Leclerc néma csendben várta, hogy Vettel elengedi-e

A Belga Nagydíjon pályafutása első Forma-1-es győzelmét arató Charles Leclerc nyilatkozatából és rádiózásából kiderült, hogy szinte a teljes futamon szótlanul körözött, sokáig azt is csak feltételezte, hogy Sebastian Vettel félreáll előle. A csapatfőnök szerint a csapatutasítás nélkül elbukták volna a győzelmet.

Kevésen múlott, hogy Charles Leclerc meg tudta szerezni pályafutása első Forma-1-es győzelmét a Belga Nagydíjon, a monacói pilóta szerint ugyanis ha egy körrel tovább tartott volna a verseny, már komoly gondban lett volna, hogy maga mögött tartsa a rohamosan közeledő Lewis Hamiltont. A Ferrari 21 éves titánjának sikeréhez szükség volt a csapat jó stratégiájára és Sebastian Vettel közreműködésére is, aki előbb elengedte csapattársát, majd feltartotta Hamiltont. Mattia Binotto csapatfőnök szerint a győzelemhez szükség volt a csapatutasításra, Leclerc azonban akkor is elment volna a négyszeres világbajnok mellett, ha Vettel nem áll félre.

Az már a pénteki második szabadedzésen világossá vált, hogy legyen bármennyire is gyors egyetlen körön, a Ferrari versenytempója elmarad a Mercedesétől. A vörösök egyebek mellett a túlzott gumikopással szenvedtek, ami miatt Vettelt a kelleténél korábban kihozták az első etapja végén, Binotto szerint nem volt más választásuk, különben a Mercedes kihozza Hamiltont, és eléjük vág. A korai csere miatt Vettel eltérő taktikára került Leclerc-hez képest, aki a maga kiállása után a német mögé jött vissza 6 körrel frissebb közepes gumikon. Egy ideig kérdéses, volt, hogy amikor Leclerc utoléri csapattársát, a Ferrarik megküzdenek-e egymással, vagy csapatutasítással félreállítják Vettelt. Végül utóbbi történt,

Leclerc szavaiból azonban kiderült, a kiállása után ő sem tudta, hogy mi lesz a forgatókönyv, ugyanis a biztonsági autós újraindítás és a verseny vége között szinte egyáltalán nem rádiózott,

mindössze a kiállása előtt válaszolt arra a kérdésre, hogy állítsanak-e az első szárnyán. Az, hogy egy versenyző ilyen sokáig nem lép interakcióba a csapatával futam közben, a mai Forma-1-ben szinte már-már példátlan.

A futam eleji Safety Car-periódus után legközelebb akkor szólt egyetlen szónál többet Leclerc a rádióba, amikor megnyerte a versenyt és elhunyt barátjának, Antoine Hubert-nek ajánlotta a győzelmet

„Valójában nem is emlékszem. Nem hinném, hogy az első és az utolsó kör között rádióztam volna a csapattal – válaszolt Leclerc a kérdésre, hogy rákérdezett-e a csapatnál az elengedésre, vagy mindig is világos volt neki, hogy Vettel félreáll előle. – Úgyhogy nem, nem kérdeztem erről semmit. Nyilván a verseny elején mindenki tervezget, az viszont nem volt benne a tervben, hogy korábban fog kiállni, ez azonban szerintem csak a túlzott gumikopás miatt volt, amit az első etapban tapasztalt. Ugyanakkor igen, elég világos volt az alapján, hogy mennyivel gyorsabb voltam nála, hogy amint utolérem, valami történni fog, és nem fogunk vele sok időt veszíteni. Semmi nem volt eltervezve, de menet közben minden világos volt."

Leclerc elárulta, hogy a kiállása utáni első néhány körben voltak kétségei azt illetően, hogy Vettelnek mennyire fognak kopni a gumijai, és elég nagy lesz-e a tempókülönbség kettejük között ahhoz, hogy felzárkózhasson, két-három kör után azonban világossá vált számára, hogy utoléri a németet. Mattia Binotto a futam után elmondta, hogy Leclerc akkor is képes lett volna elmenni csapattársa mellett, ha az nem engedi el. Ami a csapatutasítást illeti, a svájci szerint sosem könnyű ilyen döntést hozni, viszont mindkét versenyző megérti, hogy néha muszáj.

„Leclerc mindenképp megelőzte volna az eltérő stratégia miatt, ezzel azonban időt veszítettünk volna, Charles-nak és a csapatnak ezért a legjobb döntés a csapatutasítás volt – nyilatkozta Binotto. – A hasonló döntéseket a szezon elején nem mindig fogadta jól a közvélemény, mi azonban mindig is azt mondtuk, hogy a prioritást a csapat és a csapat pontjainak maximalizálása élvezi. Versenyről versenyre egyeztetjük a pilótákkal a lehetséges forgatókönyveket, most is megbeszéltük ezt velük a verseny reggelén. Kétségtelen, hogy pár futam után a dolgok jóval egyértelműbbé váltak, ugyanakkor egy ilyen döntés sosem könnyű, mert a pilóták feladata, hogy a lehető leggyorsabban vezessenek és mindent megtegyenek a saját eredményességükért."

Miután Vettel elengedte csapattársát, rövid ideig Hamiltont is feltartotta, mielőtt a brit elment mellette, a Ferrari versenyzője pedig a bokszba hajtott új gumikért.

Könnyen lehet, hogy ez a segítség kellett Leclerc győzelméhez, aki szerint ha 45 körös lett volna a futam 44 helyett, már nem biztos, hogy ő nyer.