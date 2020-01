A Mercedes 2021-től Aston Martinként folytatná?

A Forma-1-be gyári csapatként 2010-ben visszatérő Mercedes-istálló egyelőre nem kötelezte el magát a 2020 utáni folytatás mellett, sajtóértesülések szerint Toto Wolff ezért már azt tervezi, miként fog Aston Martint csinálni az utóbbi évek sikercsapatából.

A 2021-es szezont nemcsak a szabályváltozások és új pénzügyi regulák miatt lengi körül némi bizonytalanság, hanem egyéb dolgok miatt is. Noha a topcsapatoknál két fontos építőkocka is a helyére került, miután Charles Leclerc 2024, Max Verstappen pedig 2023 végéig hosszabbított jelenlegi munkaadójával, a Mercedesszel kapcsolatban továbbra is sok a kérdőjel. Lewis Hamilton várhatóan maradni fog a sikercsapatban, a kérdés inkább az: a Mercedes meddig tervezi a jelenelgi mértékben elkötelezni magát a száguldó cirkusz mellett. Az F1-Insider.com szerint már nem sokáig.

Az oldal értesülései szerint Toto Wolff, az istálló csapatfőnöke igencsak elszámolta magát azzal, hogy biztosra vette, Max Verstappen a Mercedesnél folytatja 2021-től, a holland azonban szerződéshosszabbítást írt alá a Red Bull-lal. Nem ez volt azonban az egyetlen dolog, amivel kapcsolatban nem jöttek be az osztrák üzletember tervei. Az F1-Insider úgy tudja, hogy Wolff valóban tárgyalt a Forma-1 tulajdonjogait birtokló Liberty Media elnök-vezérigazgatójával, Gregory B. Maffei-val, hogy 2021-től átvegye Chase Carey helyét a sportág élén, a Ferrari azonban állítólag elérte a Libertynél, hogy három éves kényszerszabadságot kelljen kivennie annak, aki valamelyik csapattól érkezik ebbe a pozícióba.

Emiatt a Mercedes csapatfőnöke a hírek szerint már új terveket szövöget, és az utóbbi időben az Aston Martinnal hírbe hozott Lawrence Stroll-lal szövetkezne nem kisebb projekten, mint a Mercedes istálló átvételén,

azaz a kanadai milliárdos nem a Racing Pointon, hanem a Mercedesen keresztül hozná létre a jelenleg a Red Bull főszponzoraként az F1-ben levő Aston Martin saját csapatát.

Az értesülések egyenesen Bernie Ecclestone-tól, a Forma-1 korábbi ügyvezetőjétől származnak, aki szerint miután a Racing Point résztulajdonosaként Stroll 20%-os részesedést szerez a brit autógyárban, a kanadai milliárdos és Wolff közösen irányítaná a Mercedest, immár Aston Martin néven. „Toto fel szeretne készülni arra az eshetőségre, ha a Mercedes kiszáll, és csak motorgyártóként marad a Forma-1-ben" – mondta Ecclestone.

Tény, hogy a Mercedes jelenleg évente több mint 400 millió dollárt költ a Forma-1-re, hogy fenntartsa a sikereket, miközben a Formula E-ben is elindított egy csapatot, igazodva az autógyártásban tapasztalható trendekhez. Ecclestone szerint marketingszempontból egyszerűen nem éri meg nekik tovább maradni a száguldó cirkuszban. Miért kellene a Mercedesnek ennyit költenie egy csapatra, amikor már mindent megnyert? Az imidzs szempontjából elég nekik, ha a hibrid motorjaikat reklámozzák" – utalt arra, hogy ha Aston Martinná válik a csapat és sikeres lesz, még mindig ott lesz a Mercedes motorja a kocsik hátuljában.

Ecclestone furcsállja, hogy a Mercedes még mindig nem írta alá a sportág pénzügyeit szabályozó új Concorde-megállapodást, valamint kitért arra, hogy Stroll és Wolff két éve olyanok, mint két tojás, még a versenyhétvégék alatt is sok időt töltenek egymás társaságában.