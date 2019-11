Vettel: Nincs garancia arra, hogy jövőre is Hamilton nyer

A Ferrari pilótája méltatta az egyéni világbajnoki cím várományosát, Lewis Hamiltont, de azt mondta, nincs garancia arra, hogy a brit pilóta jövőre is nyerni fog. Mexikó után Hamilton is dicsérte ellenfelét.

Elmaradt a bajnokavatás a Mexikói Nagydíjon, a hétvégén viszont jó esély van arra, hogy Lewis Hamilton bebiztosítja pályafutása hatodik világbajnoki címét, ezzel statisztikailag minden idők második legsikeresebb pilótája lesz a Forma-1-ben.

Amennyiben Valtteri Bottas nem győz az USA-ban, Hamilton biztosan világbajnok lesz, ha igen, a brit pilótának akkor is elég 4 pontot szereznie, hogy már csapattársa se foszthassa meg a végső győzelemtől.

Noha a bajnoki cím sorsa matematikailag csak most dőlhet el, az idei szezon összképét látva már régen nyilvánvaló, hogy Hamilton ismét megvédi a címét, a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel már október elején, azt nyilatkozta, hogy ellenfele megérdemli a sikert. A Ferrari pilótája a Mexikói Nagydíj után tagadta, hogy irigyli Hamiltontól a győzelmeket.

Nem mondanám, hogy irigy vagyok, mert nagyra értékelem az erőfeszítéseit, a teljesítményét és a sikereit

– idézte a Racefans. – Szerintem ezt kell tenni, mert nyilvánvaló. Ha nem, akkor nem is tudom, az nem én lennék, nem az én világom és értékrendem. Mindegy is, az hiba lenne. Úgy gondolom, megérdemli. Remek munkát végez a csapatával közösen. Persze, lehet azt mondani, hogy féltékeny vagyok, mert szeretnék a helyében lenni, de nem tartunk ott. Ez azonban nem azt jelenti, hogy irigylem tőle. Ez benne van a pakliban.”

Vettel 2015-re érkezett a Ferrarihoz a Red Bulltól azzal a céllal, hogy világbajnok legyen a Scuderiával, de azóta mindössze 2017-ben és 2018-ban volt egyáltalán esélye, hogy elorozza a címet. Először a Ferrari műszaki hibái és balesetek, majd saját vezetői hibái vezettek a vereséghez, jövőre azonban ismét megpróbál véget vetni az Ezüstnyilak korszakának.

„Győztes csak egy lehet, aztán egy 2. helyezett, egy 3. és így tovább – folytatta Vettel. – Ilyen a sport természete és most [Hamilton] foglalja el azt a helyet. Ebből következik, hogy a többieknek csak a 2-3-4-5. és a többi hely marad. Ez van. Arra viszont nincs garancia, hogy ez jövőre is így marad, úgyhogy mindig van mit várni.”

Charles Leclerc formáját és Vettel hibáit látva a nyár folyamán elterjedt, hogy Vettel szekere kifelé áll a Ferraritól, de a német pilóta a nyári szünet után győzött Szingapúrban és Szocsiban is volt esélye erre. Sikere után Hamilton is méltatta őt, és az előző versenyhétvégék során többször is előfordult, hogy a két klasszis oda-vissza dicsérte egymást.

„Seb remekül vezet mostanában, jó látni, hogy felzárkózott és ilyen jól megy. Természetesen szeretnénk, ha szorosabb, kerék a kerék elleni csaták lennének a futamokon, de akadnak pályák, ahol sajnos nem lehet közel kerülni” – mondta Hamilton, majd odafordult Vettelhez: „Maradsz még egy kicsit, ugye? Helyes, helyes.”