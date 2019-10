Hamilton: A hátralevő futamokon nem mi leszünk a favoritok

Nem tartja lehetetlennek a Ferrari legyőzését a 2019-es szezonból hátralevő öt versenyen Lewis Hamilton, a Mercedes ötszörös világbajnoka ugyanakkor nehéz hajrára számít az év végére magára találó Scuderia ellen.

A hétvégi Japán Nagydíjjal együtt már csak öt futam van hátra a Forma-1 2019-es szezonjából. Öt olyan futam, amelyeknek Lewis Hamilton szerint nem a minden bizonnyal mindkét világbajnoki címet bezsebelő Mercedes lesz az esélyese. A címvédőnek és csapatának a jelenlegi helyzetben nagyobb bravúr lenne elbukni az idei címeket, mint megnyerni azokat, az utolsó öt futam azonban várhatóan nem mutat majd olyan egyértelmű képet, mint a pontverseny állása.

Szuzuka, Mexikó, Austin, Brazília, Abu-dzabi. Sorrendben ezek a futamok vannak még hátra az idei szezonból, a Mercedes pedig már rögtön az elsőn, Japánban bebiztosíthatja a konstruktőri világbajnoki címet. Hogy be is fogja, az Hamilton szerint ugyanakkor nem biztos, az ötszörös világbajnok nagyon nehéz versenyhétvégére számít. „A Ferrarit legyőzni szupernehéz lesz Szuzukában, de nem lehetetlen, ahogy azt meg is mutattuk" – nyilatkozta.

Mivel a vörösök a hosszú padlógázas szakaszokat tartalmazó helyszíneken tudják legjobban kamatoztatni erősségeiket, Hamilton ebből a szempontból vette sorra az utolsó öt versenyt. „Szerintem Austin jó helyszín lehet nekünk. Azokon a pályákon, amelyeken a leghosszabbak az egyenesek, mint Szocsiban, nehéz ellensúlyozni ezt, Mexikó ilyen szempontból nem lesz könnyű – tekintett előre az ötszörös világbajnok. – Brazíliában ismét jók lehetünk, mert általánosságban jól működik az autónk a melegebb időjárási körülmények között. Nyilván ott is ott van az a hosszú egyenes, de a pálya többi része nem annyira gyilkos. Az összes többi pályán szerintem elég hosszú egyenesek vannak."

A Ferrari elsősorban az időmérőkön tudja kihasználni motorerőfölényét, a versenyen már vagy pariban van a Mercedesszel, vagy rosszabb tempóra képes. Ugyanakkor

ha meg tudják szerezni az első rajtsort, nagy előnybe kerülnek, hiszen kontrollálhatják a futamot. Hamilton ezért tudja, hogy az időmérőn kell javulnia a Mercedesnek.

„Ha lehetővé tesszük, hogy a megfelelő pozícióban zárjuk az időmérőt [akkor jó helyzetben lehetünk], mert szerintem a versenytempónk a legtöbb alkalommal jobb volt. Minden az időmérőn szerzett helyezésről szól. Nem hiszem, hogy a hátralevő futamokon mi leszünk a favoritok, ettől azonban még nyerhetünk."

Toto Wolff nemrég elárulta, hogy a Mercedes a Ferrarival ellentétben egy ideje már a 2020-as autójára koncentrál. A Mercedes csapatfőnöke többek között ennek tudja be, hogy mostanra nyers tempó terén a vörösök vették át az első helyet. „A bajnokság egy csapat pontszerzési képességeinek szezonon át tartó menedzseléséről is szól. Dönthettünk volna úgy is, hogy a szezon végéig teljes gőzzel fejlesztünk, azzal befolyásolva a jövő évi terveinket, azonban óvatosnak kell lennünk. A szezon elején párszor luftot rúgtak, mostanra azonban összeszedték magukat, zsinórban négy versenyen voltak igen erősek, a legjobb köridő tekintetében most ők jelentik a referenciát."