Alonso: Több hazugság is elterjedt a karrieremmel kapcsolatban

Fernando Alonso úgy véli, az évek során több olyan dolog is elterjedt róla a sajtóban, amelyek egyszerűen nem igazak. A Hondára tett 2015-ös megjegyzését megbánta a spanyol, a valótlanságokat pedig példákkal igyekezett cáfolni.

Kétségtelen, hogy Fernando Alonso a Forma-1 történetének egyik legjobb versenyzője, de közben az egyik legellentmondásosabb figurája is. A kétszeres világbajnokról előszeretettel hangozatják a szakértők, hogy hatalmas tehetségét személyisége miatt nem tudta kiaknázni, sokszor hozott rossz döntést karrierje során, és talán nem volt a legjobb csapatjátékos.

Utóbbi alátámasztásául a spanyol McLarennél töltött éveit lehet felhozni, hiszen miután 2015-ben, a Hondával együtt visszatért a wokingi csapathoz, négy éven át csak küszködtek, a japánok és a wokingiak együttműködése pedig botrányoktól sem volt mentes. A rossz teljesítmény mellett csak olaj volt a tűzre, hogy Alonso már az első közös idényben is nyilvánosan kritizálta a Hondát. Most beismerte, akkor talán túl messzire ment.

A 2005-ös és 2006-os szezon világbajnoka mindenekelőtt arról beszélt az F1 Racingnek, hogy kissé értetlenül áll azok előtt a kijelentések előtt, amelyek egoista versenyzőként jellemzik őt, olyan pilótaként, aki nem volt csapatjátékos. Azt hallom, hogy az emberek szerint önző voltam a karrierem során, de például a Ferrarinál és máshol is mindig megosztottam a bónuszomat a szerelőkkel – hozott fel egy példát. – Úgy gondoltam, hogy ha dobogóra állunk vagy versenyt nyerünk, az nem csak miattam történt, hanem csapatmunka volt. Ha ezért kaptam 30 ezer dollárt, azt megosztottam a csapattal. Amikor csatlakozom egy projekthez, 100%-ig elkötelezem magam a csapat mellett, annak a csapatnak és azoknak az embereknek szentelem az életem, ezt pedig értékelik. Az utolsó ami vagyok, az önző. Hogy miért teljesítettem jobban a csapattársaimnál? Ezért mégsem kérhetek elnézést."

A spanyol egy másik példát is említett arra, hogy a kívülállók sokszor félreértették a megnyilvánulásait. Ilyen történt a 2012-es Brazil Nagydíj után is, amelyen elveszítette a csatát az azévi világbajnoki címért a futam elején ütköző, és a mezőny végére visszaeső Sebastian Vettellel szemben, majd a verseny után az autójából kiszállva percekig meredt maga elé. A sajtóban ezután az jelent meg róla, hogy sokkos állapotba került a vereség miatt, ez azonban állítása szerint távolabb nem is állhatna az igazságtól. Vannak olyan hazugságok a karrieremmel kapcsolatban, amik nem igazak. Kiszálltam az autóból és Felipét kerestem, aki valamilyen oknál fogva nem tudta abbahagyni a sírást. A szerelőivel és a feleségével volt, ezért megvártam őt, hogy lássam, jól van-e. Olyan sztorit kerekítettek ebből, hogy szomorú és sokkos állapotban voltam, de ennyire nem érdekelt a dolog, csak meg akartam ölelni Felipét."

Miután 2014 végén elhagyta a Ferrarit, amellyel öt szezon alatt sem tudott felérni a csúcsra, a McLarenhez szegődött. A wokingiak ekkor szakítottak a Mercedesszel és léptek együttműködésre az F1-be hat év távollét után visszatérő Hondával, a japánok azonban óriási lemaradásban voltak a hibrid erőforrás terén a többi gyártóval szemben. Motorjuk megbízhatatlan és lassú volt, Alonsón pedig idővel a frusztráltság jelei kezdtek mutatkozni.

Ennek legemlékezetesebb megnyilvánulása a Japán Nagydíjon jött el, amelyen a spanyol dühösen GP2-es motornak titulálta a Honda erőforrását, miután a szuzukai célegyenesben úgy kerülték ki az ellenfelek, mintha hátrefelé menne.

Négy év távlatából már ő is úgy látja, hogy ezzel átlépte a határt, ugyanakkor nem volt szándéka ország-világ előtt lejáratni a japánokat. Frusztráltság vezetett ehhez a kijelentéshez, és talán nem kellett volna ezt mondanom, de nem is a futam utáni interjúk során vagy a sajtótájékoztatón mondtam. A mérnökömhöz beszéltem egy privát beszélgetés során, nem kellett volna nyilvánosnak lennie – mondta a közvetítésbe bejátszott csapatrádióról. – A motor ugyanakkor nagyon rossz volt, az első évben a jerezi teszteken hét kört tettünk meg négy nap alatt. Most, hogy a Honda versenyeket nyer, sok üzenetet kapok: »a GP2-es motor most már győzedelmeskedik, ez bizonyára szomorú neked.« De én nagyon boldog vagyok, viszont ez a motor már nem az a motor."

Alonso saját elmondása szerint még nem végzett a Forma-1-gyel, készen áll a visszatérésre, a lehetőségeivel azonban csak nyáron fog komolyan foglalkozni. Addig még vár rá az Indy 500 májusban, amelyet harmadik nekifutásra próbál meg megnyerni, minden bizonnyal 2017 után ismét az Andretti Autosport, és nem a McLaren színeiben.