Sebastian Vettel és Charles Leclerc sem tartja "nagy ügynek", hogy szócsatába bonyolódtak a rádión arról, hogy kinek kellene az élen állnia az Orosz Nagydíj során. A Ferrarinál érezték, hogy baj lesz a korai kerékcseréből, de végül pont Vettel csalta őket csapdába.

A rajt után még a két Ferrari vezetett az Orosz Nagydíjon, a leintéskor mégis a két Mercedes szelte át elsőként a célvonalat, megelőzve a pole pozíciót megszerző Charles Leclerc-t. A monacói pilóta csak a 2. helyen fordult a 2-es kanyarban, mert szélárnyékot adott Sebastian Vettelnek, majd bosszankodott, amikor eleinte nem kapta vissza a vezetést Vetteltől.

A helycserére a bokszkiállásokig kellett várni, Leclerc ekkor Vettel elé vágott, és kettejük csatája gyorsan el is dőlt, amikor Vettel az MGU-K hibája miatt feladta a versenyt. A lerobbant Ferrari miatt VSC-fázist léptettek életbe, ekkor a Mercedesek a normálisnál kisebb időveszteséggel kereket tudtak cserélni, így Lewis Hamilton az élen maradt, és megnyerte a versenyt.

A verseny után természetesen az volt a legfőbb kérdés, hogy miben állapodtak meg a Ferrari pilótái. Vettel szerint elég világos megegyezés volt, de a Sky Sports műsorában nem akarta felfedni ennek részleteit, mert nem akarta rossz színben feltüntetni a csapatát. Kijelentette azonban, hogy „nem nagy ügy” a kialakult helyzet.

A harmadik voltam, Charles meg az első, átbeszéltük a stratégiát, hogy Lewis elé kerüljünk. Nagyon jól rajtoltam, és több lehetőség is a rendelkezésemre állt, de elnézést, ebbe nem akarok belemenni.”

Vettelnek felvetették, hogy mi lett volna, ha egyszerűen csak versenyeznek Leclerc-rel: „Versenyeztünk is. Szerintem ezt tettük a kerékcseréig, mert nyilvánvalóan elvesztettem a vezetést a bokszkiállásnál, aztán lerobbant az autó” – összegzett a négyszeres világbajnok, aki úgy vélte, Szingapúr után „fejfájást” okozhat a Mercedesnek, hogy ezúttal a futamon is a Ferrari volt gyorsabb.

Leclerc abban egyetértett Vettellel, hogy „nem nagy ügy” a viszálykodás a sorrend miatt, és azt mondta, nem neheztel a csapatra sem, mert végül is visszacserélték a pozíciót. „Bizonyos szempontból mindent tiszteletben tartottak, mert én megadtam a szélárnyékot, és visszacseréltük a helyet a kerékcseréknél – mondta. –

A rádión elhangzott, hogy egyformán rajtoltunk, utána viszont a baloldalon maradtam, hogy szélárnyékot adjak neki. Nem nagy ügy, végül is szerintem mindenki betartotta a saját dolgait.”

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke azonban elárulta, nem volt szándékos, hogy a bokszkiállások után Leclerc került előrébb a csapaton belül: „Nem az elévágás miatt csináltuk, lett volna még idő a helycserére” – ismerte el a Sky Sportsnak a csapatfőnök. Binotto hozzátette, azért hagyták Vettelt az élen, mert a futam elején nagyon gyors volt, ezért „elhalasztották” a cserét.

„Charles adta a szélárnyékot a rajtnál Sebnek, hogy az 1. körben biztosan az első két helyen haladjanak, mert így kerültünk a legjobb helyzetbe ahhoz, hogy irányíthassuk a versenyt. A meghibásodásig ez is történt” – összegzett Binotto.

Vettel kiesése önbeteljesítő jóslat volt

A futamon úgy tűnt, Vettelt direkt azért hagyják kint tovább a pályán, hogy ne akadjon össze Leclerc-rel, de Binotto elmondta, pont attól tartottak (ami végül is Vettel későbbi kiesése miatt be is következett), hogy VSC- vagy Safety Car-fázis lép életbe, és a közepes gumikkal rajtoló, így később kereket cserélő Mercedesek kisebb időveszteséggel állhatnak ki a bokszba.

Tudtuk, hogy Safety Car esetén sebezhetők vagyunk, ezért a legjobb helyzet az volt, hogy Sebet elöl hagytuk a pályán, és csak akkor hívtuk ki, amikor a gumik már túlságosan használtak voltak.”

A négyszeres világbajnok a kiesésekor mérgében azt mondta, hogy hozzák vissza a „k**** V12-es motorokat” (hiszen azokban nincs hibrid rendszer, ami most meghibásodott). Mérnöke eleinte arra kérte, hogy araszoljon vissza a bokszba, de később inkább félreállították őt, hogy ne károsodjon még jobban az erőforrása. Vettel remélte, hogy ezt sikerült elkerülni.

„Olyan helyen álltam meg, ahol azt gondoltam, hogy nem lesz [miattam] Safety Car – mondta a Ziggo Sport műsorában, majd megerősítették neki, hogy VSC azért volt. – Nem tudom, hogy erre szükség volt-e, sokkal jobb helyen nem tudtam volna megállni. Ott volt a narancssárga jelzés és a megnyitás, csak ki kellett tolni az autót.”

A Ferrari veresége miatt a Mercedes akár már a következő, Japán Nagydíjon megnyerheti a konstruktőri világbajnokságot, ráadásul Leclerc szerint a versenytempó terén még mindig ők a jobbak.

„Nagyon nehéz volt üldözni. Ha megnézzük Lewis tempóját a verseny elején, amikor mögöttünk volt és utána, amikor az élre került, elég nagy a változás. Szerintem nagyon gyorsak voltak, és rá kell jönnünk, hogy miért ilyen nagy a különbség az időmérős és a versenytempójuk között” – mondta Leclerc. – Valtteri [Bottast] sem tudtam megelőzni, Lewis pedig gyorsabb volt nála.”