Nagyon jól áll a 2020-as felkészüléssel a Red Bull

A Red Bull Racing osztrák tanácsadója szerint nagyon jól halad az istálló felkészülése a 2020-as szezonra, amely vízválasztó lehet a csapat jövőjére nézve.

Amilyen fontosak a Forma-1 2021-es reformjai és az azokra való felkészülés, több istállónak és versenyzőnek legalább ennyire fontos lesz a 2020-as szezon. Közéjük tartozik a Red Bull Racing is, amely a világbajnoki cím mellett azért is fog harcolni, hogy megtartsa Max Verstappent, aki egy újabb vb-győzelem nélküli idény után könnyen lehet, hogy elhagyja a csapatot és a Mercedeshez szerződik. A holland pilóta és Helmut Marko, az energiaitalosok tanácsadója volt a vendége a Servus TV "Sport and Talk from Hangar-7" című beszélgetős műsorának.

A Red Bull egyik legfőbb gondja az utóbbi években az volt, hogy nem tudott már a szezon kezdetétől fogva versenyre kelni a Ferrarival és a Mercedesszel, a sztártervező Adrian Newey többször is megkapta a kritikát Markótól amiatt, hogy az utolsó pillanatban készült csak el az adott konstrukcióval. Jelen állás és a tanácsadó szavai szerint jövőre minden erejükkel azon lesznek, hogy ez másként legyen,

a várhatóan RB16-os kódnevet kapó 2020-as autóval ugyanis jelenleg az ütemterv előtt járnak, Marko szerint a felkészülésük sosem haladt még ilyen jól.

„Sok dolgot megértettünk a nemrég véget ért szezon során, jövőre nem lesznek kifogások. A Honda és Max is a topon van, rajtunk múlik, hogy jó kasztnit építsünk. Két héttel járunk az ütemterv előtt, a rendelkezésünkre áll az a tesztpad, amelyiken a teljes autót tesztelni tudjuk 330 km/h-s sebességig. Ez optimális módja, hogy megtaláljuk a gyermekbetegségeket, négy hetet tervezünk itt eltölteni. Azt mondanám, hogy a felkészülésünk jobb, mint amit valaha csináltunk."

Verstappen is abban bízik, hogy 2020-ban már az első versenytől kezdve meglesz az eszköze ahhoz, hogy a győzelmekért harcoljon. „A cél, hogy több futamot nyerjünk jövőre, mint amennyit eddig nyertünk, remélhetőleg már az idény elejétől harcban lehetünk a világbajnoki címért” – nyilatkozta a holland.

Jó érzésem van a csapattal kapcsolatban, minden jól halad, a végkövetkeztetés pedig az, hogy mindannyian együtt akarunk nyerni. Nagyon nyugodt vagyok."

Noha az idei három sikerük eggyel kevesebb a 2018-ban elért négynél, Marko szerint ennél többre is képesek lettek volna. A legemlékezetesebb győzelemnek az Osztrák Nagydíjon szerzett elsőséget tartja. „Három győzelmet arattunk az idén, de megvolt bennünk a potenciál, hogy hatszor nyerjünk, az olyan futamokon is, mint például Mexikó vagy Austin. Az ausztriai győzelem nagyszerű volt, mert a pályán győztük le a Mercedest. Tavaly, amikor Verstappen ugyanott nyert, mindkét Mercedes kiesett."