Alonso harmadszor is indul az Indy 500-on, nyitott az F1-es visszatérésre

A kétszeres Forma-1-es világbajnok újra megpróbálkozik az Indianapolis 500 megnyerésével, de még arról sem tett le, hogy 2021-ben ismét F1-es pilóta lesz.

A szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjon jelen volt Fernando Alonso is, aki mclarenes csapatruházatban mászkált a paddockban, és ha már ott volt, a jövőjéről is beszélt azon a helyszínen, ahol egy évvel korábban búcsút intett a Forma-1-nek. A kétszeres világbajnok megerősítette, hogy indulni fog a 2020-as Indy 500-on, hogy harmadszor is megkísérelje megnyeri a legendás viadalt, ezzel elhódítva a Triple Crownt, az F1-es visszatérésről pedig nem tett le, de csak jövő május után fog ezzel foglalkozni.

A 38 éves veterán pilóta számos sikert elkönyvelt, mióta abbahagyta a versenyzést a száguldó cirkuszban: megnyerte a Daytona 24 órást, a Le Mans-i 24 órást másodszor, valamint sportautó-világbajnok lett. Jelenleg élete első Dakarjára készül, Abu-Dzabiban pedig elárulta, azt a jövő évi Indy 500 követi. Indianapolisban egyértelműen indulni fogok, aztán meglátjuk, miként alakulnak az azutáni hetek – nyilatkozta jövőbeni terveiről. – Az Indy az egyetlen dolog, ami hiányzik. Ha azt meg tudnám csinálni azután, hogy megnyertem Le Mans-t, a WEC-et és Daytonát, nem kérhetnék többet. Egyértelműen újra meg fogom próbálni."

A 2017-es idényben a McLarennel együttműködő Andretti Autosport színeiben vett részt az indianapolisi versenyen, 27 körön át vezetett, de 24 körrel a vége előtt műszaki hiba miatt feladni kényszerült a viadalt. Az idén már a külön csapatot indító McLarennel próbálkozott, de csúfos kudarc lett a vége, a szervezetlen istállóval kvalifikálni sem tudta magát a futamra.

Az is befolyásolhatja, hogy melyik csapattal indul jövőre, hogy a Honda belemegy-e abba, hogy az Andrettinél újra együtt dolgozzon vele a viharos F1-es évek után, Alonso elmondása szerint ez azonban nem jelentene gondot.

„Nem ezek az egyetlen opcióim, de egyértelműen ez a két legjobb – nyilatkozta Abu-Dzabiban. – A McLarenhez lojális vagyok, de ott van az is, hogy milyen jól éreztem magam az Andrettivel, annak a csapatnak is részének érzem magam, nagyon jó a kapcsolatom velük."