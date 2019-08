Mióta Jean Todt, a Nemzetközi Autósport Szövetség elnöke kijelentette, hogy támogatná a verseny alatti tankolás visszahozatalát, azóta rengetegen megszólaltak a témával kapcsolatban. A tankolás biztonsági kockázatairól azonban kevés szó esik. A régi-új szabályt 2021-től vezetnék be.

Októberre tolódott a Forma-1 2021-es szabálytervezetének véglegesítése, így a nyári hónapok során is lehetőség nyílik arra, hogy régi-új ötletek merüljenek fel az átfogó technikai, gazdasági és sportszakmai reformok részeként. Ezek egyike, hogy Jean Todt, az FIA elnöke ismét felvetette, hogy a Forma-1-es autókkal a versenyek közben tankolni lehessen.

A versenyzők és csapatvezetők között megoszlanak a vélemények az ötlettel kapcsolatban. A pilóták szerint muszáj csökkenteni az autók súlyát a könnyebb vezethetőség érdekében, ezt pedig a 2010 óta betiltott szabály visszahozatalával lehet a legegyszerűbben megtenni. Egyesek úgy vélik, a versenyek élvezetesebbek is lennének ettől, mások viszont az előzések számának várható visszaesésével és a kiszámíthatóbb taktikákkal érvelnek.

A dologban rejlő veszélyekről viszont alig lehet hallani, pedig épp az idei Magyar Nagydíj előtt volt 25 éve, hogy megtörtént az F1 történetének egyik legveszélyesebb, de végül szerencsés kimenetelű balesete az 1994-es Német Nagydíjon. A korábbi évtizedekben időről időre előfordultak olyan bokszutcai balesetek, amelyek a tankolásból adódtak. Ezek közül idézünk fel most néhányat.

Jos Verstappen – Német Nagydíj 1994

Max Verstappen édesapja nem tartozik a Forma-1 történetének legsikeresebb versenyzői közé, hiszen még futamot sem sikerült nyernie. Sokaknak nem is egy bravúros teljesítmény, hanem az 1994-es Német Nagydíjon történt horrorisztikus bokszutcai balesete ugrik be a neve hallatán. A verseny 15. körében állt ki, kezdetben minden a normális kerékvágásban haladt Hockenheimben.

Aztán egyszer csak nagymennyiségű benzin fröccsent a Benettonra, ami szinte rögtön lángra is kapott. A felfordulás közepette még az egyik szerelő ruhája is meggyulladt.

Szerencsére a hatalmas tüzet másodpercek alatt sikerült eloltani.

„Amikor kimentem a bokszba, szokás szerint felhajtottam a sisakrostélyt, hogy friss levegőhöz jussak – emlékezett vissza az egykori pilóta. – Aztán láttam a kifröccsenő benzint, majd minden elsötétült, én pedig nem tudtam lélegezni. Azonnal ki akartam szállni, de ki kellett vennem a kormányt és kicsatolni a biztonsági öveket, így ez igénybe vett pár másodpercet.”

A baleset a szerelők körében is komoly dilemmákat okozott, erről évekkel később az egyik érintett is beszélt. A tűzről és más bokszutcai balesetekről itt látható egy videós összefoglaló.

Pedro Diniz – Argentin Nagydíj 1996

Az 1996-os Argentin Nagydíj legfőképpen Pedro Diniz megmozdulásairól maradt emlékezetes. A brazil versenyző rövid időn belül két baleset részese is volt. Először Luca Badoerrel ütközött úgy, hogy az olasz pilóta autója felborult, a brazil viszont folytatni tudta a versenyt, és a biztonsági autós fázis alatt kiállt a bokszba.

A tankolásnál látszólag minden rendben ment, de pár másodperccel az után, hogy visszament a pályára, a Ligier kigyulladt.

Gyakorlatilag az egész autó lángolt.

Diniz szerencsére hamar ki tudott szabadulni, így nem esett baja. Később kiderült, hogy a tüzet egy nyitva maradt biztonsági szelep okozta.

Juan Pablo Montoya – Spanyol Nagydíj 2002

A tankolás közvetetten is okozhat baleseteket, így történt ez Juan Pablo Montoyával is Barcelonában a 2002-es futamon. A kolumbiai versenyző 20 körrel a vége előtt Michael Schumachertől jócskán lemaradva autózott a 2. helyen, amikor másodszor is kihívták tankolni.

A procedúra végén a Williams „nyalókás” embere, Carl Gaden felemelte a táblát, jelezve a pilótának, hogy indulhat. Montoya annak rendje és módja szerint gázt adott, de egy pillanattal később a tábla már ismét előtte volt,

az autón ugyanis fennmaradt az üzemanyagcső.

A kolumbiai pilóta megállt, de Gaden lábát addigra már elütötte. Montoya az incidens következtében visszaesett csapattársa, Ralf Schumacher mögé, de a német versenyző kiesése után visszakapta a 2. helyet. A verseny után a Williams megerősítette, hogy Gadennek nem esett komoly baja.

Felipe Massa – Szingapúri Nagydíj 2008

A baleset, amely minden bizonnyal egy világbajnoki címbe került: ugyan Felipe Massa önhibájából és technikai okokból is adott fel futamot a 2008-as idény során, sok rajongó mégis úgy vélekedik, hogy ezen az incidensen úszott el a brazil versenyző végső győzelme. Massa megszerezte a pole pozíciót az F1 történetének első Szingapúri Nagydíjára, és a verseny 17. köréig magabiztosan vezetett.

Ekkor – Nelsinho Piquet szándékos autótörése és a Safety Car beküldése miatt – a bokszba hajtott. A Ferrari akkoriban (Montoya és Gaden balesetével ellentétben) már nem táblával, hanem lámpával jelezte pilótáinak, hogy mikor indulhatnak,

ennek megfelelően a piros lámpa zöldre váltott, ám a jelzés túl korainak bizonyult, és Massa magával rántotta az üzemanyagcsövet.

A bokszutca végén a pilóta lehúzódott az autójával. A Ferrari másfél percig állt, mire a szerelők odaértek és leszedték a csövet az autóról. Massának onnantól fogva esélye sem volt a pontszerzésre, majd az utolsó versenyen mindössze egy ponttal bukta el a világbajnoki címet.

Heikki Kovalainen és Kimi Räikkönen – Brazil Nagydíj 2009

A 2009-es szezon utolsó előtti futamának elején több baleset is történt a pályán. Kimi Räikkönen nekiment Mark Webber autójának, míg honfitársa, a hátulról induló Heikki Kovalainen a másik Ferrari-pilótával, Giancarlo Fisichellával ütközött közvetlenül a rajt után. Emiatt már az első kör végén mindketten bokszkiállásra kényszerültek.

A McLaren szerelői valamivel hamarabb végeztek, ám Kovalainen – Massa előző évi esetéhez kísértetiesen hasonló módon – magával rántotta az üzemanyagcsövet. Räikkönen közvetlenül mögé sorolt be, és a csőből kiömlő benzin miatt autója egy pillanatra lángra kapott. A 2007-es szezon világbajnoka a verseny után elmondta, hogy előbb pár csepp üzemanyag ment a szemébe, utána pedig annyira elvakították a lángok, hogy egy pillanatra meg akart állni. A szeme még a leintés után is fájt, de összességében szerencsésen megúszta a balesetet, és a 6. helyen fejezte be a versenyt.