Távolságtartóan nyilatkoztak az F1-es csapatfőnökök az Austinban kihirdetett 2021-es szabályokkal kapcsolatban. Megkérdeztünk egy magyar szakembert, hogy mi a véleménye az F1 új korszakáról.

Hosszú várakozás után bemutatták az F1 2021-es szabályait és látványterveket, amelyek az új regulák által meghatározott autókból adnak ízelítőt. A változások gyökeresek, műszaki és gazdasági szempontból is alaposan megváltozik a sportág.

Noha az előírások szövegei már megjelentek, több csapatfőnök is óvatosan nyilatkozott, azt emlegetve, hogy a szabályok csak kiindulási alapot képeznek. Mattia Binotto a Ferrari részéről kerülte, hogy „lezártnak” tekintse az előírásokat, amelyeket „kiinduló pontként” jellemzett, Cyril Abiteboul a Renault képviseletében úgy vélte, „sok teendő van még”, és Claire Williams is elfogadta, hogy az új regulák még csak az első lépést jelentik a folyamatban.

A bejelentés után megkérdeztük Kling Sándort, a Red Bull Technology szerkezeti elemzőjét, hogy milyen benyomás alakult ki a csapatnál az új szabályok formális elfogadása után, de a magyar szakember a csapatfőnökökhöz hasonlóan úgy vélte, csak akkor lehet majd következtetéseket levonni az új korszakkal kapcsolatban, ha ténylegesen megindulnak a fejlesztések.

Minden akkor fog kiderülni, amikor tényleg elkezdenek dolgozni rajta. Aztán majd 2021-ben, Ausztráliában. Ezt komolyan mondom

– árulta el a GPhíreknek a Milton Keynes-ben dolgozó szakember. – Egyelőre nem derült ki semmi, jónak tűnik az irány, ígéretesek a változások, de a csapatok ugyanúgy 2021-ig fognak ezen dolgozni, ugyanúgy rengeteg kérdés fog érkezni a csapatoktól, amelyekkel formálni fogják a szabályzatot, és ahogy minden más évben.”

Noha a szabályokat formálisan elfogadták, azok az FIA honlapján már olvashatók is, a csapatfőnökök és a Red Bullt erősítő Kling Sándor is elmondta, hogy technikai direktívák révén számos részletet pontosítani fognak még. Ez azonban nem okoz meglepetést, ahogy a szabályok irányvonala sem.

A technikai szabályzatot az F1 menedzsmentje és az FIA nem magától találta ki, hanem hosszú tárgyalássorozat során alakult ki és az összes csapat képviselője ott volt a megbeszéléseken.”

„Senkinek sem okozott meglepetést, sőt, hallottam, hogy már több csapatnál is dolgoznak a 2021-es autón. Az rizikófaktor volt, hogy módosulhat még az, amivel már elkezdtek foglalkozni, de ez most is ugyanúgy megtörténhet. Folyamatosan megy a levelezés, amikor az egyik csapat rákérdez a szabályzat valamelyik pontjára, akkor az FIA az összes csapatnak válaszol, és ez állásfoglalásnak minősül.”

Az új előírások egyik lényeges eleme, hogy az autók egyes részeit nem lehet majd átalakítani, az F1 menedzsmentje ezzel próbálja elkerülni, hogy a csapatok turbulens légáramlatokat generáljanak az autókkal, amelyek rontják az üldözés lehetőségét a futamokon. Kling Sándor szerint ténylegesen csak az első 2021-es nagydíjon derül majd ki, hogy e törekvés kifizetődő lesz-e, a világsajtóban megjelent kritikákkal ellentétben azonban nem tart attól, hogy lebutítják a Forma-1-et.

„Az, hogy megkötik a mérnökök kezét bizonyos területen, az mérnöki szempontból rossz, viszont akár még érdekes is lehet, mert most egzotikus anyagokat használhatunk, de sokkal nagyobb kihívás lesz megoldani ugyanazt az alkatrészt egy kisebb teherbírású anyagból” – utalt a saját szakterületére, és elárulta, hogy egy szabványosított alkatrész kapcsán is lehet mozgástere a tervezőknek.

„Ha az FIA meghatározza a külső felületet, attól még belül sok feladat lehet. Az anyag tulajdonságaival nagyon sokat lehet még játszani, például azzal, hogy miként deformálódjon, hogyan helyezzük el a szálakat, és ezzel mekkora leszorítőerőt veszítsünk a deformáció által. A ballaszt helyének kialakítása is kérdéses” – sorolta, bár hozzátette, az aerodinamikával foglalkozó szakemberek dolga valóban nehezebb lesz.

A gazdasági körülmények a mérnököket is befolyásolják

Noha az autóépítés szabályai elsősorban a technikai előírások (és részben a sportszabályzat) oldalain olvashatók, fontos lesz, hogy a csapatok miként alkalmazkodnak majd a pénzügyi szabályzathoz, ami egyéb lényeges pontok mellett rögzíti, hogy az istállók maximum 175 millió dollárt költhetnek évente a versenyzésre, ez azonban csak 2021-től érvényes, jövőre, az előkészületek idején még nem.

Többen is arra számítanak, hogy a 2020-as szezon minden idők legköltségesebb éve lesz a Forma-1-ben, viszont az F1 menedzsmentje rámutatott, hogy az aerodinamikai fejlesztésekre vonatkozó korlátozások már jelenleg is érvényben lesznek, így ha meg is növelik a költségvetést az élcsapatok, attól még nem dolgozhatnak többet a szélcsatornában vagy a CFD szimulációk terén.

„A korlátokat gondolom eddig is minden csapat 100%-osan kihasználta, most az lesz a kérdés, hogy ki tud többet beáldozni a 2020-as fejlesztésekből a 2021-esek oltárán, de ez eddig is így volt. A fejlesztési verseny már jóval a szezon előtt elkezdődik” – mondta Kling Sándor, aki hangsúlyozta, ő a 2020-as autón dolgozik.

A költségplafon érdekes következménye az is, hogy diverzifikálódni kezdett az élcsapatok tevékenysége. Korábban is volt már példa arra, hogy az istállók a megszerzett szaktudásukat más iparágakban is megpróbálták készpénzre váltani (elég a McLaren vagy a Williams mérnökirodáira gondolni), mostanra azonban lényegében mindenkinek lett utcai sportautós részlege is, ami az értékesítésen túl is hasznos lehet majd nekik.

A költségplafon is nagyon jó lenne, ha meg lehetne valósítani, de a csapatok is dolgoznak egymás ellen, és kihasználják a kiskapukat."

„A Mercedesnek ott van az AMG One projektje, a Ferrari és a McLaren is gyárt utcai autókat, már a Red Bull is dolgozik a Valkyrie-ön. Fognak olyat fejleszteni, ami kis módosítással áthelyezhető az F1-es autóra? Onnantól azt a költséget hova számolják el? Belerakhatják az utcai autóba is, de profitálhat belőle az F1-es csapat is. Ilyen trükkök biztosan megjelennek majd. A szabályalkotók nagy fába vágták ezzel a fejszéjüket” – vélte a magyar szakember.