Kulisszatitkokat árult el a Mercedes IT igazgatója arról, hogy milyen különleges kihívásokkal szembesülnek, amikor minden egyes nagydíjon biztosítaniuk kell az összeköttetést a pálya és a gyár irányítóközpontja között.

Nem csupán az autókra, az F1 háttériparára is jellemző a szinte páratlanul magas műszaki színvonal és az extrém kihívások, amelyekkel a szakembereknek meg kell birkózniuk. Ez alól az informatika sem kivétel, főleg, mióta általánossá vált, hogy a csapatok pályán tartózkodó tagjait egy távoli irányítóközpont is segíti a gyárban, ami valós idejű kapcsolatot igényel.

Matt Harris, a Mercedes F1-es csapatának IT igazgatója a HPE müncheni rendezvényén elárulta, minden egyes nagydíjra elvisznek egy adatközpontot, amit csak leszerelni hatórás munka minden alkalommal, amikor végeznek egy hétvégén és indulnak a következő helyszínre.

„Az emberek többsége azt gondolná, hogy megőrültem, mert egy nagyjából 100 felhasználót kiszolgáló adatközpontot mozgatunk, ez SQL szervereket, fájlkiszolgálót, Wi-Fi hálózatot és mindenhova gigabites kapcsolatot biztosít körülbelül 200 eszköznek és 100 virtuális szervernek. Nagyjából 36 órát vesz igénybe, hogy összerakjuk és [egyenként] öt napig használjuk.”

Harris elárulta, legtöbbször mostoha körülmények között is működnie kell a rendszernek,

kishíján szó szerint felsültek a tavalyi Német Nagydíj időmérő edzésén, ami végül hazai pályán első soros rajthelyeket jelentett a Mercedesnek. Noha az előkészületek során próbálnak berendezkedni arra, hogy nincs mindenhol légkondicionálás és magas a levegő hőmérséklete, néha rögtönzött megoldásokkal kell életben tartani a rendszereiket.

„A levegő hőmérséklete 48 fok Celsius volt, az IT felszerelés nagyrésze viszont 50-nél csütörtököt mond – idézte Harrist a The Register című informatikai portál. – Mérnökileg úgy oldottuk meg, és ezt most a szó legszabadabb értelmében mondom, hogy a rackek elé szárazjeget és ventilátorokat raktunk, így próbáltuk lenyomni a felszerelés hőmérsékletét.”

Harris szerint a Mercedes 3,5 TB adatot forgalmaz „oda-vissza” egy hétvége során, ami „nem borzasztóan nagy” adatmennyiség, de így is korlátozásokkal kell együtt élniük.

„Évente 21 országba utazom el egyenként 5 napra, ezek során csak 70 MBit/sec-os sávszélességgel forgalmazhatok oda-vissza, mert a költségek az egekbe szöknek. Nem mondom meg, hogy melyek ezek, de három ország teszi ki az éves mobil- és MPLS számlám 80 százalékát. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy minden adatot forgalmazzunk, csak azt küldjük, amit muszáj.”