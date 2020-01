Verstappen marad a Red Bullnál, 2023 végéig írt alá

Meglepően korán a helyére került az egyik legfontosabb dominó a 2021-es pilótapiacon, miután Max Verstappen szerződést hosszabbított a Red Bull-lal, így jövőre még nem lesz sem a Mercedes, sem a Ferrari versenyzője.

A Red Bull Racing mondhatni mindenfajta előjel nélkül bejelentette, hogy

a 2023-as idény végéig meghosszabbította Max Verstappen idén lejáró szerződését, a holland pilóta így az ideivel együtt akár még négy idényt tölthet el az energiaitalosoknál.

Az istállóhoz a 2016-os szezon közben csatlakozó, rögtön az első versenyét megnyerő pilóta korábban többször utalt rá, hogy az idei év kulcsfontosságú lesz a jövője szempontjából, mindez azonban megdőlt azzal, hogy már a szezonrajt előtt bejelentették: marad a Red Bull-lal.

Az idei évre úgy tekintettek a szakértők, mint az utóbbi évek legizgalmasabb szezonjára a pilótapiac mozgásait tekintve, hiszen szinte az összes topcsapatnál versenyző pilótának lejár a szerződése 2020 végén. Ez azonban talán mégsem lesz így, elsőként Charles Leclerc-rel hosszabbított a Ferrari, majd most jött Verstappen, úgyhogy már csak Sebastian Vettelnek, Lewis Hamiltonnak, Valtteri Bottasnak és Alex Albonnak nincs kontraktusa jövőre.

A bejelentéssel eldőlt, hogy a korábbi pletykákkal ellentétben Verstappen jövőre szinte biztosan nem lesz a Mercedes versenyzője, noha lehetnek a szerződésében különböző teljesítményzáradékok, ezeket azonban legtöbbször a további évekre vonatkozóan szokták megfogalmazni a felek,

így legfeljebb abban lehet kételkedni, hogy kitölti-e a 2023 végéig szóló időtartamot, ha nem úgy megy majd a csapatnak.

Verstappent a Red Bull juttatta be a Forma-1-be 2015-ben, a holland pilóta nem felejtette el ezt megköszönni, valamint kitért arra is, hogy az első Hondával töltött év hitet adott neki arra, hogy a bikásokkal világbajnok lehet. „Nagyon boldog vagyok, hogy meghosszabbítottam az együttműködést a csapattal. A Red Bull hitt bennem, megadta a lehetőséget, hogy bemutatkozzam a Forma-1-ben, amiért mindig hálás leszek – olvashatók Verstappen szavai a Red Bull közleményében. – Az évek során egyre szorosabbá vált a kapcsolatunk, a mindenki által tanusított szenvedély és a pályán mutatott teljesítmény mellett az is nagyon élvezetes, hogy ilyen nagyszerű emberek csoportjával dolgozhatok együtt. A Honda beszállása és az utóbbi 12 hónapban mutatott fejlődés hitet és motivációt ad, hogy nyerhetünk együtt. Tisztelem, ahogy a Red Bull és a Honda együtt dolgozik, mindenki megtesz mindent a siker érdekében. A Red Bull-lal akarok nyerni, a célunk pedig természetesen az, hogy együtt harcoljunk a világbajnoki címért."

Christian Horner csapatfőnök korábban azt nyilatkozta, nem lepődne meg, ha a pilótapiac körüli nagy felhajtás után végül mindenki maradna a helyén. Egy versenyző, a Red Bull szempontjából a legfontosabb már biztosan marad. „Fantasztikus hír a csapatnak, hogy meghosszabbítottuk a szerződésünket Max-szal a 2023-as szezon végéig. A 2021-es szabályok jelentette kihívások közeledtével kulcsfontosságú a folytonosság a lehető legtöbb területen. Max bizonyította, hogy mekkora érték a csapatnak, őszintén hisz az együttműködésben a csapat és a motorszállítónk között, örülönk, hogy hosszabbítottunk vele."

A legnagyobb kérdés a topcsapatok tekintetében tehát az maradt, hogy Sebastian Vettel és Lewis Hamilton mihez kezd az idei év után. Előbbi esetében sokan arra számítanak, hogy az idei lesz az utolsó éve a Ferrarinál, míg Hamiltont már több helyen összeboronálták a maranellóiakkal 2021-re.