktól, mint bárki más várhat tőlünk” – mondta Louis Camilleri, a Ferrari ügyvezetője a bemutatón.

„Az idei mindenképpen izgalmas év lesz, kemény ellenfeleink vannak és hosszú a szezon, ráadásul fontos is, mert ahogy bizonyára tudják, párhuzamosan egy teljesen új autót is létre kell hoznunk, és fejlesztenünk kell, az új szabályoknak megfelelően, amelyek 2021-től meghatározzák a Forma-1-et, úgyhogy a csapat nagyon-nagyon elfoglalt lesz.”

Leclerc immáron némi F1-es rutinnal és győzelmekkel a háta mögött ismét arra törekszik, hogy borsot törjön Vettel orra alá, aki a versenyzés mellett kénytelen a jövőjére is gondolni, mivel az átfogó, 2021-es szabályváltozások előtt lejár a szerződése a Ferrarival, idén tehát nagy szüksége lenne arra, hogy felidézze az elmúlt években kissé megkopott formáját.

„Számítunk Sebastianra és Charles-ra, a második közös évüket kezdik meg. Hihetetlen tehetséggel rendelkeznek, de osztoznak a Ferrari iránti szenvedélyükben, büszkeségükben és a lojalitásukban is” – tette hozzá Camilleri.

A pletykákat igazolva az új Ferrari a korszerűség mellett múltidéző is: a 2020-as autót az 1000. nagydíjára készülő csapat tiszteletére SF1000-nek nevezték el, a külseje viszont modern, a tavaly bevezetett matt fényezés megmaradt, és a rendezetlen jogi viszonyok ellenére a főszponzor logói is láthatók az autón.

A változások azonban nem csak az autó külsejét érintik: Piero Ferrari, a vállalat alelnöke már a bemutató előtt elárulta az olasz sajtónak, hogy az idei Ferrarit teljesen újratervezték, és remélik, hogy ezzel orvosolták a tavalyi problémákat. „Úgy gondolom, jó munkát végeztünk, nagy reményeink vannak” – tette hozzá.

Előre nem meghökkentő

Az SF1000 elsőre nem tűnik formabontó autónak, de Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke nyomatékosította, hogy nagy változások történtek. A kevés szabályváltozás egyike, az ismét megnövelt méretű cápauszony feltűnő, az első szárny továbbra is az ún. outwash-hatást erősíti, és megjelentek a 2005-ös McLarent idéző „Viking-szarvak” kisebb változatai is a légbeömlő alatt.

Láthatók változtatások a glória körül is, több légcsatornával próbálták a tervezők csökkenteni a bukókeret káros aerodinamikai hatását, és a hátsó szárny tartópillérein is dolgoztak a mérnökök. A korábbi várakozásoktól eltérően nem változott az orrkúp koncepciója, az oldalszekrények viszont már most is láthatóan eltérnek a tavalyi modellen látottaktól.

„A szabályok változatlanok maradtak, ezért nehéz volt teljesen átformálni az autót, amelynek a kiindulási alapja a tavalyi modell, az SF90-es. Annyira szélsőségesek voltunk a kialakításával, amennyire csak tudtunk. Elsősorban az aerodinamikai teljesítmény és a leszorítóerő maximalizálására törekedtünk. Az egész autót, a motor és a váltó elhelyezését is úgy alakítottuk ki, hogy nagyon keskeny és vékony alakja legyen a kocsinak, szerintem ez szabad szemmel is igen jól észrevehető – magyarázta Binotto.

„Minden területen dolgoztunk, a felfüggesztést úgy alakítottuk át, hogy nagyobb rugalmasságot biztosítson a beállítások terén, hogy minél jobban alkalmazkodni tudjunk a versenyzőkhöz és az adott pályához. Nagy erőfeszítéseket tettünk a súly alacsonyan tartására, rengeteget dolgoztunk az erőforráson, nemcsak az elhelyezésén, hanem minden egyes összetevőn, hogy elsősorban növeljük a teljesítményét, ugyanakkor a változó technikai szabályoknak is megfeleljünk, hiszen az olajfogyasztást 15%-kal csökkenteni kellett. Nagyon hasonlít a tavalyi autóra, de higgyenek nekem, teljesen különbözik attól, nagyon sok részlete igen extrém.”

Vettel rámutatott, hogy rengeteg munkaóra van egy új autó kifejlesztésében, és már alig várja, hogy a jövő héten ki is próbálhassa az új modellt: „Ha összehasonlítom a tavalyi autóval, szembetűnőek az eltérések, különösen az autó hátsó részén, ahol minden sokkal feszesebb. Sok munka van emögött, mivel nem könnyű ezt kivitelezni, mi azonban találtunk pár okos megoldást, amelyekkel sikerült elérni ezt. Alig várom, hogy vezessem, hiszen az sokkal izgalmasabb, mint nézegetni. Még egy hetet kell várnom, de fantasztikus egy autó, egy kicsit vörösebb is, mint a tavalyi, nagyszerűen néz ki.”

„Lehetetlen megjósolni, hogy mi lesz az idén, de szerintem előrelépés az idei autó, remélem, hogy érzésre is az lesz, amikor vezetni fogom. Bízhatunk az ittlévők és a jelenleg is Maranellóban dolgozók elkötelezettségében, ezt az egyet biztosan látnám, ha lenne kristálygömböm, a többivel kapcsolatban pedig türelmesnek kell lennünk, és várnunk kell, ez is a kaland része."