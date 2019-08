A Ferrari megindokolta, miért kapott egy teljes percet a Mercedestől

Mattia Binotto csapatfőnök a Magyar Nagydíj után magyarázatot adott arra, hogy miért egy teljes perccel a versenyt megnyerő Lewis Hamilton mögött értek célba.

A két Ferrari több mint egyperces lemaradással ért célba a Magyar Nagydíjon a versenyt megnyerő Lewis Hamilton mögött. Már előzetesen lehetett rá számítani, miként a Scuderiát sem érte teljes meglepetésként, hogy a Hungaroringen nem fogják felvenni a versenyt a Mercedesszel és a Red Bull-lal, ekkora hátrányra azonban talán senki sem gondolt, főleg nem a Német Nagydíjon látottak tükrében, ahol száraz pályán sokak szerint a vörösöké volt a leggyorsabb autó. Mattia Binotto csapatfőnök a verseny után a GPhírek részvételével zajló sajtóbeszélgetésen felfedte, mi volt az óriási lemaradás oka.

A Ferrariról talán már az is tudja, aki nem követi rendszeresen a Forma-1-et, hogy az erőssége az egyeneseken mutatkozik meg, minél kevesebb van ezekből egy pályán, mellette pedig minél több a kanyar, Sebastian Vettel és Charles Leclerc annál kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül az ellenfelekhez képest. Binottótól a futam után megkérdezték, hogy mivel magyarázná a 60 másodpercnél is nagyobb lemaradást, mire ő kifejtette, hogy

az autójuk a maximális leszorítóerős konfigurációban egyszerűen nem képes annyi leszorítóerőt generálni, mint a Red Bull vagy a Mercerdes.

„Nem az egy perces lemaradást kell megpróbálnunk elmagyarázni, hanem azt, hogy egy hete [Hockenheimben] talán a miénk volt a leggyorsabb autó, Magyarországon viszont valahogy nem. Ez nagyon pályafüggő. Az autónk híján van a maximális leszorítóerőnek, és amikor egy ilyen helyszínre jövünk, mint Budapest, ahol maximális leszorítóerőre van szükség, akkor egyértelműen szenvedünk. A versenyen pedig azért szenvedtünk jobban, mint az időmérőn, mert utóbbin a gumik tapadása ellensúlyozza a leszorítóerő hiányát. Hosszú távon az autó csúszkál, túlmelegíti a gumikat, a helyzet pedig jóval komplikáltabb lesz."

A csapatfőnök előretekintve elmondta, hogy a maximális leszorítóerőn mindenképpen dolgozniuk kell a következő szezonra, ugyanakkor az idei évet sem adják fel, noha nem lesz elég elérniük a két fő rivális mostani szintjét, hiszen közben ők is fejlesztenek. „Ebben a tekintetben más lehet a helyzet jövőre, viszont a jelenlegi szezonban is egyértelműen szeretnénk még több leszorítóerőt találni, majd jövőre még többet, eközben viszont tudjuk, hogy az ellenfeleink is ezt teszik, úgyhogy nem tűzhetjük ki a mostani különbség eltüntetését célként, mert ennél több kell."