Egy keményen dolgozó anya jó döntésén múlt Verstappen győzelme

Max Verstappen és Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is kiemelte Hannah Schmitz jó döntését, ami elengedhetetlen volt ahhoz, hogy megnyerjék a Brazil Nagydíjat.

Amennyiben valaki csak az eredményeket nézi meg, akár azt is gondolhatná, hogy Max Verstappen sima rajt-cél győzelmet aratott a Brazil Nagydíjon, a valóságban azonban korántsem ez volt a helyzet. A holland pilóta megtartotta a vezetést a rajt után, az első bokszkiállásnál azonban elveszítette azt, de nem sokáig autózott az első helyet átvevő Lewis Hamilton mögött, a célegyenes végén ugyanis megelőzte a hatszoros világbajnokot.

Nem ez volt azonban az egyetlen alkalom, hogy ezt meg kellett tennie, a Valtteri Bottas lerobbanó Mercedese miatt pályára küldött biztonsági autós fázis során ugyanis önként átadta a vezetést a Mercedes világbajnokának, hogy a záró etapra feltegye a lágy gumikat. Verstappen szerint ez a startégiai húzás, na és persze Hamilton újbóli megelőzése volt a kulcsa a győzelemnek.

„A Mercedes ma ismét gyors volt, szerintem csapatként végeztünk nagyon jó munkát a bokszkiállásokkal, különösen az utolsóval, amikor visszaváltottunk lágy gumikra. Ez mentette meg a versenyünket, és adta meg a lehetőséget, hogy ismét harcolhassunk Lewis-zal az egyes kanyarban. Elképesztő, hogy mi nyetünk" – értékelt Verstappen a Sky Sportsnak.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke is úgy gondolta, hogy az első Safety Car alatti lágy gumikra váltásnak köszönhető a győzelem,

ezért a csapat egyik stratégáját, Hannah Schmitzet küldte fel a dobogóra átvenni a konstruktőrnek járó serleget, mivel az ő ötlete volt a kerékcsere.

„Minden elismerés Hannahnak, ő találta ki a stratégiát, az ő javaslata volt, hogy jöjjünk ki a bokszba, ez volt az okos és a helyes döntés, miközben agresszív is volt egyben, és bevált. Ezért küldtem fel őt a dobogóra, ő egy dolgozó anya, elképesztően sokat vezet, hogy bejöjjön dolgozni, és mindent belead. Max törlesztett [a 2018-as futamért], briliáns versenyt futott, gyors volt, amikor annak kellett lennie, kétszer megelőzte Lewist, jó volt a stratégiánk, nagyszerű győzelem volt."

Horner szerint kettős győzelmet is arathattak volna, ha Hamilton a végén nem üti ki Alex Albont, a thai-brit pilóta viszont úgy véli, a hatszoros világbajnok a következő kör elején mindenképpen megelőzte volna. Albon nagyon dühös és csalódott volt a leintés után, az autóban ülve többször is ordítva adta ki magából a feszültséget. Mire a nyilatkozatokra került a sort, már lehiggadt, és próbálta a pozitív dolgokat nézni. „Próbálok pozitívumokra gondolni, például arra, hogy a saját erőnkből voltunk elöl, nem csak bemákoltuk. Nyilván ott volt a Safety Car [amikor lágy gumira váltottunk], a Ferrarikkal jót csatáztam, úgy éreztem, hogy megérdemelten vagyok a második helyen. Úgy látszik, ennek nem most kellett megtörténnie."

„Azt mondtam neki, hogy el fog jönni az ő ideje – nyilatkozta Horner. – Ma nem állhatott fel a dobogóra, de büszke lehet a teljesítményére, megelőzött néhány igen tapasztalt világbajnokot, fantasztikus volt. Abból, ahogy Sebastiant megelőzte és ahogy kerék a kerék ellen csatázott, meg lehet mondani, hogy nincs megijedve, amit nagyszerű látni."

A csapatfőnök a Hondát is dicsérte, amely tulajdonképpen kettős győzelmet aratott azzal, hogy a második helyen végző Pierre Gasly autójában is a japánok erőforrása dolgozik, ráadásul egy olyan pályán tudta legyőzni a Mercedest és a Ferrarit, amelyen igen sokat számít a motorerő.