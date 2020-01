Gyakorlatilag kidobott pénz volt a 2020-ra szánt Forma-1-es gumik fejlesztése, a Pirelli termékeit ugyanis leszavazták a csapatok. Az olasz gyártó igyekszik levonni a következtetéseket.

Csúfos kudarcba torkollt a Pirelli idei évre szánt gumijainak bevezetése, így a mezőny maradt a 2019-ben használt abroncsoknál. Az olasz gyártó hosszas fejlesztési folyamat és megannyi teszt után először a tavalyi USA Nagydíj pénteki szabadedzésein bocsátotta az összes istálló rendelkezésére a 2020-ra alkotott gumikat, amelyek a lehető legrosszabb fogadtatásban részesültek.

A csapatok adtak még egy esélyt a Pirellinek, és a szezon utáni, Abu-Dzabiban rendezett teszten is kipróbálták az abroncsokat, ám a tetszésüket ott sem nyerte el, amit tapasztaltak, ezért úgy döntöttek, hogy maradnak a tavalyi változatnál. A Pirellinek mindez rengeteg kidobott pénzt és felesleges munkaórát jelentett, Mario Isola, a cég sportigazgatója pedig igyekezett levonni a következtetéseket, elsőként azt, hogy többet nem fognak szabadedzésen tesztelni.

A Pirelli védelmében el kell mondani, hogy Austinban a váratlanul hideg idő és a huplissá vált aszfalt is nehezítette a prototípusok kiértékelését,

a gyártó azonban utólag belátta, hogy nem is elvárható a csapatoktól, hogy 3 óra alatt kiértékeljék a gumikat, miközben a versenyhétvégére is fel kell készülniük.

„Mi bocsátottuk a csapatok rendelkezésére a gumikat, úgyhogy jó lehetőség volt, hogy megnézzük, miként működnek. A valódi hiba, vagy annak nem nevezném, de fontos eleme a tesztnek, ami miatt úgy gondolom, hogy a jövőben nem jó bármilyen kiértékelést tervezni egy versenyhétvégére, hogy egy csapatnak nem elég erre összesen három órányi szabadedzés" – nyilatkozta Isola.

Mivel a 2020-ra szánt abroncsok nem csak keverékben, hanem konstrukcióban is eltértek a 2019-esektől, még nehezebb volt őket olyan autókkal tesztelni, amelyek alapvetően a 2019-es gumikhoz voltak optimalizálva, egy szabadedzésen pedig nem volt lehetőség teljesen a prototípusokhoz igazítani a kocsikat. Ezért Isola a jövőben üdvözítőbbnek tartaná, ha csak az erre szánt tesztnapokon tesztelnék az abroncsokat.

„Amikor a versenyhétvégére koncentrálnak, arra kell beállítaniuk az autót, olykor új elemeket kell tesztelniük. Ott van a pálya javulása is. Ha egy új gumit kell összevetnünk az alapgumival, a pálya túl sokat fejlődik három óra alatt” – utalt arra a sportigazgató, hogy a versenyhétvége elején még nagyon "zöld" a pálya, a körülmények általában rohamosan javulnak. Úgyhogy tény, hogy kompromisszumot kell kötniük, hogy beillesszék az új gumi tesztelését egy olyan programba, ami már így is nagyon zsúfolt. Ez azt jelenti, hogy valószínűtlen, hogy rendes tesztet tudnak végezni, és ezért mondjuk azt, hogy inkább koncentráljunk a gumitesztekre, ahol egy teljes nap áll a rendelkezésünkre. Az autó ott van, a csapat be tudja állítani, rendes összehasonlítást tudunk végezni, hosszú etapok, rövid etapok, különböző körülmények között, kerékdőlésekkel, guminyomásokkal és a többivel. Rendes kiértékelést tudunk végezni."

Mivel 2021-től átállnak a 18 colos kerekekre, az idén amúgy sem lenne kivitelezhető, hogy szabadedzésen teszteljék a 2021-es gumikat, az ezt követő évekre azonban jó lecke volt ez a Pirellinek. Ez persze nem jelenti azt, hogy soha többet ne találkozhatnánk prototípusgumikkal szabadedzésen, amennyiben ugyanis csak a keverék változik, a Pirelli továbbra is hasznosnak tartja a gumik versenyhétvégén történő tesztelését.

„Az valószínűleg megvalósítható egy szabadedzésen, mivel a megegyező konstrukció miatt nem fogja nagyban befolyásolni az autó egyensúlyát és más paramétereit. Úgyhogy egy új keverék összehasonlítása szabadedzésen lehetséges. Viszont ha teljesen új gumit kell tesztelnünk, az vélhetően nem lenne helyes" – szögezte le Isola.