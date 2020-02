A Honda megfúrta Alonso indulását az Indy 500-on?

A Honda amerikai részlegénél már arra készültek, hogy bejelentik a spanyol pilóta újbóli indulását az Indianapolis 500-on, de a japán központ állítólag megakadályozza Fernando Alonso és az Andretti Autosport együttműködését.

Váratlan problémába ütközött Fernando Alonso visszatérése az Indianapolis 500-ra. A spanyol pilóta a tavalyi év végén távozott a McLarentől, és sajtóhírek szerint a múlt héten bejelentették volna, hogy az Andretti Autosport színeiben visszatér a legendás versenyre, Honda-motorral hajtott autóval, erről nemrég ő maga is említést tett. 2017-ben Michael Andretti csapata biztosította a technikai hátteret a McLaren által támogatott kísérlethez, és bár Alonso motorhiba miatt kiesett, az istálló versenyzői rendre az élmezőnyben szerepelnek.

A Racer.com viszont vasárnap arról számolt be, hogy a Honda japán központja az utolsó pillanatban megakadályozta az együttműködést.

Az IndyCarral foglalkozó amerikai részleg, a Honda Performance Developments (HPD) állítólag végső jóváhagyást kért Tokiótól a bejelentés előtt, a központból pedig leállították a folyamatot.

A szaklap úgy tudja, Alonso arról is tárgyalt, hogy az Indy 500 után is elindult volna néhány futamon, európai stílusú helyszíneken. A lap megkeresésére az Andretti és a Honda sem reagált, arról számoltak be, hogy az érintettek próbálják rendezni a helyzetet, de Alonsót állítólag továbbra sem látják szívesen a Hondánál.

Pedig a korábbi kétszeres F1-es és a nagy rivális Toyotával WEC-világbajnoki címet is elérő Alonso a napokban nyilvánosan is megkövette a Hondát, amelynek 2015-ös erőforrását GP2-es motornak titulálta, de az F1 Racing magazin hasábjain kijelentette, a dühét nem a nyilvánosságnak szánta. Úgy tűnik, ez nem hatotta meg a japánok döntéshozóit.

Amennyiben nem sikerül megoldást találni, Alonsónak egy másik, Chevrolet-motort használó istállót kell találnia, miközben felszabadul egy értékes hely az élmezőnyben. Az elmúlt hat versenyt vagy a Penske-Chevrolet vagy az Andretti-Honda együttműködés valamelyik pilótája nyerte, előbbinél jelenlegi állás szerint már nincs hely az idei versenyre.

Alonso tavaly a McLaren felkészületlensége miatt nem tudta kvalifikálni magát a legendás viadalra, előtte 2017-ben az Andrettivel többször is vezette a futamot, de a 180. körben kiesett, mert a Honda-motor meghibásodott.

A spanyol pilóta Graham Hill után az autósport történetében másodikként szeretné elérni az ún. Triple Crownt. Mivel két-két alkalommal diadalmaskodott az F1-es Monacói Nagydíjon és a Le Mans-i 24 órás versenyen is, így már csak a tengerentúli viadal hiányzik neki. Az idei Indy 500-at május 24-én rendezik.