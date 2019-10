Alonso szerint nem hiteles Hamilton környezetvédelmi kiállása

Korábbi csapattársa, Fernando Alonso szerint Lewis Hamilton helyében ő nem üzengetne a követőinek a közösségi médiában a környezetvédelemről, inkább adakozik a nemes cél érdekében.

Nagy port vert fel Lewis Hamilton néhány, azóta törölt bejegyzése az Instagramon, amelyben a Mercedes pilótája azon kesergett, hogy a társadalom és a politikusok nem tesznek eleget a Föld megóvásáért, és arra buzdította 13,2 millió követőjét, hogy váltsanak vegán életmódra, mert szerinte „ez az egyetlen út, hogy tényleg megóvjuk a bolygónkat.”

A komor hangvételű posztokat természetesen felkapták az internetezők és a sajtó is, több kommentelő is felhívta a figyelmet arra, hogy Hamilton egy autógyárak és olajcégek által szponzorált, nagy ökológiai lábnyomot hagyó, rengeteg repülést igénylő sportágban versenyez, ráadásul csak nemrég adta el a gyakran használt magángépét és luxusautó gyűjteményt is fenntart.

Ellenfele, a szakácskönyvet is jegyző Romain Grosjean nem volt meggyőződve arról, hogy Hamilton vegán étrendje hasznos egy élsportolónak, korábbi csapattársa, Fernando Alonso pedig megkérdőjelezte, hogy Hamilton-e a megfelelő ember arra, hogy környezetvédelmi témákban megnyilvánuljon.

Az étkezési szokásaimat megtartom magamnak. Én például sohasem küldtem volna ki olyan üzenetet, mint Lewis

– mondta a korábbi kétszeres F1-es és a WEC-világbajnok a Soymotor.com-nak. – Nem lehet ilyen üzeneteket küldeni, aztán másnap ennek pont az ellentétét csinálni. Mindannyian tudjuk, hogy [Hamilton] milyen életmódot folytat vagy akár én vagy az összes Forma-1-es pilóta, évi 200 repüléssel. Ezután nem lehet azt mondani másoknak, hogy ne egyenek húst.”

Hamilton egyebek mellett két LaFerrarit is tart az USA-ban

Alonso a saját divatmárkája, a Kimoa új kollekciójának bemutatóján beszélt. A ruhadarabok az óceánokban összegyűjtött műanyagok felhasználásával készül, és a profit a Mission Blue alapítványhoz kerül, ami a vizek élővilágának megóvásáért dolgozik.

„Úgy gondolom, az ilyen kezdeményezések, mint a műanyag gyűjtése az óceánokban, a kollekció bevételének teljes felajánlása, egy aukció vagy egyebek sokkal több hasznot hoznak, mint bármi, amit mondunk” – vélte a sportoló.