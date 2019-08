Bottasnak van terve az F1-ben maradásra, ha elküldené a Mercedes

Van rá esély, hogy Valtteri Bottasnak az év végén mennie kell a Mercedestől, ezt pedig a finn pilóta is tudja, így több tervvel is készül erre az esetre.

Feltehetően ezekben a napokban döntik el a Mercedesnél, hogy bizalmat szavaznak-e Valtteri Bottasnak egy újabb évre, vagy lecserélik a jelenleg a csapatnál tartalékpilótai szerepkört betöltő Esteban Oconra. Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke előrebocsátotta, bárhogy is döntenek, figyelembe fogják venni, hogy ne lehetetlenítsék el egyik versenyző jövőjét sem. Bottas még a Hungaroringen elismerte, hogy több forgatókönyv is van a fejében arra az esetre, ha távoznia kell a Mercedestől.

A 30. életévét augusztus végén betöltő finn pilóta 2013-ban, a Williams színeiben mutatkozott be a száguldó cirkuszban, onnan szerződött 2017-re a Mercedeshez. A verseny utáni nyilatkozatából az derült ki, hogy akkor is a Forma-1-ben képzeli el a folytatást, ha mennie kell a címvédő istállótól, erre pedig lehet is opciója. Természetesen, amikor az ember ilyen helyzetben van, és szeretne maradni a Forma-1-ben, akkor kell legyen B, de még akár C terve is. Úgyhogy természetesen gondolkozom erről-arról és beszélgetek emberekkel. Mindig jó, ha az embernek vannak tervei, most pedig várnunk kell."

Bottastól megkérdezték, hogy mennyire tudja kizárni a pletykákat, amelyek arról szólnak, hogy az év végén távoznia kell. „Természetesen nem könnyű – ismerte el. – Ez a sport arról szól, hogy találjuk meg a határokat, úgy kalkuláljuk a kockázatot, hogy éppen megfelelő legyen, keményen nyomjuk a gázt, próbáljuk kihasználni a lehetőségeket, és ne b...uk el, mint legutóbb. Így megy ez."

Azt is elismerte, hogy ő nem tartozik azok közé a versenyzők közé, akikre jó hatással van az extra teher, versenyzés közben azonban neki sem jut ez eszébe, így

a Magyar Nagydíj elején sem azért rontott, mert ez járt a fejében.