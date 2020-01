A Forma-1 tulajdonosai csoportképpel szerették volna emlékezetessé tenni a száguldó cirkusz 70. idényének kezdetét, de ellenállásba ütköztek a csapatok részéről.

A 2021-es reformok véglegesítésének küszöbén, valamint az új Concorde-egyezmény aláírása előtt a Forma-1-es csapatok ismét tanújelét adták annak, hogy olykor még a legapróbb, legjelentéktelenebb dolgokban sem tudnak egyezségre jutni. Ezúttal nem egymással, hanem az F1 vezetőivel toltak ki, nem mentek bele ugyanis abba, hogy az előszezoni tesztelés kezdetén csoportképet álljanak.

A Racefans értesülései szerint a csoportos fotózás ötletét a promóterek munkacsoportjának múlt heti találkozóján vitatták meg, a javaslat vélhetően abból az alkalomból született, hogy az idei lesz a Forma-1 történetének jubileumi 70. szezonja. A 60. idény előtt készült csoportkép, most nem fog.

Az aktuális szezon kezdetén és végén hagyományosan tablófotózáson vesznek részt a pilóták, ezeken a képeken azonban csak ők szerepelnek, az autóik nem. Az F1 tulajdonjogait birtokló Liberty Media most azt szerette volna, ha a csapatok a február 19-i tesztelés előtt rendelkezésre bocsátják az autójukat egy csoportképhez,

az istállók ebbe azonban nem mentek bele, mondván ez azt eredményezheti, hogy nem tudják időben elkezdeni a munkát az első tesztnap reggelén.

Az ellenállásnak főként logisztikai okai vannak, a mérnökök attól félnek, hogy nem tudnák felszerelni az autókra az ilyenkor szokásos mérőkereteket és szenzorokat, és mivel a tavalyi nyolc helyett az idén már csak hat tesztnap áll a rendelkezésükre ahhoz, hogy felkészüljenek az első versenyre, még nagyobb jelentősége lett minden egyes percnek.

Egy másik, a Forma-1-re jóval jellemzőbb indok is lehet a csoportfotózás megtagadása mögött, mégpedig az, hogy egyik csapat sem szeretné közszemlére tenni az új konstrukcióját addig, ameddig ez elkerülhető.

Más kérdés, hogy az idei évtől a teszteken is tilos a garázs bejáratát takaró paravánok használata, a titkolózás tehát szinte lehetetlen lesz.

Az F1-nek egyébként nem ez volt az első kísérlete arra, hogy már a szezon előtt szervezett keretek közé szorítsa a csapatok tevékenységét, a most mindenki által egyénileg lebonyolított autóbemutatókat is szerették volna egy nagy esemény keretein belül megtartani, de ezen a fronton is ellenállásba ütköztek.