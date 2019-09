Oválpályákat megszégyenítő kanyarja lesz az F1-es Holland Nagydíjnak

Nem akármilyen különlegességgel készülnek a jövőre visszatérő Holland Nagydíj szervezői, a zandvoorti pálya utolsó kanyarja ugyanis döntött kanyar lesz, a teteje és az alja között három és fél méteres szintkülönbséggel. Az aszfaltcsík és környéke csak szeptember végén kezd el átalakulni, a sportigazgató szerint nincsenek csúszásban.

Harmincöt év szünet után jövőre visszatér a Holland Nagydíj a Forma-1-es versenynaptárba, a zandvoorti pálya körül azonban még nem zajlanak gőzerővel a munkálatok, a holland sajtóban ezért már szárnyra is kapott a pletyka, hogy a szervezőknek gondot fog okozni, hogy mindennel elkészüljenek jövő májusra.

Jan Lammers, a nagydíj sportigazgatója igyekezett lehűteni a kedélyeket és elmondta, hogy minden a tervek szerint halad, készen lesznek tavaszra. Ráadásul nem is akármilyen aszfaltcsíkkal várják a mezőnyt, az utolsó kanyar ugyanis döntött lesz, a dőlésszöge pedig nem is lesz kicsi, oválpályákat fog idézni.

A zandvoorti aszfaltcsík jelenlegi formájában nem alkalmas Forma-1-es verseny rendezésére, leginkább a kiszolgáló létesítmények és a pálya körüli infrastruktúra szorul fejlesztésre, de magán az aszfaltcsíkon és az azt érintő biztonsági berendezéseken is módosítani kell. „Továbbra is sok munka áll előttünk, de keményen dolgozunk rajta. Miként Max [Verstappen] sem gondolkozik azon, hogy jól tud-e teljesíteni egy versenyen, mi is úgy gondoljuk, hogy megbirkózunk a feladattal – nyilatkozta Lammers az Autosportnak. – Szerintem sok embert meg fogunk lepni a jövő évi eseménnyel. Már szeptember végén nagy lesz a mozgás a pályán, október elején ez folytatódik, úgyhogy mielőtt felállítjuk a karácsonyfát, már sok munkát elvégzünk. A tervek elkészültek, építészeti szempontból a partnereink könnyedén meg tudják valósítani azokat a szakértelmüknek köszönhetően. Jövőre ilyenkor egy gyönyörű pálya áll majd itt."

A késlekedéssel kapcsolatos információkra reagálva a sportigazgató megnyugtatott, hogy elégedettek a dolgok állásával, az irányításuk alatt tartják a munkálatok ütemezését.

„Anélkül, hogy minden részletbe belemennék most, Zandvoort nyilván felkapott téma Hollandiában, így a média is szeretne hírt adni róla. Ha pedig nincs hír, gyártanak maguknak, ilyenkor pedig mindig lehet találni valami negatívumot. Nekünk azonban semmi miatt sem kell aggódnunk, a pálya kész lesz a májusi versenyre. Én inkább olyan emberekre hallgatok, akik képben vannak, mint olyanokra, akik csak mondanak valamit."

Egyelőre az FIA sem bólintott rá a változtatásokra, hamarosan azonban erre is sor kerülhet. „Az FIA-tól még szükség van a formális hozzájárulásra, a FOM-nak azonban nyilván rengeteg tapasztalata van az FIA-val, úgyhogy ha ők elfogadják, majd továbbítják az FIA-nak, feltételezhető, hogy a többi már csak formalitás. Tisztában vagyunk az FIA által támasztott feltételekkel" – mondta Lammers.

És hogy mire bólint rá az FIA? Többek között egy olyan, 18 fokos dőlésszögű kanyarra, amelyhez hasonlót többnyire csak oválpályákon találni. Összehasonlításképpen az Indianapolis Motor Speedway kanyarjai 9,2 fokban vannak megdöntve, a zadvoorti kör utolsó kanyarja tehát jóval meredekebb lesz. Ezen kívül igyekeznek versenyzőbaráttá varázsolni az igencsak szűk aszfaltcsíkot. „Legalább két-három előzési pontot szeretnénk hozzáadani a vonalvezetéshez – nyilatkozta Robert van Overdijk pályaigazgató az Allsportradionak. – A döntött kanyar különleges, a világon sehol máshol nincs még egy pálya, amelyiknek ilyen a vonalvezetése, és van rajta egy tizennyolc fokban döntött kanyar. Három és fél méteres magasságkülönbség lesz a kanyar alja és teteje között. Mindenki nagyon várja már ezt, beleértve a versenyzőket is."