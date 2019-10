Romain Grosjean elmondta, a Renault – akkor még Lotus néven – valószínűleg már a 2015-ös Belga Nagydíjon használta a Japán Nagydíj után szabálytalannak minősített fékerőt szabályozó rendszert.

Romain Grosjean 2012 és 2015 között a Renault jogelődjének számító Lotusnál versenyzett a Forma-1-ben. A francia pilóta Mexikóban elárulta, hogy a Japán Nagydíj után szabálytalan fékerő-szabályozó rendszerével lebukó enstone-i istálló már jóval korábban alkalmazta a trükkös megoldást. Lance Stroll, a szuzukai verseny után óvást benyújtó Racing Point versenyzője kijelentette, hogy a Renault pilótáinak igenis segített a rendszer.

Közvetlenül a Japán Nagydíj után a Racing Point óvást nyújtott be, hogy az FIA ellenőrizze a Renault fékerő-szabályozó rendszerét. A vizsgálat után mindkét versenyzőt kizárták, így Daniel Ricciardo a 6., míg Nico Hülkenberg a10. helyét bukta el. Cyril Abiteboul, a francia istálló csapatfőnöke később elismerte, hogy a rendszert már korábban is bevetették.

Mexikóban az is kiderült, mikor használták először a megoldást. Pletyka szintjén korábban is felmerült, hogy már a jogelőd Lotus is alkalmazta a rendszert, első alkalommal a 2015-ös Belga Nagydíjon, ahol Grosjean a 3. helyen végzett. A jelenleg a Haas csapatában szereplő pilóta sokat sejtetően válaszolt az erre vonatkozó kérdésre.

Igen, talán [már akkor is használtam]” – jelentette ki, amikor pedig a megoldás szabályosságát firtatták, így felelt: „Megkértem a csapatot, hogy ezt később is vessük be, de ők nemet mondtak.”

A Renault nem fellebbezett az ítélet ellen, és nemrég ennek oka is kiderült.

Abiteboul elárulta, nem értenek egyet az ítélettel, de el akarják kerülni, hogy az ügy sokáig beárnyékolja a csapatot.

Utólag kiderült, hogy az óvással a Racing Pointnál nem a Renault-t akarták bajba keverni, hanem saját magukat előnyhöz juttatni. Lance Stroll, a csapat versenyzője kifejtette, a rendszer jelentősen megkönnyíti a pilóta dolgát.

„A büntetés mindenképpen jogos volt – szögezte le. – Nem tudom a pontos részleteket, hogy köridő, illetve tempó tekintetében mennyit nyernek vele. Egy versenyzőnek viszont rengeteg feladata van, a fékerőeloszlást nagyon sokszor kell állítania. Ha ezt meg tudják neki spórolni, azzal jelentős segítséget kap.”