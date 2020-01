Hatalmas tehetségnek indultak, de végül semmi nem lett belőlük

Mint minden más sportágban, az autóversenyzésben is időről időre megfordulnak olyan pilóták, akik nem futják be azt a pályaívet, amire a közvélemény fiatalkorukban predesztinálta őket. Összeállításunkban azokat a tehetséges versenyzőket vesszük sorra, akik ugyan eljutottak a Forma-1-ig, de valamilyen okból kifolyólag pályafutásuk hamar véget ért a királykategóriában.

Az elmúlt években egyre kevésbé vontuk fel a szemöldökünket, ha a szezon kezdetén legalább egy tinédzserkorú versenyző is tagja volt a mezőnynek. Sőt, manapság már inkább azon lepődünk meg, ha egyetlen 20 éven aluli pilóta sincs a rajtrácson. Az idei szezonban ez a helyzet áll fenn, hiszen a mezőny legfiatalabb tagja továbbra is Lando Norris, aki tavaly novemberben töltötte be a második ikszet.

A sportág történetében több olyan pilóta is akadt, aki hasonló életkorban már túl is volt F1-es pályafutásán, vagy annak érdemi részén. Közülük páran hatalmas tehetségként érkeztek meg a sorozatba, de olyannyira nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, hogy távozásuk szinte már feltűnést sem keltett. Cikkünkben ezeket a pilótákat mutatjuk be.

Peter Arundell

Listánk első szereplője kilóg a sorból, hiszen már 30 esztendős is elmúlt, amikor debütálhatott, de akkoriban ez még nem számított annyira késői időpontnak. Miután befejezte a brit Királyi Légierőnél tett szolgálatait, alacsonyabb kategóriákban kezdett el versenyezni. Colin Chapman, a Lotus legendás csapatfőnöke 1959-ben fedezte fel egy Brands Hatchben megrendezett versenyen, amit többek között Jim Clark előtt nyert meg.

Arundell többször is hangoztatta, hogy azonos feltételekkel meg tudná verni a skót pilótát, de csak 1964-ben mutatkozhatott be a Forma-1-ben, az addigra már világbajnok skót versenyző csapattársaként. Valósággal berobbant a királykategóriába, hiszen első két futamán dobogón végzett. A legtöbben a jövő nagy reménységének tartották, de mint később kiderült, többször nem állhatott fel a pódiumra.

Még ugyanebben az évben, egy reimsi Forma-2-es futamon megpördült, Richie Ginther pedig akkora sebességgel ütközött neki az autójának, hogy Arundell kirepült belőle.

Jochen Rindt, aki szemtanúja volt a balesetnek azt állította, hogy a kocsi a fák tetejénél is magasabbra emelkedett. Arundell súlyos sérüléseket szenvedett, ráadásul még egy fertőzés is hátráltatta. Mindezek miatt a következő szezont teljes mértékben ki kellett hagynia.

Chapman ugyan megtartott neki egy ülést az 1966-os idényre, de formáját már nem tudta visszanyerni. A világbajnokságon kívüli Dél-afrikai Nagydíjon ugyan harmadikként ért célba, de két kört kapott a győztes Mike Spence-től. Az egyetlen alkalommal, amikor pontot szerzett, Clark mögött hét körrel lett hatodik. Az év végén el is hagyta a Forma-1-et.

1969-ben visszavonult a versenyzéstől. Később Floridába költözött, és létrehozott egy szoftvercéget. 2009-ben, 75 évesen hunyt el.

Mike Thackwell

Az új-zélandi pilótát tinédzserként hatalmas tehetségnek kiáltották ki. Fiatal kora ellenére harmadikként végzett a brit Forma-3-as bajnokságban, és a Forma-2-ben sem vallott szégyent. Több Forma-1-es csapat is felfigyelt rá, hogy aztán a Tyrrellnél kapjon állást tesztpilótaként. Végül azonban másik istálló színeiben mutatkozott be nagydíjhétvégén: az Arrows ültette be a sérült Jochen Mass helyére az 1980-as Holland Nagydíjon.

A német versenyzőre beállított autóval nem sikerült kvalifikálnia magát a futamra, de jobb időt ment a későbbi világbajnok Keke Rosbergnél.

A szezon utolsó két versenyére Ken Tyrrell lehetőséget biztosított számára. Kanadában fel is állhatott a rajtrácsra, ezzel 19 évesen és 182 naposan ő lett minden idők legfiatalabb versenyzője. Ezt a rekordot egészen 2009-ig tartotta. Ami a futamot illeti, sikerült megúsznia a rajt utáni tömegbalesetet, de balszerencséjére mindkét csapattársa, Derek Daly és Jean-Pierre Jarier is belekeveredett. Ken Tyrrell utasítására utóbbinak átadta az istálló egyetlen sértetlen kocsiját, így elúszott a lehetőség egy jó eredmény elérésére.

1981-re visszatért a Forma-2-be, aminek toronymagas esélyesként vágott neki. Jól is kezdődött az idénye, de egy teszt során súlyos balesetet szenvedett. Az év további részét kénytelen volt kihagyni, ráadásul 1982-ben sem talált jó ülést, mivel a nagyobb csapatok kételkedtek felépülésében. 1983-ban visszatért korábbi istállójához, a Ralthoz, és előbb második, majd első helyen végzett a bajnokságban.

1984-ben ismét lehetőséget kapott a Forma-1-ben, de csupán két hétvége erejéig. Kanadában a harmincadik körben romlott el alatta a turbó, a Német Nagydíjra pedig kvalifikálni sem tudta magát.

Ekkorra már teljes mértékben elvesztette a versenyzés iránti lelkesedését. Végül 1988-ig indult különböző szériákban, azután végleg eltávolodott az autósport világától. A Forma-1 történetének egyik legnagyobb elvesztegetett tehetsége azóta volt már helikopterpilóta, aranybányász és tanár is.

Addig élveztem [a versenyzést], amíg belülről meg nem tapasztaltam a Forma-1 működését

– mondta 2012-ben a Motorsport Magazine-nak Thackwell. – Engem nem érdekelt a pénz, a politika, sem a szponzorok és a biztonság érdekében folytatott kampányok, mert mindig is azt gondoltam, hogy túl van biztosítva. Talán még túl fiatal voltam."

Jan Magnussen

Képességeiről mindent elmond, hogy az 1994-es brit Forma-3-as bajnokságot úgy nyerte meg, hogy 14 futamgyőzelmével Ayrton Senna rekordját döntötte meg. A következő évben be is mutatkozhatott a Forma-1-ben, igaz, mindössze csak egy versenyre: a Csendes-óceáni Nagydíjon kellett beugrania a vakbélműtétjéből lábadozó Mika Häkkinen helyére. A versenyen a 10. helyen futott be, két körrel lemaradva a győztes Michael Schumacher mögött.

A következő szezont a CART-ban töltötte, majd az 1997-es idényre állandó ülést kapott a Forma-1-ben. Egykori Forma-1-es csapatfőnöke, Paul Stewart szerződtette az újonnan létrehozott Stewart-Fordba.

A csapat társalapítója, a háromszoros világbajnok Jackie Stewart azt mondta róla, hogy Ayrton Senna óta nem látott ennyire tehetséges fiatal pilótát.

Mindezek ellenére Magnussen teljesítménye messze elmaradt a várakozásoktól, egyetlen teljes szezonjában még csak pontot sem szerzett. A Stewart még a dán versenyzővel a soraiban kezdte meg az 1998-as idényt,

de a Kanadai Nagydíj után Jos Verstappent ültették a helyére. Érdekesség, hogy pont ezen a futamon sikerült megszereznie élete egyetlen pontját.

Csúfos Forma-1-es karrierje után Magnussen rengeteg sorozatban megfordult. A Le Mans-i 24 órás versenyen több kategóriában is győzni tudott. Az idén a dán TCR-bajnokságban versenyez. Legidősebb fia, Kevin már élete első nagydíján elért 2. helyezésével rögtön túlszárnyalta apja F1-es teljesítményét.

Esteban Tuero

Az alsóbb kategóriákban annyira kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy több Forma-1-es csapat érdeklődését is felkeltette, végül 1996-ban a Minardi szerződtette tesztpilótának. Tuero ekkoriban mindössze tizennyolc éves volt. A következő két évben három versenysorozatban is elindult, de egyikben sem ért el jó eredményt. Ennek ellenére a tesztek során annyira meggyőzte a csapatot, hogy 1998-ban az olasz istálló előléptette versenyzőnek.

A megállapodás mellett sem volt biztos, hogy részt vehet az idényben, mivel nem felelt meg a Forma-1-hez szükséges szuperlicenc minden kritériumának. Az FIA végül engedélyezte Tuero indulását, ami nem mindenkinek nyerte el a tetszését.

„Tuero miatt én aggódnék – jelentette ki Martin Brundle, a televíziós szakértőként dolgozó egykori versenyző. – Nem szeretnék a pályán látni ennyire csekély tapasztalattal rendelkező srácokat. Ha nem kvalifikálja magát a versenyre, az időmérőn akkor is útban lesz. Ha pedig el tud indulni a futamon, biztosan sokszor lekörözik, ezért nagyon észnél kell majd lennie. Őszintén szólva nem örülök, hogy ennyire megbízhatatlan versenyzők is itt lehetnek."

Tuero Melbourne-ben minden idők harmadik legfiatalabb Forma-1-es versenyzőjévé avanzsált. Az időmérőn sikerült megvernie csapattársát, Nakano Sindzsit, de a futamon nem tudott célba érni. A szezon során mindössze négy alkalommal látta meg a kockás zászlót, a legjobb eredménye egy 8. helyezés volt.

A szezonzáró Japán Nagydíjon hátulról nekiment Takagi Toranoszuke Tyrrelljének. Az ütközés hatására autója megemelkedett, és a visszaérkezés miatt megsérült néhány csigolyája.

A Minardi a következő idényben is számolt Tueróval, ám az argentin pilóta az első tesztek után mindenki megdöbbenésére bejelentette visszavonulását.

Döntésének okát azóta sem árulta el, de feltehetően sérülése soha nem jött teljesen rendbe. Rövid Forma-1-es pályafutása után hazatért Argentínába, ahol a DTM-hez hasonlító TC2000-ben szerepelt. Egészen 2016-ig versenyzett.

Jaime Alguersuari

A Red Bull számos fiatal és tehetséges pilótát emelt már fel, de nem hagytak sok esélyt a javításra azoknak, akik nem tudtak élni a lehetőséggel. Ezt legutóbb Pierre Gasly tapasztalhatta meg, aki a Red Bullban mutatott gyenge teljesítménye miatt visszakerült a Toro Rosso autójába. A francia pilóta a szezon második felében valamelyest tudott javítani, így minden bizonnyal sikerül elkerülnie Jaime Alguersuari sorsát. A spanyol, pontosabban katalán versenyző nagy ígéretnek számított, de csupán két és fél évet kapott a bizonyításra, mielőtt megváltak tőle.

2008-ban Alguersuari minden idők legifjabb pilótájaként, mindössze 18 évesen megnyerte a brit Forma-3-as bajnokságot. A következő szezonban a Forma-Renault-ban kapott ülést, ahol egy futamgyőzelemmel a 6. helyen zárt.

Ráadásul idény közben a Forma-1-ben is bemutatkozhatott: a Toro Rosso menesztette a gyengén teljesítő Sébastien Bourdais-t, helyére pedig a katalán pilótát ültette be. Kellett hozzá a korábban két keréken versenyző édesapja is, aki addigra a spanyol motorsport egyik legbefolyásosabb alakjává vált, így nem okozott neki gondot kifizetni a csapat által kért összeget. Alguersuari a Magyar Nagydíjon 19 évesen és 125 naposan, minden idők legfiatalabb Forma-1-es pilótájaként debütálhatott, amit azóta is csak hárman tudták felülmúlni.

A futamot az utolsó helyről kezdte meg (miután az időmérőn műszaki hiba hátráltatta), végül a 15. helyen ért célba, eggyel megelőzve csapattársát, Sébastien Buemit. A szezon hátralévő szakaszában a tizennegyedik pozíció volt a legjobbja. A sikertelen bemutatkozást tetézte a Japán Nagydíj időmérő edzésén elszenvedett balesete.

A katalán versenyző számára a 2010-es szezon sem tartogatott nagy sikereket. Voltak ugyan szép pillanatai, mint például az Ausztrál Nagydíj, ahol 22 körön keresztül csatázott Michael Schumacherrel, pontot azonban csak három alkalommal szerzett.

Ráadásul azokat is csak az új pontrendszernek köszönhette, mivel a kilencedik helynél előrébb nem tudott végezni.

A Toro Rosso a következő idényt is a Buemi-Alguersuari párossal kezdte meg, noha az előző évben ketten együtt mindössze 14 pontot gyűjtöttek. Utóbbi ezúttal többször is bejutott az időmérő edzés harmadik szakaszába, futamon pedig a hetedik helyezés volt a legjobbja. A három közül egyértelműen ez volt a legsikeresebb idénye, de csapatánál így sem voltak megelégedve a teljesítményével.

Már az idény közepén elkezdtek arról cikkezni, hogy Alguersuarit Daniel Ricciardo válthatja. Végül decemberben jelentették be, hogy a Toro Rosso az ausztrál pilótát és Jean-Éric Vergne-t szerződteti 2012-re.

Nem sokkal a döntés után a spanyol sajtóban terjedni kezdett egy videó, ami még októberben, a Koreai Nagydíj harmadik szabadedzése után készült. A felvételen Alguersuari Helmut Markóval vitatkozik, mivel a katalán versenyző feltartotta Sebastian Vettelt. A nézeteltérés végén a Red Bull tanácsadója elfogadhatatlannak nevezte Alguersuari viselkedését. A spanyol újságok szerint ez volt Alguersuari kirúgásának igazi oka.

Maga a versenyző nem jó szívvel emlékszik vissza Forma-1-es karrierjére. „Az F1-ben sokszor volt bennem utálat – nyilatkozta idén márciusban a spanyol EFE-nek. – Utálatot éreztem a rólam mindenfélét kitaláló újságírók, a mosolytalan emberek, és néhány versenyzőtársam iránt is. Az utálat és az egoizmus pedig megöli a tehetséget."

Menesztéséről azt mondta, hogy közvetlenül utána a bosszúvágy munkálkodott benne, de azóta rájött, hogy a legjobb dolog volt, ami történhetett vele. „Mindez jó lecke volt az alázatosságról – jelentette ki. – Sokat segített a morális fejlődésemben."