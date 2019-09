Még a McLaren sem érti, mitől javultak fel Belgiumban

Andreas Seidl csapatfőnök elismerte, nem értik, mitől gyorsult fel Lando Norris a vasárnapi Belga Nagydíjra. Őszinteséget vár a Renault-tól a motorhibák miatt.

A gyenge időmérős eredmény után Lando Norris meglepően jól szerepelt a vasárnap megrendezett Belga Nagydíjon. A brit újonc egészen az utolsó kör kezdetéig az 5. helyen haladt, de motorhiba miatt a célegyenesben kénytelen volt félreállni, és ezzel lemondani az eddigi legjobb F1-es eredményéről. Norris éretten, magabiztosan kezelte a helyzetet.

Csapatfőnöke, Andreas Seidl nem tagadta, őt is meglepte, hogy a brit versenyző a középmezőny sűrűjéből az élcsapatok mögötti legjobb helyre zárkózott fel, ráadásul ezt nem csak a szerencsének köszönhette, hanem a tempója is elegendőnek bizonyult ahhoz, hogy önerőből haladjon az 5. pozícióban.

„Nagyon érdekes lesz látni a jövő heti elemzést, hogy mi volt az ok, amitől hirtelen a 4. leggyorsabb lett az autónk, mert pénteki és a szombati stratégiánk alapján erre nem számítottunk – ismerte el. – Landóval előrelépést tettünk az időmérőn, úgyhogy már csak egy tizedre voltunk az időmérő harmadik fázisától, de másmilyen versenyre számítottunk.”

A verseny ígéretes alakulása ellenére a végkifejlet nem jött össze a McLarennek, mert Norris előtt Carlos Sainz is kiesett, így a wokingi istálló nulla ponttal távozott Spából.

Sainz az idénynyitó óta először esett ki, ahogy akkor, most is motorhiba miatt. Ezúttal a verseny igazi kezdetét sem érte el, mert bár el tudott rajtolni a többiekkel, a problémák már a Safety Car-fázis alatt jelentkeztek, és végül Sainz kiesése miatt a biztonsági autót a vártnál tovább is a pályán kellett tartani.

„Elkeserítő, hogy mindketten kiestek, ráadásul az egyik pilótánk rendesen el sem tudta kezdeni a futamot – utalt Sainzra. – A labda a Renault oldalán is pattog. Hatalmas erőfeszítéseket tesznek a teljesítményszint emelése érdekében, és ezt jó látni, de természetesen csalódást keltő, hogy ennyi büntetést és kiesést szedünk össze a versenyeken.”

Fontos, hogy átlátható és nyitott legyen az együttműködésünk, együtt próbáljuk elemezni a problémákat és közös megoldásokat találni.”

Seidl ezzel együtt kizárta, hogy a hibák a motorok specifikációiból adódtak volna. A McLaren a „B” változatú Renault-motorokat használta, pedig lehetőségük lett volna váltani a „C”-re. „Először meg kell néznünk, de nem hiszem, hogy van összefüggés. Ez most csak spekuláció, de először meg kell vizsgálnunk, hogy kiderüljön.” Hozzátette, Norris motorját a továbbiakban is használni akarják.