Charles Leclerc szerint négyszeres világbajnok csapattársa egyértelműen jobban csinál valamit nála a versenyeken, ami miatt képes jobban beosztani a gumikat. A fiatal monacói tudja, hogy fejlődnie kell a következő futamokra ezen a téren.

A szezon első felében rengeteg kritika érte a csapattársánál sokszor lassabb, a tavalyi szezon után újabb nagy hibákat elkövető Sebastian Vettelt, aki ennek ellenére jobb pozícióból várhatta a nyári szünetet, mint Charles Leclerc. A négyszeres világbajnok az összetett negyedik helyén, 156 ponttal mehetett pihenni, ez 24 egységgel több, mint a mögötte következő monacóié. Leclerc szerint mindez annak is köszönhető, hogy jóval rutinosabb csapattársa jobban kezeli a gumikat, míg ő sokszor elkoptatja azokat.

Amellett, hogy a maximális leszorítóerejével is gondok vannak, az idei Ferrari a gumikkal sincs kifejezetten jó barátságban. Nincs könnyű dolga tehát az élete második Forma-1-es szezonját taposó Leclerc-nek sem, aki

legutóbb a Magyar Nagydíjon bizonyította be, hogy nem tud eléggé vigyázni a gumikra, a Hungaroringen jóval hamarabb kellett kiállnia kerékcserére Vettelnél, majd a hajrában azért bukta el a harmadik helyet, mert nem tudott eléggé vigyázni az abroncsokra.

„Seb valamit egyértelműen jobban csinál nálam a hosszú etapokon, amikor nagy a gumikopás – ismerte be. – Meg kell értenem, hogy ez miért van. Én jobban szenvedek nála, jobban kopnak a gumijaim. Úgy hiszem, hogy ez a vezetési stílusomból is adódik. Talán a futamokon egy kicsit túl agresszíven vezetek, meg kell értenem, ki kell elemeznem ezt, és meg kell próbálnom fejlődni a következő versenyekre. Eléggé biztos vagyok benne, hogy Seb ezen a téren valamit jobban csinál nálam."

Az időmérő edzéseken Leclerc nem egyszer látványosan gyorsabb volt Vettelnél, ami a nyers tempója mellett akár arról is árulkodhat, hogy nem koncentrál eléggé a beállításokkal a versenyre. Legalábbis ő ezt is lehetséges oknak tartja, amit szintén meg kell vizsgálnia. „Volt pár futam, ahol elég gyors voltam az időmérőn, a verseny vége felé azonban kissé jobban szenvedtem. Meg kell értenem, mit tehetek a vezetési stílusommal, hogy javítsak a helyzeten, vagy akár az autó egyensúlyával, hogy kompromisszumot kössek az időmérő és a verseny között, mert végtére is utóbbin osztják a pontokat."

Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke is megerősítette, hogy Vettelnek a versenytempója az erőssége, nem véletlenül bízik abban akkor is, amikor az időmérőn nem tudja tartani a lépést Leclerc-rel. „Seb mindig nagyon erős a versenyeken, tisztában van vele, hogy fontos kihasználnia a versenytempóját, úgyhogy amikor hibázik, mint Silverstone-ban, az nem túl jó – szúrt oda egy kicsit Binotto. – Attól az esettől eltekintve azonban elégedett vagyok vele, tapasztalt, tudja, hogyan ossza be a gumikat. Ez az erőssége, és nagyon jól is csinálja."