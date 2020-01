Ismét zártkörű pályanapon mutatják be az új F1-es Mercedest

A világbajnoki címvédő Mercedes bejelentette, ismét a bejáratás napján mutatják be az új F1-es autójukat Silverstone-ban. Az esemény zártkörű lesz, de képeket rögtön nyilvánosságra hoznak.

A Ferrari után három nappal, 2020. január 14-én leplezi le a Mercedes az idei F1-es autóját, ráadásul az Ezüstnyíl rögtön pályára is lép a Brit Nagydíj helyszínén, Silverstone-ban. A világbajnoki címvédő autója így várhatóan négy nappal hamarabb pályára lép a Ferrarinál, amit január 11-én bemutatnak ugyan, de az első kilométereit várhatóan csak Barcelonában teszi majd meg január 18-án.

A Mercedes ezzel a bevált gyakorlatot követi, évek óta a gyárhoz közeli Silverstone-ban tesztelik először az autót, ezt sokszor összekötötték nyilvános rendezvénnyel is, ezúttal viszont a tavalyi évhez hasonlóan zártkörű lesz az esemény, bár fotókat, videókat és információt azonnal kiadnak az új modellről.

Kérdés, hogy ezek mennyire lesznek relevánsak, mert a Mercedes tavaly alaposan csőbe húzta a mezőnyt és a közvéleményt is azzal, hogy a bemutatón és az első tesztnapokon használt konfiguráció köszönőviszonyban sem volt azzal a változattal, amit a csapat az idénynyitóra szánt, így valószínűleg az idén is elsősorban az alapvető rendszerek ellenőrzésével töltik majd az első tesztet.

Az ilyen bejáratások hivatalosan filmforgatásnak minősülnek, az autó évente kétszer, egyenként maximum 100 km-t tehet meg a Pirelli kifejezetten erre a célra kifejlesztett abroncsaival.

Az első tesztnap pont 75 nappal az előző szezon utolsó versenye, az Abu-Dzabi Nagydíj után és 30 nappal a 2020-as idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt esedékes, a kettő között mindössze hat tesztnap áll majd a csapatok rendelkezésére, hogy felkészüljenek az idei versenyekre, de a munkájukat segíti, hogy a szabályok és a gumik lényegében változatlanok maradnak.

A Mercedes az évek során szinte golyóállóvá tette az autóját a Forma-1-ben, zsinórban hat egyéni és hat konstruktőri világbajnokságot nyert, ezzel minden idők legsikeresebb csapatává vált a világbajnokságban. Az Ezüstnyíl csupán az erőforrás terén volt lemaradásban a Ferrarihoz képest, de a Scuderia versenyképessége romlott, amikor az FIA szigorítani kezdte a szabályokat, és

olasz lapértesülés szerint a Mercedes szimulátoros adatai azt sugallják, behozták a hátrányt a lóerők terén.

A Motorsport.com olasz kiadása arról számolt be, hogy a Mercedes túlteljesítette azokat a célokat, amelyeket James Allison technikai igazgató határozott meg, és állítólag orvosolták a hűtéssel kapcsolatos problémákat is. Andy Cowell motorfőnök csapatát egy német specialista is segítette, aki az anyagtudományok és a vegyipar szakértője.

Az eddig ismert F1-es bemutatók időpontjai

2020. 02. 11. - Ferrari

2020. 02. 12. - Red Bull*, Renault**

2020. 02. 13. - McLaren

2020. 02. 14. - Mercedes, Toro Rosso

* Nincs megerősítve

** A rendezvényen várhatóan nem állítják ki az új autót, digitális bemutatóról nincs hír