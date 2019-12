A Ferrarinál arra számítanak, hogy elsőként mutatják be a 2020-as autójukat, amivel kihívják a Mercedest az F1-es világbajnoki címért folyó küzdelemben. A pontos dátumot is elárulták.

Valószínűleg a többi csapatnál korábban, már 2020. február 11-én bemutatják a Forma-1 2020-as szezonjára szánt Ferrarit, árulta el a csapat évzáró rendezvényén Mattia Binotto. A dátum egybeesik a Toro Rosso idei bemutatójával, a Ferrari az SF90-est február 15-én, tehát 4 nappal később leplezte le.

„Nagyon korán bemutatjuk az autót – erősítette meg Binotto. – Szerintem mi leszünk a legelsők. Azért hozzuk előrébb a bemutatást, hogy aztán tudjunk haladni, mert homologizálnunk kell a próbapadokat, mielőtt elmegyünk Barcelonába. Az autót 2020. február 11-én mutatjuk be, mert utána feszült fékpad-programot bonyolítunk” – összegzett a svájci szakember.

A következő F1-es szezon előtt 2 nappal kevesebb idő lesz tesztelni, a korábbi 8 helyett csak 6 tesztnapot rendeznek Barcelonában február 19-21. és 26-28. között, mielőtt a mezőny Ausztráliába utazik a március 13-15. között zajló idénynyitó helyszínére. Binotto megerősítette, hogy

a 2020-as Ferrarin is megtartják az idén először használt matt fényezést, ami állítólag könnyebb a korábbi változatnál.

A Scuderia utoljára 2007-ben nyert egyéni és 2008-ban konstruktőri világbajnokságot, ez a Forma-1 történetének első évtizede, amikor a Ferrari nem gyarapította világbajnoki címei számát. Az előszezoni tesztek során az idén ők tűntek esélyesnek, de végül mindössze három futamgyőzelem és kilenc pole pozíció jött össze, sok taktikai, műszaki és vezetői hiba mellett.

„Nem lehetünk mi az esélyesek – vélte Binotto a 2020-as szezonnal kapcsolatban. – Azok állítják a mércét, akik megnyerték az idei bajnokságot, akik az előző címeket is elhódították, ők rendelkeztek a leggyorsabb autóval a szezon végén – utalt a Mercedesre. – Mi a kihívók vagyunk, erre a helyzetre rendezkedünk be.”

Miután a csapatok egyhangúlag leszavazták a 2020-as Pirelli gumik bevezetését, jövőre lényegében változatlan technikai szabályokkal folytatódik a Forma-1,

a Ferrarinál a csapatok elsöprő többségéhez hasonlóan a pilótapáros összetétele sem módosul, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársa az ifjú Charles Leclerc marad. Vettel az idén kiábrándító teljesítménnyel mindössze az 5. lett az egyéni pontversenyben, Leclerc a 4. helyen zárt, a Mercedes pilótái mellett Max Verstappentől is vereséget szenvedtek.

Új motor és aerodinamikai megközelítés

Binotto az Auto Motor und Sport tudósítása szerint elárulta, hogy az új autó karosszériája már elkészült, egyelőre a töréstesztekkel és a homologizációval vannak elfoglalva. Az aerodinamikai fejlesztések természetesen még zajlanak a szélcsatornában a munkálatok, de a csapatfőnök kijelentette, nem követik az idei autót jellemző, alacsony leszorítóerőre épülő koncepcióját.

„A jövő évi autónk jelentősen nagyobb leszorítóerővel rendelkezik, így nagyobb lesz a légellenállása is. Arra számítunk, hogy az egyenesekben már nem leszünk fölényben. Az év utolsó versenyei ráébresztettek minket, hogy a nagyobb leszorítóerő jobb megoldás és a gumik is változatlanok maradnak” – érvelt Binotto, aki elárulta, hogy az erőforrást is alaposan áttervezték.