Álom marad egyelőre a női versenyzők indulása az F1-ben

Az idén a fenntarthatóság, két évvel ezelőtt viszont a nők helyzete volt a legfőbb társadalmi relevanciájú téma a Forma-1-ben. Noha a grid girlöket betiltották, nem látni, hogy kiegyenlítődnének a szerepek, a női versenyzők áttörése pedig még az esportban sincs a láthatáron.

Ahogy manapság a klímaváltozás miatti intézkedések, úgy két évvel ezelőtt a nők helyzete váltott ki társadalmi szintű vitát a Forma-1, és kisebb mértékben a többi népszerű autósport körül. A sportág búcsúzó kereskedelmi igazgatója, Sean Bratches jelentette be, hogy a grid girlök már nem férnek bele az F1 márkaimázsába, és lényegében azonnali hatállyal kitiltották őket a pályákról.

A vezetőket több ezer rajongó felhördülése, egyes pilóták ellenvéleménye és néhány érintett modell ellenérvei sem hatották meg, sőt, az iparágban dolgozó, egyedi és minőségi szaktudást igénylő feladatokat ellátó nők is hiába figyelmeztettek, hogy egy ilyen lépés önmagában nem sokat javít a helyzetükön.

A grid girlök tehát mentek, a probléma viszont megmaradt: még a női csapatfőnök irányítása alatt működő Williamsnél is elismerték, hogy a legmagasabb képzettséget igénylő munkakörökben jóval kevesebb nőt foglalkoztatnak, mint férfit; az Alfa Romeo Racing támogatását élvező Tatiana Calderon lényegében kirostálódott az F2 mezőnyéből, és a Super Formulában versenyez tovább, és

a kizárólag női versenyzők részére indított F3-as bajnokság, a W Series körül ugyanazok az anomáliák merültek fel, amelyek régóta meghatározzák a diskurzust.

A sorozat menedzsmentjét az ügyvezetőt kivéve férfiak alkotják, az első szezon során az FIA nem adott szuperlicenc-pontokat még a bajnoknak sem (ez az idén már megváltozik), a hatfutamos idény igen rövid volt, és a koncepciót továbbra is bírálják olyan női sportolók, akik azzal az elmélettel értenek egyet, hogy a nőknek és a férfiaknak közös mezőnyben kellene érvényesülni.

A helyzet tovább eszkalálódott, amikor a Ferrari évzáró sajtóvacsoráján Mattia Binotto, a Scuderia csapatfőnöke azt mondta, szeretnék, ha egy női pilóta is csatlakozna a gyártó tehetségkutató akadémiájához. A svájci szakember a látszólag ártalmatlan kijelentésével is kivágta a biztosítékot az F3-ban versenyző Sophia Flörschnél, aki a Twitteren fakadt ki.

Ilyen a modern emberek szellemisége? Semmi sem fog változni addig, amíg csak marketingre kellünk a versenyzésben. Meg kell mutatnunk, hogy egyenlők vagyunk, ahogy Michéle Mouton is tette”

– írta a német versenyző a közösségi oldalon. Flörsch nagy vihart kavart az interneten, később a német Express hasábjain lágyított az álláspontján, és azt mondta, nagyszerűnek tartja a Ferrari kezdeményezését, ha a gyártó komolyan gondolja, ő viszont eddig azt tapasztalta, hogy a versenyzésben csak a mosolyuk miatt keresték a nőket.

„Ez az igazság. Sajnos még sohasem volt egy nő sem, aki bizonyítani tudott volna a legmagasabb szinten. Nem hiszem, hogy ez a tehetség hiánya miatt van, hanem az edzések miatt – vélte. – Meggyőződésem, hogy egy nő is tud olyan gyorsan vezetni, mint egy férfi, de ugyanolyan edzésre van szükségünk. Amint egy nő nincs a legjobb 5 között, rögtön leírják, úgyhogy van mit bizonyítani.”

A W Series az idén két amerikai helyszínen, Mexikóban és az USA-ban az F1 betétfutama lesz, Flörsch-t azonban ez sem győzte meg arról, hogy szerencsét próbáljon a női mezőnyben.

„Mindenképpen előrébb viszi ez a sorozatot, de így is nagyon-nagyon csekély az esély arra, hogy felbukkanjon egy lány, akiben megvan a lehetőség, hogy magasabb osztályokba is bekerüljön. Számomra például visszalépés lenne, és nem sokat tanulnék, mert általánosságban [a W Series] alacsonyabb szintet képvisel, mint más versenysorozatok.”

A W Series ügyvezetője, Catherine Bond Muir viszont úgy látja, manapság már sokkal több szó esik a médiában a női versenyzőkről, és kijelentette: „A Ferrari próbálja segíteni az áttörést.” Hozzátette: „Nem hiszem, hogy ez csak a marketing terv része, szerintem tényleg látni akarják, hogy be tudnak-e juttatni egy nőt a Forma-1-be, rátalálnak-e egy fiatal szupersztárra, és kiképezhetik-e őt az akadémiájukon, hogy az övék lehessen a csapat, ami bejuttat egy [női] pilótát a Forma-1-be. Ha ez így van, akkor le a kalappal előttük.”

A női mezőny csak indítás az F1 felé A W Series bajnoka az idei szezontól 15 pontot kap, ami beszámítható az F1-es jogosítvány megszerzéséhez szükséges 40 szuperlicenc pontba. Adott esetben egy pilóta matematikailag akár az F1-es szuperlicencet is elérhetné, ha legalább kétszer bajnok lesz, és a harmadik szezon során pedig legalább a 3. lesz, de mégis kénytelenek lesznek "koedukált" mezőnyben is bizonyítani, mert az idei szezontól kezdve a bajnok nem védheti meg a címét.

Flörsch tehát pont azt kéri számon a Ferrarin, amit az olasz gyártó megpróbálna a közeljövőben, de a jelek arra utalnak, hogy talán a német hölgy is rossz helyen keresi a probléma gyökerét. Már két évvel ezelőtt is nyilvánvaló volt, hogy a női versenyzők helyzete rövid távon nem fog megoldódni, mert napjainkban még mindig jóval többi fiú kezd gokartozni. Ez magyarázható lenne a családok hozzáállásával vagy gazdasági mutatókkal, de úgy tűnik, nem ez a fő probléma.

Az esportban sem jobb a helyzet

A grid girlök kiradírozásával szinte egyszerre kezdett ismerkedni a Forma-1 az esport-jelenséggel. A számok terén dinamikus a fejlődés, de világszerte még így is kevesen követik a videojáték segítségével rendezett versenyeket, az viszont látható, hogy itt is akad tennivaló a férfi-női versenyzők eloszlása terén.

Nicolas Maurer, a különböző műfajokban, köztük a Renault égisze alatt az F1 Esports Pro Seriesben is csapatot működtető Team Vitality ügyvezetője mindössze 20%-ra becsülte a nők részarányát az esport-versenyek nézői között, és még alacsonyabb a résztvevők aránya.

A professzionális női [esportolók] száma jelenleg a nullához közelít. El kell ismernünk, ez borzasztó állapot

– idézte a Reuters. – Sok női videojátékos van, de nem jutnak magasra, mert nincsenek példaképeik. Nem érzik, hogy az irányukban befogadó lenne ez a kultúra” – mondta Maurer, aki úgy vélte, „megfelelő struktúra” és akadémiák kellenek ahhoz, hogy változzon a helyzet: „Három-négy év múlva lehet egy nő is az élvonalban. Én ezt akarom látni.”

Noha az esport anyagi szempontból lényegesen elérhetőbb a valós autóversenynél, és az online futamokon végképp nem számít a fizikum, úgy tűnik, elsősorban az érdeklődés hiányzik a lányok részéről. Erre mutatott rá Bereznay Dániel, az F1 Esports Pro Series egyetlen magyar résztvevője is.

Valószínűleg nem szimulátoroznak. Én még életemben nem találkoztam lány játékossal, csak egy videóst ismerek, a Sim Racing Girl nevű youtubert

– mondta a GPhíreknek. – Nem becsülik meg annyira, nem tekintenek erre karrierként, emiatt nem tesznek nagy erőfeszítést. Ráadásul a fiúknak abból a szempontból könnyebb dolguk van, hogy a 100-200 ezerből elég, ha 20-30-an raknak bele sok munkát, míg a 100-150 lányból ez a szám mindössze 1-2. Ők pedig lehet, hogy pont nem annyira tehetségesek.”

Sim Racing Girl inkább tartalomszolgáltató, mint esportoló

„Ha a lányok 2 százalékban vannak jelen – amivel biztosan nem mondok túl keveset –, akkor nagyon nehéz bekerülniük egy 20 fős mezőnybe. A nagy számok törvénye alapján 4-5 évente jutna be egy lány. Biztosan lenne olyan, akinek ez sikerül, de ahhoz tényleg legalább ezer órát kell játszani egy évben."

A helyzet tehát igen bonyolult: példaképek kellenének ahhoz, hogy a lányok körében is fokozódjon az érdeklődés legalább az online versenyzés iránt, példaképek viszont (a valós versenyzésben) nehezen kerülnek ki, mert nem alakult ki gyakorlat a női autóversenyzők előmenetelére.

Akik a férfiakkal közös mezőnyben érvényesülnének, előbb-utóbb elbuknának, mert a férfiakhoz képest nagyon kevés próbálkozóból kellene abszolút értelemben versenyképes pilótákat találni (és hasonlóan nehéz lenne mondjuk, egy férfi dolga is, ha elkezdenénk bármilyen paraméter alapján szűrni), és részből ebből adódóan problémás a W Series helyzete is, mert az első szezon megmutatta, hogy nincs elég sok női pilóta ahhoz, hogy egy erős F3-as mezőny összeálljon. Így lényegében hiába kap pénzjutalmat a bajnok, a továbbiak során így is hendikeppel folytatja útját a Forma-1 felé.

A közeljövőben mégis a W Series tavalyi bajnokát, a brit Jamie Chadwicket érdemes figyelni: az 1998-ban született hölgy szülei révén stabil anyagi háttérrel kezdett versenyezni, koedukált mezőnyökben kiemelkedő eredményeket nem igazán ért el, de a W Series mellett továbbra is próbálkozik regionális F3-as bajnokságokban, és a Williams is alkalmazza őt fejlesztőpilótának. Ha F1-es autót nem is bíznak rá, az esportban lehetséges, hogy lesznek követői vagy mecénásai. Erre hozzánk közeli „jó gyakorlat” is van, hiszen a legendás, Quake című játék egyik legjobbja egy magyar hölgy, Takács Kornélia volt, aki később dolgozott a játék fejlesztőjénél is.

„Chadwick a leggyorsabb lány, akit valaha láttam, szimulátoron és valóságban is – mondta Bereznay, aki lényegében Chadwick csapattársa a Veloce Esportsnál. – Iracingben simán lever, nincs esélyem. Ha gyakorolnék 3-4 hónapot, akkor lenne, de ő Fernando Alonso esport-csapatának is tagja, és szó szerint több ezer kört teljesít minden egyes évben. A Codemastersben én voltam a gyorsabb, de egyből 2 másodpercen belül ért, pedig köze nem volt a játékhoz. Ez nagy dolog. Ő egy gép, nagyon ügyes, nagyon precízen vezet valós autót és szimulátort is. Ő a legtehetségesebb nő, akit valaha láttam az egész motorsport-közegben.”